Крупнейшую игровую выставку E3, на которой каждый год показывают самые ожидаемые игры, отменили из‑за пандемии коронавируса. В этом году презентации проведут в онлайне и растянут на целую неделю. Многие из них переносились, поэтому мы составили список всех игровых мероприятий с датами и ссылками.

Sony Это самая ожидаемая презентация, потому что на ней покажут много игр для новой консоли PlayStation 5, которую должны выпустить в конце этого года. Пока неизвестно, о каких проектах будут говорить на мероприятии, но, вероятно, это будут потенциальные хиты и блокбастеры. Многие из них станут эксклюзивами для консоли Sony. Вместе с играми для PS5 должны показать и саму приставку — ее финальный дизайн до сих пор держится в секрете.

Когда смотреть 11 июня, 23.00 Где смотреть Twitch, YouTube

Ubisoft Большую часть презентации, вероятно, посвятят следующим большим релизам: Assassin’s Creed про викингов, третьей серии Watch Dogs, в которой игра превратится в песочницуРазработчики обещают, что в игре можно будет завербовать множество персонажей со своими историями и характерами. В зависимости от того, каких героев игрок выбрал, а каких потерял, будет складываться его уникальная история внутри сюжета., спин-офф тактического шутера Rainbow Six. Главная интрига — расскажут ли Ubisoft что‑то о Gods and Monsters и Skull & Bones, новых проектах, не связанных с существующими сериями. Первую показали в прошлом году, вторую — три года назад, но ни про ту ни про другую ничего толком неизвестно. От Gods and Monsters ждут мира и геймплея, которые похожи на те, что встречаются в серии The Legend of Zelda, а от Skull & Bones — морских сражений на фрегатах и других парусных судах.

Когда смотреть 12 июля, 22.00 Где смотреть Пока неизвестно

EA Скорее всего, покажут новые выпуски спортивных симуляторов — FIFA 21, Madden NFL 21, NHL 21, — которые компания исправно демонстрирует из года в год. Вероятно, на презентации появятся студии Dice и BioWare. Их последние проекты — Battlefield V и Anthem — провалились, поэтому теперь от них ждут реванша и новых больших релизов. Например, следующей части фэнтези Dragon Age. Наверняка будет большой анонс от разработчиков королевской битвы Apex Legends и какое‑то неожиданное инди, которое все запомнят. Например, в прошлом году самым ярким моментом презентации стала Sea of Solitude, игра небольшой студии с запоминающимся визуальным стилем.

Когда смотреть 19 июня, 2.00 Где смотреть ea.com

Microsoft Компания избрала отличную от других тактику: в рамках шоукейса Xbox Inside новые игры будут показывать каждый месяц до конца года. Первая презентация прошла в начале мая, но оказалась достаточно проходной, ничего особенно интересного на ней не было. Дата презентации в июне еще не названа, но уже известно, что еще через месяц, в июле, будут показывать игры студий Microsoft. И вот на ней может быть множество сюрпризов — от сиквела Hellblade: Senua’s Sacrifice до новой Halo. Но дата тоже неизвестна.

Когда смотреть Неизвестно Где смотреть YouTube

Guerrilla Collective Большой шоукейс независимых студий, на котором ждут издателя киберпанковской новеллы VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action, разработчиков Crusader Kings III и Baldur’s Gate 3 (последним, кстати, занимается студия, отвечавшая за Divinity: Original Sin), а также другие компании — например будут создатели Disco Elysium из ZA/UM и издатели Banner Saga из Versus Evil. Полный список участников смотрите по ссылке. Фестиваль Guerrilla Collective раньше не участвовал в E3, потому что его придумали только в апреле этого года. Его стримы будут проходить примерно в те же дни, что и презентации E3.

Когда смотреть 13–15 июня, 20.00 Где смотреть Twitch

Future Games Show Шоукейс британского издания GamesRadar+ — еще одно новое мероприятие, которого раньше на E3 не было. На нем обещают около 40 игр и издателей, у которых в рамках E3 было собственное шоу. Ожидается множество студий (полный список издателей по ссылке), но больше всего интереса вызывают презентации Square Enix и Devolver Digital. Первые должны скоро издать слэшер Babylon’s Fall (это новый проект разработчиков Nier: Automata и других признанных игр жанра) и игру про «Мстителей», а также занимаются ремейком Final Fantasy VII. Вторые последние несколько лет проводят вместо нормальной презентации сюрреалистической шоу. Если интересно, включите их шоукейс 2017 года и оцените, насколько странно это было.

Когда смотреть 14 июня, 0.00 Где смотреть Twitch, YouTube

PC Gaming Show На этой презентации встречаются и интересные независимые проекты, и релизы, на которые не обратили внимания крупные издатели, и откровенно проходные игры, которые выглядят плохо уже во время просмотра трейлера. Точно будет переиздание Mafia и шоукейс от разработчиков Escape from Tarkov. Полный список участвующих издателей смотрите по ссылке. Шоу стоит посмотреть, чтобы отметить для себя несколько неочевидных игр, которые вы вряд ли бы заметили в другое время.

Когда смотреть 13 июня, 21.00 Где смотреть Twitch, YouTube