Глава Роскосмоса дал своему твиттеру новую жизнь, но не удалил старые твиты. Получилось забавно. Рассказываем, что делать, если вы тоже решили начать все с чистого листа.

Как удалить старые твиты

Twitter не дает удалить сразу несколько твитов, поэтому на сайте или в приложении их придется удалять по одному. Чтобы этого не делать, используйте сторонние приложения, например, TweetDelete. В бесплатной версии доступно удаление последних 3200 твитов, чтобы избавиться от всех, придется заплатить 10 долларов за премиум-версию. Кроме того, приложение удаляет лайки и создает архив твитов лично для вас, чтобы сохранить их на память. По похожему принципу работают приложения TweetDeleter и TweetEraser.

Как удалить Залогинтесь через твиттер, выберите, какие твиты хотите удалить (можно отфильтровать их по дате, ключевым словам, установить периодичность очистки), нажмите «Удалить твиты».

Как удалить в «ВКонтакте»

Удалять старые посты в соцсети тоже придется с помощью сторонних сервисов, например, Tool 42 (iOS, Android), приложения, которое удаляет старые записи, но сразу за целый год. Раньше поддержка «ВКонтакте» объясняла отсутствие этой функции тем, что мошенникам, получившим доступ к профилю, будет сложнее избавиться от всей важной информации на стене.

Как удалить Залогиньтесь через «ВКонтакте», в разделе «Стена» выберите пункт «Очистка стены», а затем — год, за который хотите удалить записи. Нажмите «Удалить записи».

Как удалить посты в инстаграме

Для очистки инстаграма используйте приложение Cleaner for Ins (iOS, для Android версии нет). Оно не только удаляет посты, но и позволяет массово отписываться от страниц и убирать лайки.

Как удалить Залогиньтесь через инстаграм. Выберите вкладку Posts, выделите несколько постов и нажмите Delete.

Как удалить посты в фейсбуке

Соцсеть позаботилась о встроенном механизме удаления старых постов. На днях она представила новую функцию «Управление действиями». Благодаря ей можно отфильтровать записи, выделить несколько сразу, удалить их или скрыть. По мнению компании, это позволит скорректировать информацию в профиле так, чтобы, например, ваш новый работодатель не судил о вас по постам многолетней давности. Функция пока доступна только в мобильной версии.

Как удалить Зайдите в профиль, нажмите на кнопку «Управление публикациями» под полем для нового поста, выберите посты и нажмите «Далее». После этого появится меню, в котором нужно выбрать, что вы хотите делать с ними.