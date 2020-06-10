Сооснователь Reddit Алексис Оганян покинет совет директоров компании. Перед уходом он попросил отдать его место темнокожему специалисту. «Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны», — сказал он. Вспоминаем, чем еще известен Оганян — «мэр интернета», который помог создать эмодзи девушки в хиджабе.

Reddit В 2005 году Алексиса Оганяна и его друга Стива Хаффмана пригласили представить свой стартап в венчурном фонде Y Combinator. Но изначальную идею — проект по заказу еды через СМС — отклонили на питчинге. Тогда во время мозгового штурма родилась идея создать «Главную страницу интернета». Проект одобрили, и в том же году они запустили Reddit. Это новостной имиджборд, в котором пользователи постят ссылки, мемы, видео, рассказывают истории и задают вопросы. Платформа состоит из множества досок, а популярность каждого поста определяется апвоутами, аналогом лайков. Сначала, чтобы повысить активность на сайте, Оганян и Хаффман самостоятельно постили контент с фейковых аккаунтов. И это даже помогло привлечь к сайту внимание. А сегодня Reddit входит в пятерку самых посещаемых сайтов в США с аудиторией более чем в 430 млн пользователей в месяц, которые выступают за анонимность и приватность в интернете, а также за сетевой нейтралитет. Стоимость соцсети оценивают в 515 млн долларов. После ухода Оганяна из Reddit его место в совете директоров займет глава Y Combinator Майкл Сейбел.

Оганян в 2015 году рассказывает о создании Reddit

Армения Оганян не понаслышке знает, что такое расовые предрассудки и к чему они могут привести. Его семья была вынуждена покинуть Армению во время геноцида армян в 1915 году. Но основатель Reddit не забывает родину. Он приезжал в страну по случаю столетия геноцида, посетил села, которые поддерживает фонд «Дети Армении», и пообщался со студентами технологического направления. Он считает, что в Армении уже есть первоклассные разработчики и таланты, способные создать «по-настоящему крутые технологии». Например, можно вспомнить популярное приложение PicsArt, которое придумали выходцы из Армении.

«В Армении есть много основателей и предпринимателей, которые построили IT-компании на миллион долларов».

Недавно премьер-министр страны Никол Пашинян вызвал его на челлендж: он тегнул в твиттере троих армян, призвал их каждый месяц переводить во общеармянский фонд «Айастан» по 20 долларов и тегнуть еще троих армян. Оганян поучаствовал в челлендже.

Певец Серж Танкян и Алексис Оганян делают лепешки

SOPA В 2011 году в Палату представителей США внесли «Акт о прекращении онлайн-пиратства» (Stop Online Piracy Act — SOPA). Он подразумевал, что все, кто ведет деятельность в интернете (провайдеры, рекламодатели и т. д.), будут обязаны немедленно прекратить работу с сайтами, которых по заявлению правообладателя обвинили в пиратстве. У законопроекта появилось множество критиков. По их мнению, он нарушал Первую поправку к Конституции США и ограничивал свободу слова в интернете. Одним из главных противников закона был Оганян. После начала дискуссий на реддите он понял, что законопроект может ограничить деятельность любого сайта, публикующего пользовательский контент. Оганян приехал в Вашингтон и начал давать интервью в медиа, где говорил о том, как SOPA может положить конец свободному интернету.

В знак протеста 18 января 2012 года Reddit на 12 часов отключили, чтобы показать, как будет выглядеть интернет в будущем, если начать цензурировать его прямо сейчас. Протест поддержали Mozilla Foundation и Wikipedia, а Google разместил на стартовой странице ссылку на петицию против SOPA. Оганян и другие критики добились своего. Конгрессмены обратили внимание на SOPA и даже пригласили сооснователя Reddit выступить в Конгрессе. Правда, к тому моменту законопроект уже отклонили, поэтому и выступление отменили.

