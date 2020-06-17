Ток-шоу, чтобы послушать на выходных.

«Говорите, у вас 3 минуты» Документальное аудиополотно из голосовых сообщений

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10351595' target="_blank">Говорите, у вас 3 минуты</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: документалистка Маша Черная. Сколько идет: 30 минут. Для подкаста Маша создала телеграм-бота, в который предлагает голосовыми сообщениями присылать свои истории. Затем она выбирает самые интересные и собирает их в выпуск по тематике. По задумке, первый цикл должен рассказать истории людей из разных стран, которые составят картину мира, охваченного пандемией. «Я — документалист. И сейчас такое удивительное время, когда, казалось бы, мне надо повсюду скакать с камерой, пытаться осознать и зафиксировать, что со всеми происходит. Но этого делать абсолютно нельзя», — рассказывает Маша в первом выпуске. И поэтому подкаст для нее — это способ отрефлексировать происходящее по-документалистски. Герои трех первых выпусков выходят из психиатрической больницы накануне карантина, ходят на свидания в Netflix и борются за жизнь пациентов.

«Мужчина, вы куда?» Подкаст о кризисе маскулинности

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9515473' target="_blank">Мужчина, вы куда?</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: экс-главный редактор «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов. Сколько идет: 30 минут. Автор вместе с экспертами разбирается, каким должен быть современный мужчина. «Он разрывается на части и совершенно не понимает, как ему быть и каким ему быть сегодня, а самое главное — куда ему со всем этим идти», — объясняет автор в начале подкаста. В эпизодах он разрушает стереотипы и выясняет, почему мужчины коллекционируют и зачем им декретный отпуск. А чтобы быть более объективным, в качестве экспертов Туманов пригласил мужчин, которые провели год в декрете или выросли на Кавказе. Одним словом, тех, кто может прокомментировать тему, опираясь на личный опыт.

«Доброй ночи» АСМР для юристов

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8968029' target="_blank">Доброй ночи</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: журналистка Екатерина Ажгирей и контент-продюсер Александр Стародетко. Сколько идет: 10 минут. Создатели психологического подкаста «Мы не договорили!» вывели АСМР на новый уровень. В новом шоу они читают длинные и скучные тексты, чтобы помочь слушателям настроиться на сон. Для этого идеально подошли Конституция, исследование освежителей воздуха и «Любовь во время чумы» Габриеля Гарсиа Маркеса. В среднем человек засыпает за 20 минут, поэтому, возможно, послушать придется сразу несколько выпусков.

Подробности по теме «НИИ сна»: расслабляющий подкаст, где вкрадчиво читают лицензионные соглашения программ «НИИ сна»: расслабляющий подкаст, где вкрадчиво читают лицензионные соглашения программ

«Статус: свободна» Аудиодневник про осознанное одиночество

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9072267' target="_blank">Статус: свободна</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: Кристина, не раскрывает свою личность. Сколько идет: 10 минут. Соло-подкаст об осознанном одиночестве и пути к себе. Кристина запустила его, чтобы работать над собой и вдохновлять слушателей бороться со страхами. «Это подкаст обо мне и о том, как я хотя бы год решила побыть вне отношений», — говорит она в пилотном выпуске. Год назад Кристина развелась, а теперь рассказывает, как бороться с одиночеством, но при этом не бояться быть одной, и почему Tinder — это не выход. Несмотря на формат аудиодневника, подкаст не звучит как личные записи, понятные только автору. В историях Кристины легко узнать себя и подсмотреть интересные способы улучшить свое психологическое состояние — например, начать учить новый язык вместо алкоголя и звонков бывшему.

«С тренером. Фитнес-подкаст» Про фитнес, но без тренировок

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10430386' target="_blank">С тренером. Фитнес-подкаст</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: фитнес-тренер и автор проекта Mil.Fit Мила Герасимова. Сколько идет: 30 минут. Подкаст о фитнесе как для тех, кто уже занимается, так и для тех, кто только планирует начать. Автор вместе с фитнес-тренерами выясняет, как похудеть с помощью тренировок, стоит ли гнаться за фигурой как у Шварценеггера и формулирует советы для новичков. «Я бы хотела, чтобы в моем подкасте мы развеяли мифы, касающиеся питания, спорта, образа жизни, физиологии и эффективности тренировок», — говорит Мила. Одним словом, отличный вариант для тех, кто хочет прийти в форму после месяцев самоизоляции и думает, с чего бы начать.

«Но вы держитесь» О том, что бесит

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/8063056' target="_blank">Но вы держитесь</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: дизайнер-исследователь Светлана Шедина и продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала Ponchik News Алексей Иванов. Сколько идет: 30 минут. «Наш подкаст — это смесь коучинга, дизайна мышления и обсуждения того, что творится в мире через призму вещей, которые нас бесят», — говорит Иванов. Авторы подкаста с помощью телеграм-бота получают «бесяки» — истории о том, что бесит, — от своих подписчиков. Среди них вещи, знакомые каждому: от отсутствия денег до невольного осуждения чужой внешности. Несмотря на тематику, подкаст действует на слушателя успокаивающе и помогает разобраться в собственных эмоциях.

«Психфак» Студентка психфака — о психологии

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9350518' target="_blank">ПсихФак</a> на Яндекс.Музыке

Кто делает: Алена Маслякова, студентка, изучающая психологию в Барселоне. Сколько идет: 10 минут. «Из выпусков вы узнаете, чему учат психологов, где проходит грань между научными и ненаучными теориями, а также я буду разбирать некоторые вопросы современности (например, как формируются стереотипы и зачем создают жестокие игры) через психологическую призму», — говорит ведущая. В небольших эпизодах подкаста Алена рассказывает, например, про Стэнфордский эксперимент, когда студентам предложили применить на себя роль заключенных и тюремщиков. Если тема заинтересовала, можно продолжить знакомство с ней благодаря книгам и источникам, указанным в описании подкаста.

Подробности по теме Песели, антишопинг и психология миллениалов: новые подкасты, чтобы послушать на выходных Песели, антишопинг и психология миллениалов: новые подкасты, чтобы послушать на выходных