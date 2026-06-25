Красивые вещи

Долой штаны (в такую-то жару!): 41 пара шорт на все лето — от парадных до спортивных

Афиша Daily
7 мин на чтение
Иллюстрация: Екатерина Полякова
Бермуды, скорты, костюмные и микро — составили подробный гид по главным моделям шорт этого лета, а заодно рассказываем, с чем их носить.

Парадные

Заметный тренд этого лета — нарядные шорты, которые хорошо смотрятся с босоножками и мюлями и легко впишутся в вечерний образ. Атласные, со стразами и вышивкой, из полупрозрачного шелка или объемные, как облачко, — в общем, какие угодно, только не базовые.

1/5
Love Republic, 4599 p.
2/5
Idol, 10 990 p.
3/5
Sanchy, 12 000 p.
4/5
Praying, 14 600 p.
5/5
Sela, 1199 p.

Микрошорты

Сложно не заметить обилие совсем коротких шортиков на подиумах и рейлах магазинов, напоминающих что-то среднее между плавками и трусами. Если носить очень короткую вещь в городе некомфортно, можно накинуть поверх тренч или надеть юбку из полупрозрачной бельевой ткани.

1/5
12Storeez, 5800 p.
2/5
Sanchy, 4000 p.
3/5
Studio 29, 1990 p.
4/5
Sela, 2699 p.
5/5
Befree, 2599 p.

Бермуды

Другая важная тенденция и полная противоположность мини-шортам — бермуды, широкие шорты до колена или чуть ниже. Джинсовые, из плотной ткани с карго-карманами, льняные и хлопковые — ограничений не так уж много, главное, чтобы шорты сидели свободно и создавали общий расслабленный вайб.

1/5
Sela, 3299 p.
2/5
Capparel21est, 19 900 р.
3/5
Idol, 12 990 p.
4/5
Befree, 2599 p.
5/5
Lime, 3999 p.

Костюмные

Летняя база, которую оценят не только те, кто ходит в офис. Костюмные шорты сразу добавляют образу плюс 100 очков к собранности и элегантности. При этом остальные составляющие лука могут быть вполне расслабленными — футболка или джерси, рабочая куртка, любимые кеды, вьетнамки или мюли.

1/5
Idol, 8990 p.
2/5
Lime, 4599 p.
3/5
Cloche, 32 000 p.
4/5
12Storeez, 11 000 p.
5/5
2Mood, 11 980 p.

Спортивные

Спортивные шорты остаются популярными которое лето подряд, но если в 2024 и 2025 годах самой трендовой моделью были цветные adidas с полосками, то в этом сезоне популярны как адики, так и удлиненные боксерские шорты и свободные беговые модели из легкой ткани.

1/5
Sorry I’m Not, 8700 p.
2/5
Raqueta, 9900 р.
3/5
Befree, 1299 p.
4/5
Coperni, 36 800 p.
5/5
Cois, 17 000 p.

Умеренные

Шорты чуть выше колена — самый подходящий вариант, если вы выбираете единственную пару на лето. В отличие от капри и бермуд их проще стилизовать, а еще они куда универсальнее, чем микрошорты, которые подойдут только для очень жаркой погоды.

Этим летом можно найти множество льняных моделей с вышивкой, но мы советуем делать ставку на классические свободные хлопковые шорты — однотонные, в мелкую клетку или полоску. Они останутся актуальными и пару сезонов спустя.

1/5
Studio 29, 5900 р.
2/5
Sorry I’m Not, 8800 p.
3/5
Befree, 1599 p.
4/5
Ostin, 1599 p.
5/5
Lime, 6999 p.

Скорты

Скортами называют юбки-шорты — обычно спереди модель выглядит как мини, а под подолом прячутся короткие шортики. Преимущества модели очевидны: по сути это мини-юбка, в которой удобно приседать, наклоняться и активно двигаться. 

1/5
Love Republic, 3599 p.
2/5
Lime, 3599 p.
3/5
Maison Mihara Yasuhiro, 36 800 p.
4/5
Mango, 1999 p.
5/5
Paloma Wool, 40 800 p.

Джинсовые

Вместе с ревайвалом инди-слиза на полки магазинов вернулись джинсовые шорты всех мастей: гранжевые с необработанным краем, со стразами и прочим декором, из потертого денима и совсем короткие. Сложно представить более универсальную вещь в летнем гардеробе — шорты из денима хорошо сочетаются хоть с кедами и футболкой, хоть с мюлями на небольшом каблуке и полупрозрачной блузой.

1/6
12Storeez, 7800 p.
2/6
Lime, 2999 p.
3/6
Love Republic, 5999 p.
4/6
Mango, 1999 p.
5/6
Idol, 10 990 p.
6/6
Wolee, 6490 p.
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