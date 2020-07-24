На русском языке выходит последняя книга канадского поэта и музыканта Леонарда Коэна «Пламя». «Афиша Daily» публикует три стихотворения, вошедшие в этот сборник.
Канье Уэст не Пикассо
Перевод Валерия Нугатова
Канье Уэст не Пикассо
Пикассо это я
Канье Уэст не Эдисон
Эдисон это я
Тесла это я
Джей-Зи не Дилан чего‑то там
Дилан всего это я
Я Канье Уэст Канье Уэста
Канье Уэст
Великого фуфлового перехода дерьмовой культурки
Из одного бутика в другой
Я Тесла
Его катушка
Что произвела электричество мягкое как постель
Я Канье Уэст каким считает себя Канье Уэст
Когда сталкивает твою жопу со сцены
Я подлинный Канье Уэст
Больше особо не тусуюсь
Никогда так не делал
Просто возвращаюсь живым с войны
Которой у нас еще не было
Монреаль, 2015
Прислушайся к колибри
Перевод Шаши Мартыновой и Максима Немцова
Прислушайся к колибри
Она незримо кружит
Прислушайся к колибри
А ко мне не нужно
Послушай лучше бабочку
В три дня ее жемчужных
Послушай лучше бабочку
А меня не нужно
Слушайся начальника
Кто взял тебя на службу
Слушайся начальника
А меня не нужно
Слушай, как надменный дух
Становится недужней
Слушай тот верховный дух
А меня не нужно
Б-жьему уму внемли
Не нужны здесь уши
Б-жьему уму внемли
А меня не слушай
* * *
Перевод Андрея Сен-Сенькова
потому что никогда ничего лучшего
я не сделал в этом человеческом мире
чем лежать на ладанных полях
с тобой