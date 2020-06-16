«Однажды я задумался и понял, что я хотел бы верить в Бога, который похож на моего отца. Это притом, что мы вечно ссорились. Но более подходящей человеческой натуры, если бы Бог решил погостить среди людей, более колоритной и спорной натуры не найти. Жаль, что папа оказался не Богом».

Джойс Охлобыстин