«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

«Bloomsday. Благотворительные чтения» 16 июня в 12.00

© Culture Club/Getty Images

Каждый год 16 июня фанаты ирландского писателя Джеймса Джойса устраивают праздник Блумсдей, названный в честь главного героя «Улисса» Леопольда Блума. Впервые к празднику присоединится Центр Вознесенского, который соберет на своем онлайне макроинфлюенсеров российской культуры: от Антона Долина и AES+F до Ольги Свибловой и Ингеборги Дапкунайте. Они зачитают фрагменты из «Улисса», а финальную главу актриса Оксана Мысина представит в форме моноспектакля «Да я хочу» (режиссер — Николай Берман). Во время всего джойсовского марафона будет открыт донат — деньги переведут в благотворительный фонд, помогающий региональным больницам пережить эпидемию COVID. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише»

Центр Курехина «Стрим-механика #66» 16 июня в 14.00

© kuryokhin.net

В день рождения великого экспериментатора постсоветской «шизореволюции» Сергея Курехина центр его имени готовит суточный стрим с амбициозной программой. В ходе разведенной по трем каналам трансляции будут показывать архивные записи, материалы экспозиции центра, беседы и выступления. О Курехине расскажут музыкант Сергей Летов, режиссер Владимир Непевный, писатель Александр Кан и другие. Музыка композитора прозвучит в сетах диджеев, среди которых GhostNoir, Achterstag, Иван Смекалин, Golkaksokol. Фейковые теленовости об искусстве и пандемии представит шоу «Душнилла». Точное расписание уточняйте на сайте центра. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

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Doker Week до 18 июня

Сеть кинотеатров Москино проводит неделю онлайн-премьер международного фестиваля документального кино Doker. Фотомодель-боксерша, брейк-данс и православие в Израиле, паломничество за Солнцем из Хельсинки в Австралию, бегство в буддийский монастырь — невыдуманные истории об удивительной жизни и задавайте вопросы режиссерам. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

CloudMe на «Точке доступа» 16, 18 и 21 июня в 21.00

Создатели спектакля вспомнили культовый перформанс Марины Абрамович «Ритм 0» и задались вопросом, что было бы, случись он в цифровом пространстве, и какими были бы инструменты для доставления удовольствия и причинения боли. По замыслу авторов, все участники получают приглашение в Zoom-конференцию — и одному из них дается полный доступ к компьютеру перформера. Как далеко зайдет человек, которому будет предоставлен контроль над компьютером перформера при молчаливых онлайн-свидетелях? И как поведет себя участник?

«Открытые студии+» на «Винзаводе»

© winzavod.ru

Открытые студии начинают новый сезон 17 июня и расширяют программу: помимо направлений «Мастерские» и «Поп-ап» появится экспериментальный формат «Открытые студии+». Пять молодых авторов, принятых в новую программу «Открытые студии+», смогут посещать лекции, проводить мастер-классы, участвовать в специальных мероприятиях и вернисажах и создавать работы, задуманные в рамках проекта, в пространстве мастерских. Трансляцию открытия смотрите в разделе Live на «Афише». Художников нового сезона выбрал экспертный совет, в который вошли куратор Антонио Джеуза, соосновательница агентства Smart Art Анастасия Карнеева, заместитель директора ММОМА Алексей Новоселов, арт-дилер Николай Палажченко, основательница Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, директор ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина и куратор Андрей Паршиков.

«Где нас нет. Письма Игумении Серафимы» на Дягилевском фестивале 18 июня в 17.00

© Эдвард Тихонов/Дягилевский фестиваль

Пианист, композитор и мистик широкого спектра Антон Батагов именно на Дягилевском фестивале в 2009 году впервые за долгие годы выступил в России. С тех пор он стал более-менее частым гостем на российских сценах, но связь с фестивалем Курентзиса не ослабла: в 2017-м он дал в Перми мировую премьеру цикла «Где нас нет». Фортепианная музыка минималистичного толка здесь перемежается с чтением писем игуменьи Серафимы, которой пришлось после Второй мировой уехать в США и оказаться в разлуке с родным сыном, — получился любопытный микс из документальной трагедии и звуковой меланхолии. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

Киновечер «Дома с маяком». Встреча с Александром Петровым и Климом Шипенко 18 июня в 19.00

