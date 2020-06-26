«Привет, меня зовут Элиф Батуман, я писательница, сейчас я в Нью-Йорке. Я записываю это сообщение в поддержку Юлии Цветовой и ее творчества. Я думаю, что работы Цветковой не просто не порнография. Это одни из самых антипорнографических, радикально жизнеутверждающих, радостных и остроумных работ, которые я когда‑либо видела. Я видела ее рисунки и страницу «Монологи вагины» в «Вконтакте», которую настоятельно всем рекомендую. И я не знаю, видела ли я когда‑нибудь изображения женских тел вообще или вульв в частности, которые были бы такими нежными и трогательными. Я думаю, что это действительно нечто особенное.

Случилось так, что ее художественное заявление о том, что женские тела не являются порнографией, само по себе объявлено порнографическим. У этой гротескной иронии есть одна полезная функция — высвечивать и обнажать силы, которые воздействуют на женщин, часто без нашего ведома, начиная с самого детства, и которые являются частью нашей культуры. Мы не всегда сможем увидеть их до тех пор, пока они не вылезут на свет благодаря какому‑нибудь совершенно чокнутому случаю вроде этого судебного процесса. И именно с этими силами мы должны бороться, чтобы в конце концов обрести здоровый мир.

Когда я думаю о молодых женщинах, которые смотрели на работы Цветковой, не видя ничего грязного и преступного, и о суде, который говорит им, что они ошибаются, это разбивает мне сердце. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поддержке Юлии Цветковой. Спасибо».