Выступление Оганяна на митинге против SOPA в 2012 году

«Мэр интернета» Тем не менее Оганян продолжил выступать за свободный интернет. В октябре 2012 года он организовал автобусный тур «Интернет-2012», чтобы накануне президентских дебатов привлечь внимание политиков и избирателей к онлайн-регулированию со стороны государства. За время поездки Оганян посетил интернет-стартапы по всей стране, в том числе Simple Energy, которая занимается разработкой программ, и Cubelets, выпускающую конструктор для обучения детей основам робототехники. В итоге он сформировал декларацию о свободе интернета. Она призывает никогда не подвергать сеть цензуре, обеспечить международный быстрый доступ к онлайн-сервисам и защищать приватность пользователей. После тура и борьбы против SOPA Forbes назвал Оганяна «мэром интернета».

«Мы не стремимся трансформировать политику. Но то, что рядом с милым фото котика может быть серьезный политический призыв, а люди одновременно посмеются над фото и позвонят сенатору, — это сильная сторона Reddit».

Чтобы в будущем защитить интернет от новых SOPA, Оганян открыл некоммерческую организацию Internet Defense League. Она отправит любому поддерживающему ее сайту специальный код, который активируется и создает баннер с петицией, если на горизонте появится еще один подобный закон.

Серена Уильямс Вместе с женой — теннисисткой Сереной Уильямс — они давно поддерживают афроамериканское сообщество в США и некоммерческие проекты, например, Black Girls Code, который предоставляет темнокожим девушкам возможность получить техническое образование. В 2014 году с помощью краудфандинга для организации собрали около 12 тыс. долларов. А после премьеры «Черной Пантеры» семья организовала для девушек из Black Girls Code частный показ фильма и устроила им сюрприз — возможность встретиться и пообщаться Сереной.

«Я очень рада, что вы смогли прийти: очевидно, это важный момент для нас, — сказала в начале Уильямс. — У темнокожих людей никогда не было своего супергеройского фильма, поэтому я так рада. Мне кажется, я ждала этого всю мою жизнь».

Эмодзи девушки в хиджабе В начале 2017 года Оганян поддержал пользовательницу Rayouf Alhumedhi из Саудовской Аравии, которая предложила сделать эмодзи девушки в хиджабе. «Я и мои друзья однажды создали беседу в WhatsApp, — рассказала девушка в интервью CNN, — и, естественно, там не было эмодзи, который бы воплощал меня. Факт отсутствия эмодзи девушки в хиджабе, который бы отображал образ миллионов, был для меня загадкой. У меня не было идеи, как он должен выглядеть, я просто хотела, чтобы он был доступен с несколькими оттенками кожи, так как хиджаб носят миллионы представительниц разных рас». Оганян был одним из тех, кто помог девушке провести дискуссию на реддите, рассказать о своей идее и ответить на критику. Уже в июле Apple выпустила свою версию эмодзи.

Декрет После тяжелых родов, через которые в 2019 году прошла Уильямс, Оганян провел дома месяцы, заботясь о семье. Позже он рассказал The New York Times, почему теперь выступает за декретный отпуск для отцов: ему очень повезло, что политика Reddit позволяла взять оплачиваемый отпуск, а дома было кому помочь. Но у многих родителей такой возможности нет, особенно если мать, как в случае с Сереной Уильямс, тяжело перенесла роды и ей тоже требуется уход.

«Отпуск позволил мне изменить отношение к распределению родительских обязанностей в семье. Два года спустя в нашем доме нет предвзятого отношения к тому, что я меняю подгузники, кормлю Олимпию или делаю ей прическу. Это просто папины заботы».

Он уверен, что в отсутствии законодательного права на декретный отпуск для мужчин виновата стигма. Считается, что отцы должны работать и кормить семью, а вся забота о ребенке ложится на плечи матери. Оганян планирует встретиться с сенаторами, юристами, а главное — отцами, чтобы закрепить право на оплачиваемый декретный отпуск на законодательном уровне.

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