Для демонстративных кавалеров и роскошных (но практичных) дам: 40 нарядов на выпускной

Для роскошных: в духе Met Gala
Живем один раз — если хочется разрядиться на выпускной в пух и прах, не отказывайте себе в этом удовольствие. В конце концов, даже Met Gala проходит чаще, чем ваш выпускной, так что смело вдохновляйтесь образами с красной дорожки. Корсетные платья, викторианские юбки в пол, кринолины и наряды, расшитые стразами, — выбирайте то, что вам ближе, и не забывайте делать фотографии. Через 50 лет внуки уважительно скажут про вас «плюс вайб».
Для вайбовых: чтобы после выпускного — тусоваться
Если выпускной — не финальная точка вашего вечера и после торжественной части вы планируете завалиться в клуб, присмотритесь к атласным мини-платьям с драпировкой, минималистичным моделям по фигуре в духе 90-х и бельевым платьям с рюшами и оборками или к платьям в стиле китайских ципао. Это, пожалуй, самые заметные тенденции прямо сейчас.
Для бережливых: нестыдное и до 10 000 рублей
Платье для выпускного до 10 000 рублей? Не задачка со звездочкой, а вполне себе рабочий план. Первым делом предлагаем прошерстить «Авито» и группы по продаже вещей: есть шанс найти алмаз за копейки (особенно если ищете конкретную модель, бренд или айтем из конкретной коллаборации). Следующая остановка — массмаркет: недорогие платья ищите в Lime, Befree, Sela или Love Republic и Mango. Минус один — велики шансы встретить человека в таком же наряде на выпускном.
Альтернативный вариант — винтажки и секонд-хенды: если готовы к умеренному кринжу и активным поискам, можно откопать уже не алмаз, а целый бриллиант.
Для практичных: чтобы носить после выпускного
Если идея исключительно нарядного выпускного платья кажется вам устаревшей, присмотритесь к платьям-комбинациям в длине миди и платьям-маски лаконичного А-силуэта. На вечеринке такие будут смотреться классно с яркой обувью и аксессуарами, а в повседневной жизни подружатся с жакетами, рабочими куртками и кедами.
Для бунтующих: не платье и не юбка
А, например, брючный костюм или полноценный смокинг. Выглядит эффектно, а по частям жакет и брюки можно носить и в повседневной жизни (или на работу, если вы уже присмотрели себе стажировку).
Для демонстративных кавалеров
Широкие брюки, объемный жакет и темные ботинки — «оживить» классический выпускной лук поможет рубашка пастельного оттенка: например, яично-желтая, фисташковая или персиково-розовая. Если весь этот официоз совсем не про вас, инвестируйте в темный жакет с вельветовым воротником, свободные брюки из плотного хлопка и светлые Vans — в меру строго, но и в модной бильярдной в таком наряде сойдете за своего.
Для полного образа: обувь и аксессуары
Задать настроение всему образу можно с помощью эффектных аксессуаров. Схема рабочая, особенно если платья или костюм вы выбрали лаконичные — чтобы носить и после выпускного. Скромному образу зададут жара яркие туфли или мюли, заметный головной убор, длинные перчатки, веер или крупные украшения.
Для запасливых: сумки и клатчи
Выбирайте что-то компактное, чтобы всю ночь не таскать с собой кучу вещей и освободить руки — например, сумку-узелок, которую можно повязать на запястье, или клатч с коротким ремешком на плечо. И не скромничайте: стеклярус и бисер, вышивка, бархат, атлас и кисточки — вот базовый минимум выпускной сумки.