Алиса научилась с помощью нейросетей изображать картины по любому запросу. Для этого она использует поиск по «Яндекс.Картинкам». Мы вдохновились новым искусством и попросили помощницу изобразить классику русской живописи. Сможете ли вы узнать эти ремиксы.
Наверное, самый простой вопрос. Что это за картина?
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Подсказка: это портрет.
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А это пейзаж!
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Это довольно известный сюжет в пустыне.
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Еще одна подсказка: эту картину нарисовали в XX веке.
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Кажется, эту картину можно узнать даже без подсказки.
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И еще один портрет!
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Узнаете этот мифический сюжет?
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Эта каша из цветов — известный пейзаж.
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Ну и вопрос на удачу — это ремикс абстрактной картины.
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