«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

«Как и зачем говорить о войне языком культуры?» 23 июня в 17.00

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», Александр Дейнека © Государственная Третьяковская галерея

Накануне открытия выставки «Спасители» в Московском Манеже режиссеры Андрей Кончаловский и Криштоф Занусси, бывший министр культуры Михаил Швыдкой и историк Анатолий Голубовский обсудят, как языком говорить о войне, холокосте, смерти и героизме с современным человеком сегодня. Выставку можно будет увидеть с 24 июня. «Гамлет. Начало» 23 июня в 21.00

Проект «Практика сотворчества» — это серия карантинных сочинений, сделанных по новым правилам. В условиях всеобщих ограничений театр «Практика» решил сделать процесс подготовки спектакля открытым для людей вне театра. Последний проект цикла — «Гамлет. Начало» Шекспира в постановке Талгата Баталова. Главная роль досталась актеру Мастерской Брусникина Никите Ковтунову, также заняты: Николай Фоменко, Максим Виторган, Вениамин Смехов, Елена Махова, Стася Милославская, Андрей Гордин и Федор Левин.

Ishome 24 июня в 20.00

В проекте Ishome Мирабелла Карьянова крутит ручки модульных синтезаторов и, видимо, делает это убедительнее всех в России: она редко выпускает новые записи и не вписывается в быстрые тренды, но ее популярность только растет. У Ishome органичность синтетического звука в духе Boards of Canada встречается с наивностью раннего эмбиента и незамутненным взглядом на российские просторы — поэтому кому‑то под эту музыку мечтается о неземных ландшафтах, а кто‑то видит сопки Владивостока.

Подробности по теме «Я не знаю, что такое рейв. Я его не застала»: познакомьтесь с Ishome (она же — Shadowax) «Я не знаю, что такое рейв. Я его не застала»: познакомьтесь с Ishome (она же — Shadowax)

CLOUDME 24 и 26 июня в 21:00

Создатели спектакля вспомнили культовый перформанс Марины Абрамович «Ритм 0» и задались вопросом, что было бы, случись он в цифровом пространстве, и какими были бы инструменты для доставления удовольствия и причинения боли. По замыслу авторов, все участники получают приглашение в Zoom-конференцию — и одному из них дается полный доступ к компьютеру перформера. Как далеко зайдет человек, которому будет предоставлен контроль над компьютером перформера при молчаливых онлайн-свидетелях? И как поведет себя участник?

Подробности по теме 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа» 6 спектаклей, которые стоит увидеть на «Точке доступа»

«Спектакль в коробочке» 25 июня в 21.00 и 27 июня в 16.00

«Спектакль в коробочке» — это аудиоэссе, исследующее темы языка, города и его истории, которую можно прочесть на стенах зданий и услышать в голосах его постоянных и временных обитателей. Премьера аудиоспектакля прошла в ноябре 2019 года в пространстве фонда V-A-C «Палаццо Дзаттере» в Венеции, а в программе фестиваля будет существовать в специально созданной онлайн-версии. Спектакль состоит из глав, скомпонованных из шумов города, музыки, «Дневника Кости Рябцева» и интервью. Сайт спектакля — это карта глав с проложенными на ней тропами. Тропа — это вариант сюжетного развития спектакля. Их несколько: одна полная и четыре более коротких тематических версии. Главы на карте обозначены квадратами, а тропы — тонкими красными линиями.

Литературные вечера «Дома с маяком». Слава Полунин 25 июня в 19.00

© Awakening/Getty Images

Благотворительный фонд «Дом с маяком» приглашает на литературную встречу. Слава Полунин расскажет о книге, которая его впечатлила. Речь пойдет о сказке Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране чудес». Вы узнаете, почему именно эта книга в списке любимых. А также у зрителей будет возможность задать свои вопросы в чате встречи. Модератор встречи — литературный критик и обозреватель Галина Юзефович.

Подробности по теме Слава Полунин: «Каждый из тех, кто меня окружает, только и думает, как бы меня удивить» Слава Полунин: «Каждый из тех, кто меня окружает, только и думает, как бы меня удивить»

«Нам Джун Пайк: медиа как новая религия» 25 июня в 19:00

В лекционном цикле Екатерины Кочетковой «20 коротких историй о современном искусстве» собраны короткие истории о художниках, чьи произведения уже успели стать классикой современного искусства — от послевоенных лет до наших дней. Объединяет всех выбранных для этого цикла персонажей их сосредоточенный, глубокий, философский подход к созданию искусства, требование полного погружения в творческий процесс. Результатом становятся произведения, способные замедлить ход времени, отключить зрителя от внешних раздражителей и настроить его на спокойное созерцание — состояние, которое ускользает от нас в мире высоких скоростей. Трансляции проходят в социальных сетях Пушкинского музея. Ploho, «Черная речка», «Несогласие» 7 июня в 18.00

© vk.com/plohoband

Три отличные группы выступят на концерте от объединения «Фузз и дружжба» и пространства «Цех». Формация Ploho числится в авангарде российской постпанк-сцены, эффектно сочетая пасмурный постсоветский тлен, броские мелодии и сдержанную нордическую романтику. Группа «Черная речка» — авторы точных и пронзительных форм, талантливые мелодисты с лаконичными, бьющими наотмашь стихами. «Несогласие» — молодой инди-коллектив в поиске своего звучания: на их релизах можно услышать гранж-боевики, мерцающий шугейз или беззастенчивый поп-панк.

«Основной выпускной» 27 июня в 18.00

© Юлия Бессмертная

«Вконтакте» при участии длинного списка партнеров устроит для российских школьников онлайн-выпускной. В музыкальной программе — топ-артисты момента: шоумен Баста, поп-дива Zivert, сенсационно успешный белорусский тинейджер Тима Белорусских. Также перед зрителями появятся исполнители главных хитов недавнего времени — Niletto с его «Любимкой», Jony с «Кометой», а также чувственный дуэт HammAli & Navai, трэп-романтик Ramil’ и рэпер Тимати.

«Быть Ариэль Ф.» 27 июня в 21.00

© simonsenn.com

Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как реальный и виртуальный мир иногда переплетаются, раскрывая неожиданные связи между технологиями, гендером и законом. Опыт Симона Сенна начался, когда всего за 12 долларов он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке. Затем художник отправился на поиски реального прототипа — женщины, в теле которой он виртуально поселился. В спектакле «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» Симон передает этот тревожный опыт аудитории.

«Roots Picnic» 28 июня в 3.00

© Roger Kisby/Getty Images

По мере приближения выборов в США демократы проводят все больше стримов с именитыми гостями. Ведущие очередного мероприятия — Мишель Обама, а также участники знаковой хип-хоп-группы The Roots: Black Thought и Questlove. В лайнапе представлен очень мощный состав преимущественно черных артистов, среди них звезда альтернативного R’n’B SZA, один из самых громких рэп-фрешменов прошлого года Родди Рич, неосоул-сенсация H.E.R., легенда дрилла G Herbo и другие.