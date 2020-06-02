Главная технологическая новость выходных — компания SpaceX впервые доставила людей на МКС. Коротко рассказываем, почему это настолько большое событие и как оно повлияет на космонавтику.

Что это за запуск, о котором все говорят В воскресенье, 31 мая, частный космический корабль Crew Dragon с людьми на борту впервые пристыковался к МКС. Изначально запуск должен был состояться 27 мая, но его отложили из‑за погодных условий. Корабль стартовал накануне с космодрома во Флориде на Falcon 9, ракете компании SpaceX. На борту находились два американских астронавта — Роберт Бенкен и Дуглас Херли, отправка которых на МКС и была целью этого пробного запуска. Выйдя на орбиту, они назвали свой корабль Endeavour (с англ. — «Стремление») в честь шаттла, который был первым в их карьере и последним в программе NASA Space Shuttle. Астронавты проведут на МКС примерно 110 дней, но точная дата возвращения на Землю пока неизвестна. «Именно возвращение на Землю — та часть полета, которая волнует меня больше всего , — рассказал Aviation Week основатель SpaceX Илон Маск. — Вероятно, этого не случится в ближайшие несколько месяцев».

Запуск ракеты Falcon-9 и корабля Crew Dragon с астронавтами © Joe Raedle/Getty Images

Как запуск Dragon Crew изменит космонавтику

Частные компании 30 мая произошел первый пилотируемый полет с участием частной компании, а также первый полет пилотируемого американского корабля с 2011 года . Тогда NASA закрыло программу Space Shuttle и обратилось к двум частным компаниям — SpaceX и Boeing, — чтобы те создали космический аппарат, который, как автомобиль, можно было бы взять напрокат. Это было бы гораздо дешевле, чем разрабатывать и строить его самостоятельно: NASA бы просто «покупало билет» на борт, чтобы доставлять своих космонавтов на МКС, как они делали это с помощью российских «Союзов». Обе компании получили деньги и начали работу. Корабль Boeing для пилотируемых полетов называется Starliner, его последний полет состоялся 20 декабря 2019 года. Тогда он успешно взлетел, но не смог выйти на запланированную орбиту. В NASA заявили, что корабль по ошибке использовал больше топлива, чем планировалось, поэтому от сближения с МКС было решено отказаться. Чтобы, как и SpaceX, провести пробный запуск с космонавтами на борту, Starliner придется повторить предыдущий полет. Но не все было гладко и у SpaceX. Компания, как и Boeing, существенно отставала от графика: по планам NASA, их шаттлы должны были летать уже в 2017 году. Полет с космонавтами на борту планировали совершить в ноябре 2019 года, но снова отложили из‑за взрыва Dragon Crew во время испытаний. Тем не менее к тому моменту шаттл уже успели опробовать: он летал на МКС, но без пассажиров.

Axiom Space is actively seeking applications from engineers in all stages of their careers, working toward successful launch & integration of the first Axiom modules to @Space_Station in the middle of the decade.



To join the mission & build the future: https://t.co/4nXAaG8WBB pic.twitter.com/B32CAo0M6q — Axiom Space (@Axiom_Space) April 15, 2020 Коммерческая МКС На данный момент работа МКС продлена до 2024 года. После завершения работы миссии в NASA не исключают передачу станции в частные руки, однако пока только изучают возможность ее использования в инновационной и туристической сфере. Последнюю рассматривают и в SpaceX. Например, несколько месяцев назад компания совместно с Axiom Space, которая работает над созданием первых коммерческих модулей МКС для космических туристов, рассказала, что к концу 2021 года планирует отправить троих туристов на МКС в 10-дневное путешествие. Билет обойдется в 55 млн долларов, и, по словам Axiom, одно место уже было забронировано. «Этот полет станет еще одним шагом в сторону универсального доступа в космос», — уверен глава Axiom Майкл Суффредини.

