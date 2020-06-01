«Афиша Daily» рассказывает о лучших спектаклях, концертах и лекциях, которые можно посмотреть онлайн на этой неделе в разделе Live на «Афише» и других местах.

Даррен Аронофски читает «Крошечку-Хаврошечку»

1 июня весь день

© Unique Nicole/Getty Images

В день защиты детей проект «Сказки на дому» решил поддержать благотворительные фонды «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Обнаженные сердца» и «Шалаш». В их поддержку известные люди прочитают отрывки из любимых произведений: Наталья Водянова — сказку Сергея Козлова «Про Ежика и Медвежонка», Даррен Аронофски — сказку «Крошечка-Хаврошечка» на английском с русскими субтитрами. Еще участвуют Чулпан Хаматова и Любовь Аксенова. Все видео можно будет смотреть 1 июня в аккаунте проекта «Сказки на дому».

Дискуссия «Как смотреть кино с детьми?»

1 июня в 17.00

© Fizkes/Getty Images

В День защиты детей Москино совместно с благотворительным фондом «Шалаш» проведет дискуссию о том, как правильно смотреть и обсуждать фильмы с подростками и малышами. Об этом расскажут ведущая и методистка «Шалаша» Вита Хан и куратор фонда Соня Погосян. Трансляцию можно будет посмотреть прямо на «Афише».

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Sirotkin

1 июня в 19.00

С помощью негромких гитарных аккордов и живописной пульсации битов артист Sirotkin рассказывает чувственные истории о людях со слишком тонкой кожей. Иногда его сюжеты воспринимаются как авантюрное приключение из жизни инди-молодежи, иногда — как драма взросления, но все они неизменно происходят словно под инстаграм-фильтром, который отвечает за теплую винтажную пленку. Несмотря на некоторую монотонность интонаций, Sirotkin остается одним из наиболее интересных артистов отечественной индитроники. Трансляцию концерта смотрите на платформе «Мегафон ТВ».

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Книжный клуб: «Потрясающие приключения Кавалера и Клея»

2 июня в 18.00

В поддержку книжных магазинов и издательств блог «Книги жарь» проводит книжный клуб онлайн. 2 июня обсуждают «Потрясающие приключения Кавалера и Клея» Майкла Шейбона — книгу об эпохе, когда авторы комиксов исполняли свою американскую мечту, и она оборачивалась для них разными последствиями. В обсуждении примут участие редактор раздела «Мозг» «Афиши Daily» Егор Михайлов и преподавательница НИУ ВШЭ Александра Баженова-Сорокина.

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«Точка доступа»: «CloudMe»

2, 4 и 6 июня в 21.00

Теперь «я» подобно облаку, не имеющему четких границ. Какая часть меня хранится в теле компьютера и телефона? Мои социальные сети — это тоже я? Куда это смещает мою уязвимость? Что если бы «Ритм 0» Марины Абрамович был перенесен в цифровое пространство? Какими были бы инструменты для доставления удовольствия и причинения боли? Все участники получают приглашение в Zoom-конференцию. Одному из них дается полный доступ к компьютеру перформера. Как далеко зайдет человек, которому будет предоставлен контроль над компьютером перформера при молчаливых онлайн-свидетелях? Как поведет себя участник? Каждое действие оставляет свой след. Даже если след от курсора мышки и не так очевиден, как порез от ножа. Купить билеты можно здесь и здесь.

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Berliner Ensemble: «Карьера Артуро Уи»

2, 3 и 4 июня в 9.00

«Карьера Артуро Уи» — эталонный спектакль по брехтовской пьесе, поставленный последователем Брехта Хайнером Мюллером в брехтовском театре «Берлинер ансамбль». Это историко-гангстерское обозрение, описывающее приход к власти Гитлера через историю возвышения одного чикагского отморозка.

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Нигина Сайфуллаева и Алексей Агранович в «Доме с маяком»

4 июня в 19.00

Кинокритик Егор Москвитин поговорит с режиссером, сценаристом и продюсером Нигиной Сайфуллаевой и актером, режиссером и продюсером Алексеем Аграновичем. Встреча состоится в рамках благотворительного онлайн-цикла «Киновечера в «Доме с маяком», где кинематографисты рассказывают о том, как создается кино и что происходит за кадром. Вырученные от продажи билетов средства идут на помощь подопечным детям «Дома с маяком». Билеты от 300 рублей можно приобрести по ссылке.

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«Точка доступа»: «Брак»

4 и 5 июня в 23.00

© Suganth/Unsplash

Киберспектакль, созданный по специально написанной для фестиваля пьесе Аси Волошиной, говорит о мире будущего. 2035 год. Одна из версий «мира, который не будет прежним». Это мир, уже оправившийся от катастрофы и благополучно отстроенный на ее фундаменте. Это новый мир, но зависит он от тех событий, которые мы проживаем сегодня. Семейная пара проводит ностальгическое свидание в Zoom, вспоминая, как начинались их отношения, и пытается переосмыслить прошлое, чтобы развязать затянувшиеся узлы, а зрители оказываются в необычной роли. Купить билеты можно здесь и здесь.

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«Эфир из Дома: Save The Scene»

6 и 7 июня в 18.00

Все шесть лет основной и глобальной идеей Powerhouse Moscow была поддержка локальной сцены. Сейчас, когда вирус лишил их возможности принимать в доме гостей, на два дня московская сцена и Powerhouse объединяются, чтобы вместе провести большой двухдневный онлайн-концерт, на котором выступят: «Деревянные киты», Lucidvox, «Пасош», «Казускома», Juncti, Kymatic и другие резиденты и друзья дома. Все вырученные средства пойдут на оплату аренды дома, эта сумма позволит ему прямо сейчас не закрыться, а работать дальше. Посмотреть марафон можно будет на «Афише».

«Инь и Ян»

6 июня в 19.00

В день рождения худрука РАМТа Алексея Бородина на ютьюб-канале театра покажут обе версии детектива Бориса Акунина «Инь и Ян» — белую и черную. Спектакль будет доступен для просмотра в течение 24 часов.

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«Медея. Эквус» «Балета Москва»

6 июня в 20.00 и 7 июня в 9.00

Вслед за «Временами года» на музыку Владимира Мартынова «Балет Москва» выпускает две одноактовые работы на музыку современных композиторов в интерпретации тех же звезд молодой хореографии. «Медея» на аккуратную гармоничную музыку минималиста Павла Карманова — трагический балет про состарившуюся женщину, напоминающий о хрестоматийном сюжете лишь косвенно. «Эквус» на динамичную музыку Алексея Айги — балет про балет, про тяжкую жизнь танцовщиков. Обе работы есть своего рода поиск новых выразительных средств через синтез современной музыки и современной хореографии. Посмотреть трансляцию спектакля можно здесь. Спектакль будет доступен в течение суток.

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«Dear Class of 2020»

6 июня в 22.00

Напутственные речи и праздничная дискотека для американских выпускников в этом году пройдут в онлайн-режиме — но зато с участием экс-президентской четы Обама, поп-дивами Бейонсе Ноулз и Леди Гагой и самым популярным бойз-бендом мира — BTS. Также в программе: селф-мейд-певица-рэперша Doja Cat, колумбийская реггетон-звезда — певец Малума, прорывная рэп-артистка из Хьюстона Megan Thee Stallion и многие другие. Полный список участников доступен на ютьюб-канале трансляции.

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