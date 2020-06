Ubisoft

Большую часть презентации, вероятно, посвятят следующим большим релизам: Assassin’s Creed про викингов, третьей серии Watch Dogs, в которой игра превратится в песочницуРазработчики обещают, что в игре можно будет завербовать множество персонажей со своими историями и характерами. В зависимости от того, каких героев игрок выбрал, а каких потерял, будет складываться его уникальная история внутри сюжета., спин-офф тактического шутера Rainbow Six. Главная интрига — расскажут ли Ubisoft что‑то о Gods and Monsters и Skull & Bones, новых проектах, не связанных с существующими сериями. Первую показали в прошлом году, вторую — три года назад, но ни про ту ни про другую ничего толком неизвестно. От Gods and Monsters ждут мира и геймплея, которые похожи на те, что встречаются в серии The Legend of Zelda, а от Skull & Bones — морских сражений на фрегатах и других парусных судах.