Мисс Паучьи Лапки: как сделать макияж, вдохновленный Человеком-пауком

Приз за самый ироничный макияж для похода в кинотеатр получают ресницы —паучьи лапки. В базовой версии вам не понадобится ничего, кроме туши. Лучше всего подойдет удлиняющая и придающая объем. Просто наслаивайте ее на ресницы до тех пор, пока они не склеятся в пучки, напоминающие паучьи лапки . Чем небрежнее будет такой макияж, тем лучше.