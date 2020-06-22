Компания Apple провела свое ежегодное мероприятие для разработчиков, на котором показала новые программные функции для айфонов, макбуков, часов и айпадов. Посмотрели всю конференцию и подготовили конспект по самым важным апдейтам.

Упорядоченный интерфейс в новой iOS Анонсированы несколько полезных функций, которые должны решить проблему с путаницей в огромном количестве приложений на айфоне. Во-первых, экраны с приложениями можно скрывать. Если у вас 10 экранов с разными приложениями, можно скрыть восемь из них и оставить только два — с самыми важными программами. Все остальные приложения будут доступны на третьем и новом экране — App Library. Это набор автоматически формирующихся папок, в которых собираются все приложения на айфоне, например, «Последние добавленные», «Здоровье», «Творчество», «Apple Arcade».

Экран с виджетами

Еще одна попытка Apple превратить хаотичный список приложений в понятный домашний экран — виджеты. Иконку приложения можно заменить на интерактивную плитку, например с календарем, временем в разных регионах или прогнозом погоды. Сейчас виджеты собраны в самом левом экране iOS, но с обновлением их можно вынести на любой экран и поместить среди обычных иконок. В целом, это похоже на плитки из Windows 8 . Если виджетов слишком много или они не нужны в течение большей части дня, их можно объединить в стак — что‑то вроде папки, чтобы листать разные виджеты. — Самый важный апдейт — звонок (и диалог с Siri) больше не будет занимать весь экран. Теперь он выглядит как обычное уведомление. Работает и в iOS, и в iPadOS. — Видео в приложениях вроде Apple TV смогут проигрываться в миниатюрном плеере поверх любого другого экрана. Это называется картинка в картинке.

Новая звонилка

— Siri научится расшифровывать голос прямо на устройстве, то есть сообщения будут расшифровываться быстрее и без интернета. — Выйдет новое приложение для перевода голоса между 11 языками, включая русский. Вероятно, это решение для общения с иностранцами в путешествиях. — В «Сообщениях» появятся закрепленные чаты, упоминания, ответы и ветки ответов. Все это позволит ориентироваться в общих переписках проще. — Айфон сможет работать как ключи от автомобиля. Такие электронные ключи можно отправить на другой айфон, например, родственнику. Ожидается в следующем году. — А еще телефон научится считывать специальные NFC- или визуальные метки, чтобы быстро устанавливать или запускать приложения из App Store. Все это еще больше приблизит телефон к универсальному пульту для управления жизнью .

Новый дизайн в macOS Big Sur Самое большое обновление дизайна операционной системы со времен выхода Mac OS X. Заново отрисованы иконки, обновлен дизайн окон и нативных приложений, изменен внешний вид панели уведомлений — теперь она больше напоминают аналогичную панель из iOS. Из айфона также пришел центр управления в верхнем правом углу экрана с быстрым доступом ко всем важным функциям: звуку, яркости, выбору сетей для подключения.

Новый дизайн операционной системы

У браузера Safari для macOS тоже крупное обновление. В целом, многие новые возможности напоминают те, что уже есть в Google Chrome: превью сайтов по наведению на вкладку (в Chrome эта функция все еще тестируется), кнопка, чтобы закрывать все вкладки справа. Safari сможет поддерживать расширения, сделанные для других браузеров, включая Google Chrome. Но в отличие от них, пользователь сможет указывать, на каких сайтах и как долго расширение будет работать.

Новые возможности из макбуков в iPadOS Операционная система для планшетов все больше становится похожа на полноценную настольную систему , которая уже есть в макбуках. В будущем релизе появятся боковая панель для упрощенной навигации между папками, глобальный поиск по системе и интернету, похожий на Spotlight в макбуках, а в папки добавят сортировку файлов по времени изменения или названию.

Вид с боковой панелью

— Айпад сможет делать с рукописным текстом все, что уже делает с печатным: двигать, копировать, вставлять. Рукописный текст можно ввести даже в строке поиска. Пока работает только с английским и китайским. — Наконец-то можно назначить по умолчанию собственные браузер или приложение для почты.

Полноценный трекер сна в watchOS Часы начнут следить за состоянием сна. В частности, за тем, как долго вы спали, как часто просыпались, когда легли. Часы будут также напоминать о том, что пора идти спать, а чтобы владельцу было проще, еще и готовить к этому, например, включать спокойную музыку или приглушать свет умной лампочки. Apple называет это ритуалами . Утром часы будут будить «тактильными сигналами или тихой мелодией», вероятно, она будет отличаться от обычного будильника. К сожалению, обновление не будет поддерживаться на первых двух поколениях Apple Watch.

Интерфейс трекера сна

— Но на самом деле главная функция обновления — таймер для мытья рук. Часы сами запустят отсчет 20 секунд, когда поймут, что вы начали мыть руки. — Часы начнут предупреждать, что на неделе лучше больше не слушать музыку в наушниках, если вы слушали ее слишком много и слишком громко. — Свой уникальный кастомный циферблат можно отправить другу, чтобы он тоже воспользовался им. — Новые тренировки — кор-тренировка, функционально-силовая и восстановительная, а также танцевальная. Наконец-то поход на вечеринку в «Ровесник» будет считаться тренировкой.

Переключение между устройствами для эйрподсов Наушники автоматически переключатся между устройствами Apple, связанными с одним аккаунтом. Например, вы слушали музыку на макбуке, но кто‑то позвонил на айфон — наушники тут же переключились на него. А эйрподсы-про будут использовать встроенные датчики, чтобы создавать эффект объемного звука «как в кинотеатре». То есть источники звука останутся как бы неподвижными, даже если вы будете крутить головой.

Новые процессоры для макбуков В конце этого года выйдут первые макбуки на процессорах Apple. Сейчас они работают на Intel Core, а компания хочет перейти на процессоры, работающие в айпадах и айфонах. Уверяют, что скорость работы не пострадает, а макбуки на собственных процессорах смогут запускать даже игры и приложения для 3D-моделирования. Для перевода существующих приложений на новую архитектуру выпустят приложение для разработчиков, поэтому в будущем макбуки на новых процессорах смогут запускать и существующие программы, и приложения для iOS. От макбуков на Intel Core пока отказываться не собираются — переход на новые процессоры будет идти в течение двух лет.

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