На спортике, но красивом и даже элегантном: топы, рашгарды и легинсы для тренировок

Главные тренды в спортивной одежде
Бан на легинсы
Набивший оскомину мем «Как отличить миллениала от зумера» есть даже в спортивной среде. Считается, что старшее поколение носит обтягивающую форму — и в частности легинсы — а те, кто помладше, надевают на спорт свободные джоггеры или брюки-клеш.
Впрочем, клеши и без всякой привязки к поколенческой теории моды превратились в самый модный спортивный атрибут последних сезонов. А вот легинсы с акцентом на зоне ягодиц наоборот (наконец-то!) ушли на второй план. Не можем не порадоваться: спортивные клеши хороши не только на пилатесе, но и прекрасно вписываются в повседневный гардероб. Главное — выбирать модели с не слишком широкими штанинами: на тренажерах или йоге оверсайз может быть травмоопасен.
Балеткор
Тренду не первый год, тем не менее он не сбавляет оборотов. На полках и рейлах все больше спортивной одежды в духе балетных классов: болеро на завязках, пастельных топов и легинсов, мини-юбок с шортиками и прочих «романтичных» предметов. Такая спортивная форма хорошо подойдет для не самых интенсивных видов спорта вроде пилатеса или пилатеса на реформере, растяжки, классов барре или современной пластики.
Все оттенки пастельного
Продолжением балеткора в спортивной моде стало обилие пастельных оттенков. На смену черному и темно-синему пришли нежно-розовый, голубой, сиреневый, персиковый и другие мягкие оттенки, которые не раздражают взгляд и не отвлекают занимающихся. Массовый запрос на снижение визуального шума вокруг в действии.
Комфортный оверсайз
Вариант для тех, кого не прельщает клеш и балеткор, — ультимативный оверсайз: свободные футболки, широкие джоггеры и безразмерные лонгсливы. Такая спортивная форма подойдет для функциональных тренировок, танцев и работы с минимальным оборудованием. А вот для занятий на тренажерах или для йоги лучше выбирать умеренный оверсайз (свободная одежда может застрять в механизмах или просто запутаться, что опасно).
Компромиссный вариант — комбинировать оверсайз и обтягивающие силуэты: свободные футболки с велосипедками или расслабленные джоггеры со спортивным топом.
Комбинезоны вместо футболки и легинсов
Симпатичный тренд для тех, кто все же предпочитает обтягивающую форму, а не оверсайз. Помимо классических комбинезонов с длинными рукавами и штанинами советуем присмотреться к мини-версиям с шортиками и тонкими бретелями (подойдет только обладательницам небольшой груди) — такие хорошо подойдут для лета и занятий на свежем воздухе. Главное — не забывать про SPF.
Технологичные ткани
Базовый минимум любой спортивной одежды — способность быстро отводить влагу и давать коже дышать. С этим справится спортивный комплект из нейлона, полиамида и спандекса практически в любом ценовом сегменте. А вот хлопковые велосипедки и топы больше впитывают влагу — при интенсивных нагрузках может быть некомфортно. Лучше выбирать вещи с комбинацией хлопка и синтетических материалов в составе. Для пробежек и спорта на улице может пригодиться одежда из водо- и ветронепроницаемых материалов, особенно если вы планируете тренироваться не только летом, но и в межсезонье.
Сама красивая форма — для зала и не только
Пилатес, йога, барре и растяжка
Самая комфортная форма для не очень высокоинтенсивных тренировок — легинсы или велосипедки и плюс бра-топ с поддержкой груди или рашгард. Из необязательного, но полезного — специальные носочки с пальцами и противоскользящими пупырками. А вот свободные футболки и джоггеры могут мешать в некоторых асанах на йоге или при работе на движущейся каретке реформера.
Для зала и высокоинтенсивных тренировок
При высокоинтенсивных нагрузках важно, чтобы спортивная форма не сковывала движений, не мешала и хорошо отводила влагу. Выбирайте легинсы, шорты или велосипедки, бра-топы, тонкие футболки или рашгарды. Лучше всего искать одежду для тренировок у спортивных брендов или в линейках «Спорт» в массмаркете: скорее всего, такая одежда будет выполнена из полиамида, нейлона и других синтетических материалов, которые не впитывают, а выводят пот и комфортно ощущаются даже при сильных нагрузках и высоком темпе.
И не забываем про кроссовки: выбирайте легкие модели из сетки, в которых ноги будут дышать.
Современные танцы
Здесь все сильно зависит от направления. На современных танцах (контемпорари) или тренировках вроде зумбы и боди-джема будет достаточно привычной спортивной формы и кроссовок. Для хай-хилс или вога понадобится специальная обувь; а для хип-хопа больше подойдет свободная одежда.
Спорт на улице
В целом, на улице можно тренироваться в тех же вещах, что и в зале. Дополнительно пригодится ветровка или рашгард, если на улице прохладно, а еще солнечные очки и кепка или козырек, чтобы защитить глаза и голову от солнечных лучей. SPF-крем перед выходом на тренировку — тоже обязательный пункт программы.
Для занятий дома
Подойдет все, в чем вам удобно, — хоть свободные домашние брюки и футболка. Но если настроиться на тренировку дома не всегда просто, лучше подобрать красивый спортивный комплект (и держать его в шкафу на видном месте) — так появится дополнительный стимул расстелить коврик и размяться. Спортивный инвентарь тоже подбирайте такой, чтобы с ним было приятно заниматься, а дизайн радовал глаз. Базовый минимум — коврик, гантели, МФР-ролл и резинки.