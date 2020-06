На прошлой неделе вышло долгожданное продолжение игры The Last of Us. Ее сразу стали обсуждать в соцсетях: одни признавались в любви, другие резали диск в прямом эфире. Рассказываем, что стоит знать о сценаристе The Last of Us Part II, которому снова удалось удивить сообщество.

Сделал игру про пингвина и нацистов Дракманн начал работать над своими первыми играми в 2002–2004 годах, во время учебы в университете. Одна из них — Pink Bullet, 2D-шутер от первого лица (игра не сохранилась, поэтому остается только фантазировать о том, какой она была). Вторая называлась Dikki Painguin in: TKO for the Third Reich и представляла собой платформер, в котором пингвин бежит по поезду и убивает нацистов. «У меня были проблемы с тем, чтобы забраться хоть [на какую‑нибудь платформу], каждый раз я не мог допрыгнуть буквально из‑за одного пикселя и, когда нужно было перепрыгивать преграды, постоянно застревал. От этого хотелось кинуть контроллер прямо в экран», — такой отзыв на игру можно найти на ютьюбе.

Полюбил Bloodborne Среди любимых игр Нила Дракманна — прошлогодний God of War. Он оценил то, как Santa Monica Studio поработала над франшизой: сложные бои, огромный мир, открытый для исследования, новый взгляд на постаревшего Кратоса, который стал персонажем с глубоким характером. Bloodborne был первой игрой Дракманна из серии сложных и мрачных игр в стиле Dark Souls. «Сначала я растерялся, когда столкнулся со сложной, необычной механикой, но через несколько часов уже наслаждался напряжением, в котором постоянно держит игра», — сказал он.

Оценил Дракманн и Resident Evil 7. По его словам, это отличное продолжение франшизы с доработанной атмосферой, столкновениями и дизайном врагов. «Круто, что этот survival-horror вернулся к истокам», — добавил он. Дракманн — большой поклонник Сэма Лейка, известного как сценариста игр Max Payne и Quantum Break. «Ваши игры всегда были большим вдохновением для меня. Надеюсь вам понравится эта», — написал он в твиттере и приложил фото диска Uncharted 4: A Thief's End с подписью. В ответ Лейк опубликовал фото с полученным диском и добавил: «Отправляю в ответ Quantum Break».

Ставит сюжет на первое место Сюжет — вот что главное в игре для Дракманна. «Когда я только задумывался о том, чтобы начать создавать игры, я думал прежде всего о том, как лучше рассказать историю», — говорит он. В школьные годы Дракманн играл в Half-Life и был в восторге от сценария. «Я вырос, играя в приключенческие игры, и некоторые из них оставили яркие воспоминания, — говорит он. — Сегодня же сторителлинг является важной частью и крупнобюджетных игр, причем думать о сюжете начинают во время работы над геймплеем, а не впоследствии». Даже механика игры должна способствовать развитию сюжета и стать кусочком пазла, из которого в итоге сложится картинка. В The Last of Us она помогает отразить взаимоотношения отца и дочери. «Очень важно было показать, как Элли нервничает вначале, но постепенно начинает брать ответственность на себя. И вот, вы уже играете за нее. Думаю, если бы эта смена героя не произошла, вся магия бы разрушилась», — добавляет Дракманн.

Написал комикс Дракманн является автором графической новеллы 2010 года A Second Chance at Sarah. По сюжету после рождения сына главная героиня Сара впадает в кому, а ее муж Джонни находит ее талисман и заключает сделку с дьяволом, чтобы спасти девушку. «Я многому научился во время работы с серией Uncharted, научился выстраивать сюжет, создавать глубоких персонажей. Большое отличие в работе над графической новеллой в том, что над Uncharted я работал с несколькими сценаристами, а над A Second Chance at Sarah — в одиночку. Это было страшно, потому что некому тебя поддержать, — рассказал он. — Кроме того, пришлось детально прописывать все движения персонажей и рисовать небольшие скетчи к каждой странице. В то время как в работе над игрой мы оставляем пространство актерам для интерпретации роли».

Вдохновился книгой о Ленинграде Первая часть The Last of Us вдохновлена английским историческим романом «Город» Дэвида Бениоффа. В основе сюжета — воспоминания вымышленного русского эмигранта Льва Бениоффа о жизни в Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Его арестовывают за мародерство и сажают в тюрьму, где он знакомится с Николаем Власовым, которого обвиняют в дезертирстве. Им предлагают сделку — достать дюжину яиц в блокадном городе для свадьбы дочери полковника в обмен на свободу. Во время поисков они знакомятся с жителями города, в том числе с людоедами и партизанами.

Сделал персонажей разнообразнее По словам Дракманна, на то, какими получились персонажи в четвертой части Uncharted, повлияла дискуссия об инклюзивности в видеоиграх, организованная американской феминисткой Анитой Саркисян.

«Когда я рассказывал о новом персонаже нашему художнику, она постоянно спрашивала: «А что, если бы это была девушка?» И я такой: «Я не знаю… Повлияет ли это на что‑то? Нет? Круто, давайте делать так».

Так, дочь Нейта из эпилога изначально должна была быть сыном. А владелица старого особняка, в который Сэм и Нейт пробираются в детстве, задумывалась как старик-англичанин. Во время тестирования игры, некоторые очень расстроились, когда узнали, что Надин, девушка, побила Нейта и что в конце у него будет дочь. «Нам даже пришлось попросить одного парня уйти. По его словам, такой поворот событий сильно на него повлиял, — рассказал Дракманн. — Он сказал: «И вы туда же, Naughty Dog! Думаю, я больше не буду играть в Uncharted, особенно если вы сделаете еще одну часть про дочь Нейта».

Оставил в The Last of Us наследие своих предков Дракманн рассказал на E3 в 2018 году, что для команды The Last of Us Part II инклюзивность стала важнейшим аспектом игры. «Поэтому я подумал, мы редко видим персонажей-евреев в видеоиграх, особенно среди главных», — добавил он. По его словам, в истории Дины, спутницы Элли, отразился и его опыт. «У меня есть ближневосточные корни, почему бы не добавить это как черту персонажа? Просто небольшая деталь». Эта черта раскрывается не только в сюжетных деталях, но и во внешности героини. Дракманн отметил, что сложнее всего было отрисовать ее кудрявые волосы, чтобы они правильно выглядели в игровом свете. «Это те несовершенства, которые делают нас человеком. Они отражают мир, в котором мы живем, и, наконец, помогают лучше погрузиться в историю», — сказал он.

Подробности по теме «Мэр интернета»: чем известен основатель Reddit, уволившийся ради Black Lives Matter «Мэр интернета»: чем известен основатель Reddit, уволившийся ради Black Lives Matter