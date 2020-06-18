«Одни из нас: Часть II» выйдет эксклюзивно на PlayStation 4 19 июня. Мы уже прошли горячо ожидаемую новинку и скоро поделимся своими впечатлениями. А пока наш обозреватель Эдуард Голубев перепрошел оригинальную игру, чтобы понять, как она ощущается через семь лет, а также вспоминает, как «Одни из нас» стали новой классикой.

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Победителей всегда видно на старте. Поэтому первой части «Одних из нас» пророчили высокие оценки и хорошие продажи еще до выхода. Все же игру разрабатывала студия Naughty Dog, за плечами которой не значилось ни одного провала, а издатель Sony провел беспрецедентную по масштабу рекламную кампанию. Но никто не ожидал такого триумфа: заоблачные 95 из 100 баллов на Metacritic, 240 наград «Игра года» — в этом плане «Одни из нас» в несколько раз обогнала даже GTA V, — а также 20 миллионов проданных копий на PS3 и PS4. Главный британский киножурнал Empire назвал детище студии «Гражданином Кейном» от видеоигр» .

«Это не только лучшая игра Naughty Dog, но также претендент на звание лучшей видеоигры на этом поколении консолей. Это «Гражданин Кейн» для игровой индустрии. Произведение, на которое будут оглядываться не одно десятилетие».

Такое сравнение положило начало долгому обсуждению. Все-таки фильм Орсона Уэллса навсегда реформировал Голливуд и киноязык. Но изменил ли авторский проект сценариста Нила Дракманна игровую индустрию?

«Одни из нас» — взрослая игра и новое начало для Naughty Dog Первые игры студии, имя которой на русский переводится как «Озорной пес», были под стать названию: цветастые платформеры с незатейливым юмором и запоминающимися мультяшными героями. Так миллионы игроков познакомились с тасманийским бандикутом Крэшем из серии Crash Bandicoot и с неразлучным дуэтом мальчика Джека и выдрастая — наполовину выдры, наполовину горностая — Декстера из Jack and Dexter. В 2007 году студия выпустила видеоигровую реинкарнацию «Индианы Джонса» — приключенческий экшен Uncharted: Drake’s Fortune. История неунывающего охотника за сокровищами Нейта Дрейка пестрила загадками, перестрелками, сложносочиненными диалогами и неподдельной химией между персонажами. Продолжения добавили в эту формулу еще и драматургическое измерение, но ни в какое сравнение с происходящим в «Одних из нас» оно не идет.

Мир игры пережил глобальную катастрофу. Цивилизация прекратила существование, выжившие оказались друг для друга куда опаснее, чем заполонившие планету зараженные. Главный герой Джоэл — циник, убийца и контрабандист, который последние двадцать лет оплакивает погибшую дочь. Вынужденное знакомство с девочкой Элли заставляет его ввязаться в самое опасное и важное приключение в жизни.

Уже по описанию можно понять, что ничего радужного из этой истории не выйдет. Со временем игра поднимает ставки, освещая все более табуированные темы: смерть детей, каннибализм, педофилию.

В такие моменты Naughty Dog становятся на одну ступень с шедеврами социального хоррора — романом «Дорога» Кормака МакКарти и фильмом «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Но позволить себе такие тяжелые высказывания в многомиллионном блокбастере смогли единицы. За последние семь лет на том же уровне удалось выступить лишь третьему «Ведьмаку» и Red Dead Redemption 2. «Одни из нас» могут погрузить и шокировать даже в 2020 году. Особенно запоминается зимний эпизод с Элли в главной роли. Оказавшись в одиночестве, девочка начинает выживать по правилам, которые на протяжении многих часов прививали ей и Джоэл, и игрок: убивает животных ради еды, отбивается от зараженных и людоедов. Она почти беззащитна — весь накопленный арсенал пропадает, да и с тяжелым охотничьим ружьем 14-летней девочке будет сложно справиться. Ее единственным оружием становится опыт. В этот момент «Одни из нас» ломают четвертую стену и заставляют игрока синергировать с персонажем: ни тот ни другой ничего толком не умеют, но оба оказались в неприятной ситуации и чувствуют себя беззащитными. Так проект Naughty Dog доказывает, что он не интерактивное кино, как считают злые языки, а игра с большой буквы.

«Одни из нас» сформировали образ эксклюзивов PlayStation «Когда мы в Santa Monica Studios думали, какой должна быть история Кратоса и Атрея, конечно, мы вдохновлялись тем, что сделала Naughty Dog», — сказал в одном из интервью креативный директор God of War Кори Барлог. Восхищение разработчиков трудом своих коллег — вещь не редкая. Однако влияние «Одних из нас» на индустрию оказалось настолько велико, что игра фактически показала то, как эксклюзивы PS4 будут выглядеть в последующие годы. Horizon Zero Dawn, вышеупомянутый God of War, «Жизнь после» — все эти игры работают по заданному Naughty Dog принципу. Это большие одиночные приключения от третьего лица с прописанным сюжетом, элементами открытого мира, возможностью скрытого прохождения, акцентом на кинематографическое повествование и раскрытием социальных проблем.

Геймплей «Одних из нас» — эталон экшенов от третьего лица Игровой процесс «Одних из нас» не был революцией, но удачным сочетанием известных механик. Например, систему боя, когда во время перестрелки герой незаметно переходит в рукопашную, взяли из родной Uncharted. Острая нехватка патронов и аптечек — привет серии Resident Evil. Создание оружия из хлама — бомбы с гвоздями, коктейли Молотова, ножи — разработчики подсмотрели в Dead Island. И все же за прошедшие семь лет в игровой индустрии не было проекта с таким тактильным геймплеем. Иногда тут просто нет времени все хорошо обдумать.

