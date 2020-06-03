Президент США Дональд Трамп начал большой скандал с участием популярных соцсетей, Марка Цукерберга и сотрудников Facebook. Коротко рассказываем, с чего все началось и чем это может закончиться.

Что Трамп такого сказал, что начался скандал В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере и в фейсбуке пост, посвященный протестам в Миннеаполисе, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Трамп написал, что отправит в город Национальную гвардию, если ситуация не нормализуется, и завершил твит фразой: «When the looting starts, the shooting starts» (с англ. — «Когда начинается мародерство, начинается стрельба»). Умышленно или нет, но президент процитировал шефа полиции Майами Уолтера Хэдли. В 1967 тот произнес эти слова в качестве оправдания для чрезмерной жестокости в афроамериканских кварталах. Чтобы подавить протест и остановить грабежи, он пообещал еще больше ужесточить меры, использовать оружие, собак и обыски.

Что такого сделал Twitter, отчего Трамп разозлился Twitter пометил пост Трампа как «героизирующий насилие», сообщил, что он нарушает правила платформы, но не удалил его. С 2019 года соцсеть поступает так с твитами известных персон, которые имеют общественное значение. Трамп такую «черную метку» получил впервые. Теперь текст твита скрыт из ленты президента, но останется доступен, если нажать кнопку «Посмотреть». Пользователи не смогут ретвитнуть его без комментария о героизации насилия, не смогут ответить или поставить лайк. Алгоритм не будет рекомендовать его в других лентах. В отдельном посте Twitter объяснил, каким именно образом слова Трампа нарушают политику соцсети, и прикрепил ссылку на соответствующее положение.

В качестве эксперимента пользователь @BizarreLazar продублировал текст поста Трампа в аккаунте @Suspendthepres. И действительно был заблокирован (его твит не имел общественного значения) по той же причине — «героизации насилия».

Как этот скандал может повлиять на все соцсети В ответ Трамп обвинил Twitter в том, что тот не скрывает «ложь и пропаганду со стороны Китая», и припомнил, что несколькими днями ранее соцсеть впервые применила к двум его постам алгоритм фактчекинга, пометила их как «вводящие в заблуждение», прикрепила к ним активные ссылки на посты из медиа, подтверждающие обратное. Речь идет о твитах, в которых президент назвал голосование по почте мошенничеством. Трамп пообещал закрыть социальные сети и подписал исполнительный указ о регулировании соцсетей и «предотвращении онлайн-цензуры». Пока законопроект находится в разработке, однако известно, что он будет подразумевать ограничение действия раздела 230 закона «О соблюдении пристойности в коммуникациях США». Благодаря нему интернет-компании могли устанавливать на сайтах свои правила, но не несли ответственность за контент, создаваемый пользователями. Новый закон, по словам официальных лиц, которые приводит The New York Times, даст федеральным органам больше возможностей, чтобы обвинить Google, Facebook, Twitter и YouTube в нарушении свободы слова во время модерации сообщений пользователей.

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Как внутри скандала оказался Марк Цукерберг Глава Facebook Марк Цукерберг постарался смягчить удар со стороны Белого дома. В интервью телеканалу Fox он заявил, что соцсеть не готова, как Twitter, в реальном времени проводить проверку информации в постах Трампа. «Я просто твердо верю, что Facebook не должен быть арбитром правды, — сказал Цукерберг. — Частные компании, вероятно, не должны быть таковыми». Facebook не будет предпринимать какие‑либо действия в отношении поста, текст которого скрыл Twitter (он был опубликован на обеих платформах), заявил он, так как он не нарушает правила. В отличие от Twitter, Facebook не размещает предупреждающие метки на постах, а сразу удаляет их, даже если они опубликованы на страницах политиков. Вице-президент компании Моника Бикерт объяснила на корпоративном сайте, почему Facebook никак не отреагировал и на посты о голосовании по почте. По ее словам, они тоже не нарушают правила платформы. Бикерт отметила, что Facebook тем не менее должен следить за тем, что публикуют политики во время предвыборной гонки.

Как сотрудники Facebook восстали против главы компании Сотрудники Facebook не согласились с официальной позицией компании. В ответ на внутреннюю публикацию, объясняющую действия Facebook в отношении постов Трампа о насилии и выборах, они призвали пересмотреть политику соцсети.

«Я должен сказать, что нам предстоит разрешить очень сложные противоречия, — написал один из сотрудников. — Все это указывает на высокий риск беспорядков и насилия в ноябре (в это время в США состоятся президентские выборы. — Прим. ред.). Если мы провалим этот тест сейчас, история нас осудит». «Мне грустно от этого и, честно говоря, стыдно, — отреагировал другой сотрудник. — Надеюсь, это была не итоговая позиция? Надеюсь, где‑то кто‑то еще обсуждает, как это (слова Трампа. — Прим. ред.) очевидно поощряет насилие». «Ранее было сказано, что подстрекательство к насилию ведет к удалению поста. Мне тоже хотелось бы узнать, почему приоритеты сместились», — прокомментировал еще один.

Некоторые сотрудники компании в знак протеста против политики Facebook объявили забастовку. Так как из‑за карантина все работают удаленно, они включили на электронной почте автоответ, сообщающий, что их нет на месте. Внутри компании протестующие распространяют петиции, угрожают уволиться и публично заявляют о проблемах. Это, по словам более 12 сотрудников, опрошенных The New York Times, один из самых сложных кризисов, с которым когда‑либо сталкивался Facebook. Цукербергу пришлось объясниться с сотрудниками компании, для чего он перенес еженедельную встречу с ними с четверга на вторник. Во время онлайн-конференции он сказал, что лично его задели слова Трампа, но так как они не нарушили правила платформы, пост не стали помечать или удалять. Глава Facebook добавил, что вокруг дискуссии по поводу действий полиции или применения военной силы должно быть больше границ. Однако эти ограничения не должны лишать пользователей свободы слова.

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