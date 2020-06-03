В продажу поступила LEGO-версия Lamborghini Sian FKP 37, первого серийного гибрида итальянского концерна. Автор канала Land of LEGO Александр Каныгин поговорил с дизайнером LEGO Technic Орельеном Руффианжем о сложностях уменьшения суперкаров и — внезапно — привлечении к работе собственных детей.

— В чем главная сложность работы с такими гигантами, как Lamborghini? У вас была какая‑то свобода творчества? — Естественно, сотрудничество с брендами сильно отличается от нашей обычной работы, когда мы ни от кого не зависим. Но и в работе над Sian творчества хватало. Правда, не совсем привычного: мы не старались сделать сет из огромного количества деталей — мы все-таки производим конструкторы, а идеально повторить плавные изгибы машины средствами наших элементов невероятно тяжело.

Нужно было соблюсти баланс: сохранить узнаваемый облик автомобиля, но остаться моделью из LEGO, а не дословной копией.

Кроме того, мы старались использовать только существующие детали и не создавать новых (это один из законов, который декларирует бренд: с помощью LEGO можно создать что угодно, поэтому дополнительный выпуск новых деталей для отображения сложных форм негласно не приветствуется. — Прим. авт.). В итоге такие многосоставные элементы, как работающие коробка передач и подвеска, сделаны только с использованием стандартных элементов Technic.

— А цвет? На Франкфуртском автосалоне в 2019-м демонстрировали Sian в похожей лаймовой расцветке Verde Gea. Этот момент тоже контролировали дизайнеры Lamborghini? — Мы ориентировались на тот цвет, но даже не пытались воспроизвести его дословно. Просто выбрали такой броский переливающийся зеленый. Но вы, возможно, знаете, что все 63 выпущенных экземпляра машины немного отличаются, поэтому одного «фирменного» цвета Sian нет — каждый уникальный. Наш тоже. (Lamborghini Sian FKP 37 выпущена тиражом 63 экземпляра в честь 1963 года, когда была основана компания. — Прим. авт.)

Это очень крупная модель, которая состоит из 3696 деталей — рекорд серии LEGO Technic Ultimate. Фирменные двери, открывающиеся вертикально, подвижный задний спойлер, логотип Lamborghini на руле. По этой фотографии можно понять масштаб модели

— Я сейчас уже не уверен: это все-таки игрушка или, допустим, произведение механического искусства? — Вы можете отдать ее ребенку, и ему будет интересно с ней играть: у машины много движущихся элементов, открываются двери и так далее. И одновременно она будет интересна любителям автомобилей и просто всем, кто захочет собрать огромный конструктор и украсить интерьер.

— Но игрушки, с которых начиналось LEGO — деревянные утки, утюги и паровозы, — были очень простыми и понятными. А сейчас мы предлагаем детям играть с дорогими суперкарами. У вас нет ощущения, что им это не нужно? — Мы работаем для разной аудитории и сравнивать деревянные игрушки с большими сложносочиненными моделями неверно. Я не думаю, что какие‑то игрушки могут быть «неправильными», будь то деревянная утка на колесах или скоростной автомобиль. Они дарят совершенно разный опыт. С помощью этих моделей можно разобраться, как работает механика, как функционирует автомобиль вообще. Можно забраться к нему внутрь. Вы же по сути самостоятельно собираете целую систему из отдельных крошечных деталек.

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— Хорошо. А вам не обидно, когда эти механизмы потом разбивают ради лайков? В ютьюбе можно найти видео, как люди ломают машины из LEGO. — Нет, мне это даже нравится! Мы на самом деле тоже занимаемся такими вещами. Может быть, это выглядит не так эффектно, но мы тестируем модели, чтобы понять, на что они способны. Нагреваем их в течение нескольких часов, устраиваем краш-тесты, чтобы найти слабые места.

Но знаете, как выглядят лучшие краш-тесты? Мы приглашаем в офис собственных детей и даем им поиграть с новыми наборами. А потом смотрим, что ломается в первую очередь, и дорабатываем эти места.

— Знаете, моя жена не особенно довольна моим увлечением LEGO, она считает все наборы пылесборниками. Можете дать какой‑нибудь совет мне и другим коллекционерам конструктора? — Понимаю, у меня дома то же самое! Я бы посоветовал фокусироваться на главном и не пытаться собирать все наборы подряд. Так легче держать свою коллекцию в порядке. И я, например, выставляю свои наборы в одной комнате, чтобы они не занимали все пространство дома.