Все знают, что Джеймс Джойс написал роман «Улисс», который уже почти столетие будоражит умы литературоведов и простых читателей. Не все знают, что Иван Охлобыстин тоже написал роман «Улисс», который, кажется, будоражит чуть меньше умов. По случаю Блумсдея предлагаем проверить, сможете ли вы по цитатам отличить одну книгу от другой?
«Однажды я задумался и понял, что я хотел бы верить в Бога, который похож на моего отца. Это притом, что мы вечно ссорились. Но более подходящей человеческой натуры, если бы Бог решил погостить среди людей, более колоритной и спорной натуры не найти. Жаль, что папа оказался не Богом».
Дальше!
«Подпиши завещание, оставь нам весь капиталец. Если нету, добудь как знаешь, наворуй, ограбь, в Бога душу!»
Дальше!
«Возможно, что отцовство — одна юридическая фикция. Где у любого сына такой отец, что любой сын должен его любить и сам он любого сына?»
Дальше!
«Подводные обитатели просто жили. Проживали положенный им Богом срок и, так или иначе, дохли. Чаще всего живые ели их трупики».
Дальше!
«Женщина укуталась в любезно предоставленный им банный халат, который, очевидно, был ей велик. Он скатывался с плеч, и, запахиваясь поплотней, гостья невольно на мгновенье приоткрыла полы, отчего в стекле отразилась ее обнаженная грудь».
Дальше!
«Они глядят на крыши и спорят о том, где какая церковь: голубой купол в Рэтмайнсе, Адама и Евы, Святого Лаврентия О’Тула. Но, когда смотрят, у них начинает кружиться голова, так что они задирают платья…»
Дальше!
«Отчаявшийся мастер поднял взгляд к небу, видневшемуся сквозь пролом в крыше. Как обычно, хмурому, осеннему небу. Неожиданно облака, разнесенные порывом сильного ветра, обнажили полоску бирюзового свода».
Дальше!
«Довольно патриотизма пропойц и жуликов, раздутых водянкой. Свободные финансы, свободная рента, свободная любовь и свободная гражданская церковь в свободном гражданском государстве».
Дальше!