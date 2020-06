Аноним с натянутой на лицо банданой Summer of Haze прославился в начале десятых благодаря эффектным витч-хаус-трекам — уже тогда он совмещал громкие мистические электронные биты с триповой Chopped and Screwed-эстетикой, вычурными футуристическими синтами и хлесткими эффектами из компьютерных игр и аниме. По сей день Summer of Haze остается одной из главных международных звезд лейбла Hyperboloid Records: он продолжает абсорбировать наиболее глючные и инновационные тренды электроники, создавая мощную и болезненную музыку.

В интернете регулярно встречаются вещи, которые могут вызывать отвращение, испуг или травмировать. Мы думаем: «Я не хочу это видеть». Мы жмем: «Пожаловаться на публикацию». Что происходит с неприемлемым контентом дальше? Кто решает его судьбу? Какими принципами руководствуются «санитары ленты»? Смогли бы вы стать одним из них? Шоу-тренинг «I Don’t Want to See This» («Я не хочу это видеть»), который пройдет на базе платформы Zoom, основан на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook, опубликованной в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году. Это первый онлайн-опыт как для «Импресарио», так и для авторов спектакля из солнечного Тель-Авива. Купить билеты можно на «Афише» или здесь.