Канье Уэст не Пикассо

Перевод Валерия Нугатова

Канье Уэст не Пикассо

Пикассо это я

Канье Уэст не Эдисон

Эдисон это я

Тесла это я

Джей-Зи не Дилан чего‑то там

Дилан всего это я

Я Канье Уэст Канье Уэста

Канье Уэст

Великого фуфлового перехода дерьмовой культурки

Из одного бутика в другой

Я Тесла

Его катушка

Что произвела электричество мягкое как постель

Я Канье Уэст каким считает себя Канье Уэст

Когда сталкивает твою жопу со сцены

Я подлинный Канье Уэст

Больше особо не тусуюсь

Никогда так не делал

Просто возвращаюсь живым с войны

Которой у нас еще не было

Монреаль, 2015

Прислушайся к колибри

Перевод Шаши Мартыновой и Максима Немцова

Прислушайся к колибри

Она незримо кружит

Прислушайся к колибри

А ко мне не нужно

Послушай лучше бабочку

В три дня ее жемчужных

Послушай лучше бабочку

А меня не нужно

Слушайся начальника

Кто взял тебя на службу

Слушайся начальника

А меня не нужно

Слушай, как надменный дух

Становится недужней

Слушай тот верховный дух

А меня не нужно

Б-жьему уму внемли

Не нужны здесь уши

Б-жьему уму внемли

А меня не слушай

* * *

Перевод Андрея Сен-Сенькова

потому что никогда ничего лучшего

я не сделал в этом человеческом мире

чем лежать на ладанных полях

с тобой