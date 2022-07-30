«Где родился, там и пригодился» — эта пословица далеко не всегда правдива: бывает, что уроженец одной страны становится гордостью другой. Все эти писатели родились не в тех странах, в которых прославились. Сможете угадать, кто откуда родом?
Канадец Майкл Ондатже, автор «Английского пациента», родился и провел первые десять лет жизни в этом островном государстве.
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Дж.Р.Р.Толкин родился в городе Блумфонтейн. А в какой стране он находится?
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Еще один британский мастер фэнтези Мервин Пик тоже родился далеко от Великобритании. А где?
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Raymond Kleboe/Getty Images
Хулио Кортасар с малых лет много путешествовал, но родился именно там…
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Ulf Andersen/Getty Images
Джозеф Конрад, автор «Сердца тьмы», родился на территории нынешней Украины. А в какой губернии?
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И еще один британский поэт, Томас Стернc Элиот, родился не в Британии, а в другой англоязычной стране. В какой?
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Наш родной Виктор Драгунский, автор «Денискиных рассказов», родился далеко от России. Где?
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И последний вопрос. Одна из колоний подарила Британии особенно много выдающихся писателей. Кто из этих авторов родился не в Индии?
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