© Вадим Тараканов/ТАСС

Благотворительный фонд «Дом с маяком» во время карантина запустил два онлайн-проекта, где известные люди говорят о кино и литературе. Встречи проходят каждую неделю на платформе Pruffme, а средства, вырученные от продажи билетов, направляются фонду. На встречах цикла «Киновечера в «Доме с маяком» режиссеры, актеры и другие кинематографисты говорят о том, как создается кино и что происходит за кадром, делятся своими идеями и планами и отвечают на вопросы зрителей. Модератор онлайн-цикла — кинокритик Егор Москвитин. Сейчас «Дом с маяком» переживает серьезное сокращение пожертвований, которое напрямую влияет на качество жизни подопечных детей. Чтобы стать участником встречи, зритель может купить билет за 300, 500 или 1000 рублей — на свое усмотрение. На этот раз гостями встречи станут режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко («Текст», «Холоп») и актер Александр Петров («Текст», «Лед»). Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

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Ансамбль старинной музыки La Tempête на Дягилевском фестивале 19 июня в 17.00

© Андрей Чунтомов/Дягилевский фестиваль

В обыденном классическом репертуаре немецкая барочная музыка редуцировалась до Баха. На прошлогоднем Дягилевском фестивале ансамбль La Tempête доказал, что это досадное упущение: французы виртуозно исполнили духовные сочинения Иоганна Шайна и Генриха Шютца, в которых скорее угадывается подвижная итальянская опера, чем небесная баховская гармония. К тому же и сами La Tempête пока не прописались в пантеоне крупнейших мировых барочников — есть вероятность, что мы наблюдаем становление новых звезд early music. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

«Stay Velial Squad» 19 июня в 19.00

Velial Squad — это два человека в горнолыжных масках, тяготеющие к депрессивному вязкому флоу и мрачным, кровавым историям. В этом смысле показателен их последний клип — черная меланхолия смешивается здесь с бессонницей, комиксами про зомби, длящимися отходняками и вытлевающими эмоциями. «Звук сирен под окном, тьма укроет под крылом» — не сомневайтесь, все так и будет. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

«Спектакль в коробочке» на «Точке доступа» 19 июня в 21.00

«Спектакль в коробочке» — это аудиоэссе, исследующее темы языка, города и его истории, которую можно прочесть на стенах зданий и услышать в голосах его постоянных и временных обитателей. Премьера аудиоспектакля прошла в ноябре 2019 года в пространстве фонда V-A-C «Палаццо Дзаттере» в Венеции, а в программе фестиваля будет существовать в специально созданной онлайн-версии. Спектакль состоит из глав, скомпонованных из шумов города, музыки, «Дневника Кости Рябцева» и интервью. Сайт спектакля — это карта глав с проложенными на ней тропами. Тропа — это вариант сюжетного развития спектакля. Их несколько: одна полная и четыре более коротких тематических версии. Главы на карте обозначены квадратами, а тропы — тонкими красными линиями.

«Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» на «Точке доступа» 20 июня в 21.00 Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как реальный и виртуальный мир иногда переплетаются, раскрывая неожиданные связи между технологиями, гендером и законом. Опыт Симона Сенна начался, когда всего за 12 долларов он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке. Затем художник отправился на поиски реального прототипа — женщины, в теле которой он виртуально поселился. В спектакле «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир» Симон передает этот тревожный опыт аудитории.

Закрытие Дягилевского фестиваля 2018 года 21 июня в 17.00

© Alexandra Muravyeva

C 2014 года Теодор Курентзис открывал или закрывал Дягилевский фестиваль симфонией последнего романтика Густава Малера. В 2018-м он пересек экватор титанического цикла — в Перми отгремела Четвертая, самая кафкианская и причудливая из малеровских симфоний. Когда‑нибудь ее издаст Sony (записи Курентзиса выходят там), но пока что это заветный концертный эксклюзив — даже пиратская запись первых минут исполнения Четвертой симфонии в Московской консерватории набрала пять тысяч просмотров. Словом, такой рестрим лучше не пропускать. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».

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Krec 21 июня в 20.00

© vk.com/k_rec

Krec — долгожитель русского рэпа, в нулевые выступавший с эзотеричным артистом Ассаи и битмейкером Маратом Сергеевым. В рамках сольной карьеры музыкант исполняет олдскульный хип-хоп, охваченный меланхолией и ностальгией по уютному прошлому и ушедшей любви. В качестве музыкального сопровождения — неторопливые ламповые биты с грустными джаз-семплами, иногда — душевная акустическая гитара. Понятно, что ностальгирующий артист несколько выпал из современности, но именно за эту пасмурную мелодраматичность его и любят. Концерт, организованный концертным агентством United Concerts совместно с платформой Stay, пройдет в петербургском автокинотеатре «Кинопаркинг», а также будет доступен онлайн. Смотрите трансляцию в разделе Live на «Афише».