Снижение расходов Одна из главных особенностей Falcon 9, которая доставляет Dragon Crew, — возможность несколько раз использовать первую ступень ракеты и экономить на новых запусках. После завершения последнего полета первая ступень уже вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. SpaceX полтора года тестировала возможность сажать ракеты на плавучие платформы — ей потребовалось шесть неудачных попыток, прежде чем ракета приземлилась и не взорвалась. Кроме того, ракеты SpaceX в отличие от Boeing с нуля производят в Лос-Анджелесе, что позволяет сэкономить на цепочке поставок. За последние три года компания выпустила больше ракет, чем французская Arianespace, один из крупнейших производителей, занимающихся запуском космических аппаратов. Запуск Falcon 9, по мнению эксперта Фила Смита из Университета Северной Дакоты, обходится примерно в два раза дешевле, чем запуск ракеты Ariane 5 от Arianespace. В итоге SpaceX с каждым годом запускает все больше и больше ракет. Число запусков выросло с нуля в 2011 году до двадцати в 2018 году (для сравнения, Россия тогда выполнила только 17 запусков). На текущий год планируется 13 запусков, 8 из которых уже состоялись.

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Какие еще есть проекты в частной космонавтике? Частные компании США пытались занять место в космической индустрии еще в XX веке. Именно они построили сверхтяжелую ракету «Сатурн V», на которой человек впервые долетел до Луны. Но освоение космоса не было их основным направлением. Сегодня же такие компании, как SpaceX, видят космические разработки как основной источник дохода. И теперь у них есть возможность не только обслуживать МКС и выводить спутники на орбиту, но и перевозить людей в коммерческих целях. В этом направлении, помимо спонсируемых NASA SpaceX и Boeing, уже работают, например, компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin — она вместе с SpaceX будет участвовать в миссии на Луну в 2024 году, и Virgin Galactic, которая еще в 2009 году анонсировала двухчасовой полет в космос для туристов по цене в 250 тысяч долларов. В сфере космического туризма также работают Bigelow и The Gateway Foundation. В отличие от Axiom они планируют построить собственные космические станции, а не использовать в коммерческих целях отдельный блок на МКС.

Запуск ракеты Blue Origin в 2015 году, которая тоже умеет возвращаться на землю и приземляться вертикально © Blue Origin

Что успех Маска значит для российской космонавтики? Успешный запуск Dragon Crew не остался незамеченным и в России. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска сообщением в твиттере, на что тот по-русски ответил: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество». В начале апреля Рогозин обвинил Маска в том, что SpaceX намеренно занижает цены на запуск ракет, чтобы вынудить конкурентов, а именно Россию , уйти с рынка. Маск же объяснил низкую стоимость возможностью повторного использования 80% составляющих его ракеты. Ранее США пользовались услугами России и космическими аппаратами «Союз», чтобы перевозить своих астронавтов на МКС. Последний контракт на сумму в 490 млн долларов истек в 2019 году, из‑за чего Роскосмосу пришлось сократить число полетов с американскими астронавтами с четырех до двух в год. Теперь же, когда Dragon Crew успешно пристыковался к МКС, США могут отказаться от услуг России, которая с 2011 года фактически является монополистом в сфере пилотируемых полетов в космос. По данным NASA, одно место в «Союзе» в 2020 году обойдется американцам в 86 млн долларов, что почти в четыре раза больше, чем десять лет назад. Доставка экипажа с помощью ракеты SpaceX стоит примерно в два раза дешевле — 50 млн долларов.

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Как технологическое противостояние превратилось в битву за медиапространство? Успешный полет Dragon Crew начал новую эру не только технологического противостояния между Россией и США, но и битву за медиапространство. Преимущество в ней пока остается за SpaceX. Так, трансляцию запуска на ютьюб-канале компании посмотрело 56,3 млн человек, и это не считая тех, кто следил за текстовыми трансляциями в медиа и пользовательскими стримами на твиче. В твиттере поздравляли Маска, выкладывали мемы и сравнивали космические успехи США и России. Пуск Dragon Crew вызывал интерес, который уже давно не сопровождал полеты российских космонавтов. SpaceX показала частным компаниям, что в космос можно перевозить не только грузы и спутники, но и людей. У космического туризма появился шанс стать реальным уже в ближайшие годы. Опыт Axiom, которой уже удалось продать один билет на полет за 55 млн долларов, говорит о том, что спрос на услугу будет.