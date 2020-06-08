«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

«Борис Годунов» на «Пушфесте» 8 июня в 19.00

© seasons-project.ru

Великий литовский режиссер Эймунтас Някрошюс показал «Бориса Годунова» на фестивале «Балтийский дом» в 2015 году. Билеты на него тогда разлетелись за считаные часы, а критики назвали спектакль лучшей иностранной постановкой сезона.

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Zero People 8 июня в 20.00

© facebook.com/zeropeopleband

Лидер поп-рок-команды «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий всегда имел склонность к многословным поэтическим текстам. Максимально полно она реализуется в рамках его более камерного проекта Zero People — под аккомпанемент клавишных его истории о любви, смерти и поисках смысла наконец-то достигают концентрированного, затапливающего все вокруг драматизма. Кажется, что и вокал Красовицкого — то кротко перечисляющий нежности, то взмывающий в небеса — наконец-то звучит в своем оптимальном формате.

Шахматный матч между космосом и Землей 9 июня в 11.45

Кадр из фильма «Полёт в будущее»

Полвека спустя после первой шахматной партии «Космос-Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции сыграют с «представителем Земли» — чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России Сергеем Карякиным. Он будет вести партию из московского Музея космонавтики. Эфир будет доступен на странице Музея космонавтики в «ВКонтакте». «9 движений» 9 июня

Ультракороткий аудиоспектакль для домашнего прослушивания «9 движений» — это серия простых инструкций, мгновенно включающих воображение и позволяющих увидеть привычные вещи так, будто вы видите их впервые. Аудиотур по вашей собственной квартире проведет брусникинец Петр Скворцов, записавший спектакль в условиях дачной самоизоляции. Прослушать аудиоспектакль можно, пройдя регистрацию здесь.

Подробности по теме Театральный продюсер Федор Елютин: «Слоган 2020 года — «Придумывать и перепридумывать!» Театральный продюсер Федор Елютин: «Слоган 2020 года — «Придумывать и перепридумывать!»

«Мастер и Маргарита» с 9 по 12 июня

© vk.com/margaritamusical

Международный проект, создатели которого обещают зрителям магическую феерию, замысловатые 3D-декорации и интерактивное шоу. Мюзикл проведет зрителей по лабиринту страстей человеческих и откроет потаенные смыслы великого романа.

CloudMe на «Точке доступа» 9, 12 и 13 июня в 21.00

Создатели спектакля вспомнили культовый перформанс Марины Абрамович «Ритм 0» и задались вопросом, что было бы, случись он в цифровом пространстве, и какими были бы инструменты для доставления удовольствия и причинения боли. По замыслу авторов, все участники получают приглашение в Zoom-конференцию — и одному из них дается полный доступ к компьютеру перформера. Как далеко зайдет человек, которому будет предоставлен контроль над компьютером перформера при молчаливых онлайн-свидетелях? И как поведет себя участник? Купить билеты можно здесь и здесь.

«Брак» на «Точке доступа» с 9 по 14 июня в 23.00

© popupteatr.ru

Киберспектакль Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной говорит о мире будущего. 2035 год. Мир оправился от катастрофы, но по-прежнему зависит от тех событий, которые мы проживаем сегодня. Семейная пара проводит ностальгическое свидание в Zoom, вспоминая, как начинались их отношения, и пытается переосмыслить прошлое, чтобы развязать затянувшиеся узлы, а зрители оказываются в необычной роли. Купить билеты можно здесь и здесь.

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Литературные вечера в «Доме с маяком»: Дмитрий Глуховский 11 июня в 19.00

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Благотворительный фонд «Дом с маяком» продолжает цикл онлайн-встреч «Литературные вечера в «Доме с маяком», на которых известные люди расскажут о книгах, которые их сильно впечатлили или оказали на них влияние. В этот раз нашим гостем будет писатель Дмитрий Глуховский, который расскажет о повести Андрея Платонова «Котлован» и прочитает из нее отрывок. Вырученные от продажи билетов средства идут на помощь подопечным детям «Дома с маяком». Билеты от 300 рублей можно приобрести по ссылке.

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Старт фестиваля Doker с 11 июня в 20.00

С 11 по 18 июня на сайте Москино — неделя онлайн-премьер международного фестиваля документального кино Doker. Фотомодель-боксерша, брейк-данс и православие в Израиле, паломничество за солнцем из Хельсинки в Австралию, бегство в буддийский монастырь — смотрите невыдуманные истории об удивительной жизни и задавайте вопросы режиссерам. Расписание — здесь.

«Черновик» на «Точке доступа» 11 июня в 21.00

© mct.lv

Что будет, если взять труппу, привыкшую работать в театральном здании, режиссера Владислава Наставшева, постоянного резидента Нового Рижского театра и «Гоголь-центра», пьесу Сергея Уханова и замкнуть эти составляющие в рамках Zoom? Герои пьесы живут в изоляции так давно, что время и пространство стерлось до неразличимости. Факты наслаиваются на фантазии, обиды становятся радостями, надежды — воспоминаниями. Текст Уханова маскируется то под социальную драму, то под детектив, то под символическую мистерию, то под мыльную оперу. Как будто все непригодившиеся черновики Шекспира, Гончарова, Кафки, Уайльда и Честертона переплелись в один метатекст и выскакивают из героев против их воли. Купить билеты можно здесь и здесь.

Summer of Haze 13 июня в 20.00

© Александра Рожкова

Аноним с натянутой на лицо банданой Summer of Haze прославился в начале десятых благодаря эффектным витч-хаус-трекам — уже тогда он совмещал громкие мистические электронные биты с триповой Chopped and Screwed-эстетикой, вычурными футуристическими синтами и хлесткими эффектами из компьютерных игр и аниме. По сей день Summer of Haze остается одной из главных международных звезд лейбла Hyperboloid Records: он продолжает абсорбировать наиболее глючные и инновационные тренды электроники, создавая мощную и болезненную музыку.

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I Don’t Want to See This 13 июня в 20.00

В интернете регулярно встречаются вещи, которые могут вызывать отвращение, испуг или травмировать. Мы думаем: «Я не хочу это видеть». Мы жмем: «Пожаловаться на публикацию». Что происходит с неприемлемым контентом дальше? Кто решает его судьбу? Какими принципами руководствуются «санитары ленты»? Смогли бы вы стать одним из них? Шоу-тренинг «I Don’t Want to See This» («Я не хочу это видеть»), который пройдет на базе платформы Zoom, основан на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook, опубликованной в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году. Это первый онлайн-опыт как для «Импресарио», так и для авторов спектакля из солнечного Тель-Авива. Купить билеты можно на «Афише» или здесь.

Подробности по теме «I Don’t Want to See This»: как внутренние правила Facebook стали спектаклем в Zoom «I Don’t Want to See This»: как внутренние правила Facebook стали спектаклем в Zoom