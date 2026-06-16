Приятно трогать, удобно использовать, уютно находиться: главные тренды интерьера

Помните, раньше мы старались продумывать, как разделить комнату на несколько зон, чтобы сперва спокойно поработать, а после отдохнуть? Теперь можно купить раскладную и модульную мебель, которая трансформирует помещение, освобождая или заполняя место. Ведь задач становится все больше — пространство, как и все наши планы, должно быть гибким, чтобы быстрее и легче найти решение в разных жизненных ситуациях вроде неожиданного визита родственников или перехода на удаленку.