Герои десятки раз будут оказываться в патовых ситуациях, когда враги окружили со всех сторон, в пистолете остался последний патрон, а из остального оружия в рюкзаке лишь кирпич.

Но даже из такой передряги есть выход. Можно попытаться сменить укрытие, чтобы потом тихо вырезать рыскающих противников по одному. Можно бросить кирпич в дальний угол и сбежать, пока они слетелись на неожиданный грохот. А можно запульнуть им в ближайшего мародера, пока тот оглушен, разбить ему коленом лицо, отобрать дробовик, стремглав броситься от погони, краем глаза заприметить бутылку виски, под градом пуль сделать «коктейль Молотова», бросить его в нападающих и дробью расстрелять раненых. Из целой толпы в живых может остаться максимум один умоляющий о пощаде человек. И только вам решать — тратить ли на него тот самый последний пистолетный патрон. Абсолютно иной геймплей происходит в стычках с зараженными. «Одни из нас» — не Left 4 Dead или Dying Light, где они вылезают из каждого угла и являются обычной внутриигровой условностью. Борьба с ними не становится целью и основой игрового процесса, а сами зараженные выступают как часть существующей, сюжетно обоснованной и вполне логичной экосистемы. И поверьте, это очень опасные и сильные представители экосистемы, встречаться с которыми никто лишний раз не захочет: убивают чаще всего с одного укуса. Благо возможность сбежать или прокрасться мимо есть почти всегда.

«Одни из нас» — олдскульная синглплеерная игра, каких сейчас мало Это 20-часовое дорожное приключение длиной во внутриигровой год, за время которого Джоэл и Элли пешком пройдут от Бостона до Солт-Лейк-Сити. Монструозный для экшена хронометраж игра использует, чтобы рассказать не только личную историю героев, но и показать, как изменился мир после катастрофы. Например, из разбросанных записок можно узнать, что группа мародеров, с которой героям приходится расправиться, — это сбежавшие от попечения военных сироты. Они повзрослели и решили выживать по животным принципам. Так эпизодические персонажи из проходных злодеев превращаются в людей с личной трагедией.

Чтобы игрок почувствовал неподдельную связь с происходящим и с миром после апокалипсиса, «Одни из нас» используют эмоции героев.

Например, когда герои забредут в очередной переулок, Джоэл, заметив постер фильма, который он смотрел до апокалипсиса, начинает рассказывать о давно минувших днях и нормальной жизни. Или когда во время эмоционального пика Элли встречает в заброшенном зоопарке жирафов. В самом начале игры игра вскользь расскажет, что девочка всегда мечтала увидеть этих животных. Поэтому, когда в финале их встреча происходит, «Одни из нас» исполняют мечту и героини, и самого игрока , который прошел вместе с ней тяжелые испытания. Чтобы показать эти эмоциональные сцены, игрока не вырывают из геймлпея ради постановочных роликов. Они происходят внутри игры: персонажи, которые только что были под управлением игрока, раскрываются с новой стороны, что обогащает историю новыми выразительными средствами. Таких нет ни в кино, ни в литературе. Одиночные игры давно уступили мультиплееру. В 2013 году «Одни из нас» вышла бок о бок с Bioshock: Infinite, Metal Gear Rising: Revengeance и GTA V, которая со временем превратилась в онлайн-песочницу. Спустя семь лет ситуация стала печальнее. Мир захватили Fortnite, PUBG, FIFA, Hearthstone и другие проекты-сервисы. Их влиянию поддались даже апологеты одиночных кампаний. Например, в недавней DOOM Eternal появился боевой пропуск с бонусами для онлайна. В 2020 году вышло и выйдет всего несколько больших олдскульных синглплеерных игр: ремейк Final Fantasy VII, «Одни из нас: Часть II», «Призрак Цусимы» и Cyberpunk 2077. Со временем «Одних из нас» и другие подобные игры начинаешь ценить еще больше, ведь такого сейчас почти никто не делает.

«Одни из нас: Часть II» — идеальный сиквел для игры, которая не требовала продолжения «Часть II» развивает не только все составляющие оригинала, но и тот самый финал, считающийся геймерами одним из самых мощных, трагических и противоречивых в истории видеоигр. Сдержанное «Клянусь», которое произносит Джоэл за секунды до титров, подытоживает историю слабого, сломленного человека, который так и не сумел побороть себя и принять свою боль. Вторая часть посвящена расплате за это слово. «Первая игра — это нечто священное. И та концовка — священна для меня. Мне постоянно говорили: «Сделайте новую часть, но про совсем других персонажей». Или например: «Перенесите действие в Европу. Или в Японию! Сделайте что‑то совершенно новое», — рассказывал британскому GQ креативный директор и создатель игры Нил Дракман. — Но для меня это было трусостью. В таком случае лучше вообще сделать новую игру. Так что мы сказали нет. Мы решили, что пойдем ва-банк и покажем, что для героев значила та концовка. Возьмем те самые вещи, которые считаются священными, и просто… разберем на части». Что из этого вышло, вы узнаете завтра, когда «Одни из нас: Часть II» поступят в продажу. История «Одних из нас: Часть II» вернется в мир игры через пять лет после финала. Старые герои — повзрослевшие Элли и Джоэл — начнут новую историю, но не забудут о том, что происходило в первой части. Судя по первым трейлерам, нас ждет более эмоциональный, напряженный и жестокий геймплей, а также тяжелые поступки, которые придеться совершить каждому герою. Игра будет доступна только на консоли PlayStation 4 . Цифровую копию можно предзаказать в официальном магазине.