Мисс Паучьи Лапки: как сделать макияж, вдохновленный Человеком-пауком

Паутинистые стрелки
Самый популярный паучий мейкап-туториал — это паутинка вокруг глаз. Делать ее бьюти-блогеры предлагают самыми разными подручными средствами — палочками для суши, щипцами для завивки ресниц или кисточками для рисования. Подойдет любой инструмент, с помощью которого легко нанести прямые лучи, поверх которых потом дорисовываются поперечные линии — так и получается паутина.
Если вы давно рисуете стрелки, то справитесь и без лайфхаков — твердой руки и хорошей тонкой кисточки будет достаточно. Рисовать паутинку удобнее всего подводкой или специальным аквагримом. Размер и расположение можно варьировать: от крошечных паутинок, продолжающих классические стрелки, до крупного кружева до середины щеки.
Дополнительно на паутинке можно закрепить стразы или нарисовать паука. Последнее — уже продвинутый уровень для тех, кто в детстве ходил в художку.
Что понадобится
В оттенках красного и синего
Главные цвета Человека-паука — насыщенные красный и синий. Логично, что они же легли в основу тематического макияжа к выходу нового фильма. Бьюти-блогеры перед походом в кинотеатр рисуют яркие красно-синие смоки.
Повторить макияж достаточно просто — главное запастись высокопигментированными тенями и приготовиться долго тушевать и наслаивать цвет.
Поверх теней можно нанести блеск для губ — получится глянцевый эффект — или хорошенько присыпать макияж серебристым или золотистым шиммером, чтобы ваш мейк красиво поблескивал в полумраке кинозала.
Что понадобится
Паучьи лапки
Приз за самый ироничный макияж для похода в кинотеатр получают ресницы —паучьи лапки. В базовой версии вам не понадобится ничего, кроме туши. Лучше всего подойдет удлиняющая и придающая объем. Просто наслаивайте ее на ресницы до тех пор, пока они не склеятся в пучки, напоминающие паучьи лапки. Чем небрежнее будет такой макияж, тем лучше.
Если готовы заморочиться, можно добавить накладные ресницы-пучки. Главное здесь — добиться максимально неестественного эффекта склеенных ресниц.
Что понадобится
Паучье лип-комбо
Спайдерменовское лип- комбо — это все так же паутинка, но теперь на губах. Понадобится красная помада, лучше всего матовая, хорошо заточенный карандаш для губ, а также жидкая подводка с тонкой кисточкой или черный карандаш для век. Нанесите помаду на губы и зафиксируйте спреем или прозрачной пудрой. Поверх нарисуйте тонкую паутинку. Чтобы узор держался дольше, поверх можно еще раз пройтись пудрой или фиксатором.
Единственный минус — хрустеть попкорном в кинозале с таким лип-комбо не выйдет, иначе паутинка довольно быстро исчезнет.