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Мисс Паучьи Лапки: как сделать макияж, вдохновленный Человеком-пауком

Афиша Daily
5 мин на чтение
В прокате стартовал «Человек-паук: Новый день», четвертая часть франшизы о Питере Паркере с Томом Холландом и Зендаей в главных ролях. Аккурат к выходу нового фильма интернет заполнили бьюти-туториалы с паутинками и другими версиями паучьего мейкапа — предлагаем основательно подготовиться к походу в кино и повторить один из них.

Паутинистые стрелки

Самый популярный паучий мейкап-туториал — это паутинка вокруг глаз. Делать ее бьюти-блогеры предлагают самыми разными подручными средствами — палочками для суши, щипцами для завивки ресниц или кисточками для рисования. Подойдет любой инструмент, с помощью которого легко нанести прямые лучи, поверх которых потом дорисовываются поперечные линии — так и получается паутина.

Если вы давно рисуете стрелки, то справитесь и без лайфхаков — твердой руки и хорошей тонкой кисточки будет достаточно. Рисовать паутинку удобнее всего подводкой или специальным аквагримом. Размер и расположение можно варьировать: от крошечных паутинок, продолжающих классические стрелки, до крупного кружева до середины щеки.

Дополнительно на паутинке можно закрепить стразы или нарисовать паука. Последнее — уже продвинутый уровень для тех, кто в детстве ходил в художку.

Что понадобится

1/5
Подводка для глаз Sergey Naumov, 2793 p.
2/5
Фиксатор для макияжа The Act, 816 p.
3/5
Кисть Deco, 259 p.
4/5
Подводка для глаз Shu, 600 p.
5/5
Подводка для глаз Stellary, 575 p.

В оттенках красного и синего

Главные цвета Человека-паука — насыщенные красный и синий. Логично, что они же легли в основу тематического макияжа к выходу нового фильма. Бьюти-блогеры перед походом в кинотеатр рисуют яркие красно-синие смоки.

Повторить макияж достаточно просто — главное запастись высокопигментированными тенями и приготовиться долго тушевать и наслаивать цвет.

Поверх теней можно нанести блеск для губ — получится глянцевый эффект — или хорошенько присыпать макияж серебристым или золотистым шиммером, чтобы ваш мейк красиво поблескивал в полумраке кинозала.

Что понадобится

1/6
Тени для век Charm, 209 p.
2/6
Фиксатор макияжа L’Oreal, 699 p.
3/6
Тени для век с глиттером Smart Baby, 335 p.
4/6
Праймер для век Artdeco, 1079 p.
5/6
Тушь для ресниц Love Generation, 278 p.
6/6
Кремовый пигмент Krygina Cosmetics, 2100 p.

Паучьи лапки

Приз за самый ироничный макияж для похода в кинотеатр получают ресницы —паучьи лапки. В базовой версии вам не понадобится ничего, кроме туши. Лучше всего подойдет удлиняющая и придающая объем. Просто наслаивайте ее на ресницы до тех пор, пока они не склеятся в пучки, напоминающие паучьи лапки. Чем небрежнее будет такой макияж, тем лучше. 

Если готовы заморочиться, можно добавить накладные ресницы-пучки. Главное здесь — добиться максимально неестественного эффекта склеенных ресниц.

Что понадобится

1/4
Накладные ресницы Glass Eyelashes, 262 p.
2/4
Тушь для ресниц Belor Design, 299 p.
3/4
Тушь для ресниц Mixit, 712 p.
4/4
Тушь для ресниц Clarins, 2 535 p.

Паучье лип-комбо

Спайдерменовское лип- комбо — это все так же паутинка, но теперь на губах. Понадобится красная помада, лучше всего матовая, хорошо заточенный карандаш для губ, а также жидкая подводка с тонкой кисточкой или черный карандаш для век. Нанесите помаду на губы и зафиксируйте спреем или прозрачной пудрой. Поверх нарисуйте тонкую паутинку. Чтобы узор держался дольше, поверх можно еще раз пройтись пудрой или фиксатором.

Единственный минус — хрустеть попкорном в кинозале с таким лип-комбо не выйдет, иначе паутинка довольно быстро исчезнет.

Что понадобится

1/5
Помада матовая 3ina, 882 p.
2/5
Подводка для глаз Vivienne Sabo, 461 p.
3/5
Помада матовая Dior, 5850 p.
4/5
Карандаш для губ Shik Studio, 1047 p.
5/5
Жидкая помада матовая Parisa, 249 p.
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