Для демонстративных кавалеров и роскошных (но практичных) дам: 40 нарядов на выпускной

Иллюстрация: Станислава Колатселька
Выпускной — отличный шанс напомнить однокашникам и преподавателям, что вы, вообще-то, не только прилежный ученик, но и умеете повеселиться. Собрали больше 40 идей для выпускного наряда — для демонстративных кавалеров и их дам, для рачительных и бережливых и для тех, кто хочет как на Met Gala.

Для роскошных: в духе Met Gala

Живем один раз — если хочется разрядиться на выпускной в пух и прах, не отказывайте себе в этом удовольствие. В конце концов, даже Met Gala проходит чаще, чем ваш выпускной, так что смело вдохновляйтесь образами с красной дорожки. Корсетные платья, викторианские юбки в пол, кринолины и наряды, расшитые стразами, — выбирайте то, что вам ближе, и не забывайте делать фотографии. Через 50 лет внуки уважительно скажут про вас «плюс вайб».

Muus, 38 500 p.
Walk of Shame, 60 000 p.
1118, 36 990 p.
Sorelle, 49 500 p.
Sea NY, 30 950 p.
Gapanovich, 78 000 p.
May of May, 34 400 p.

Для вайбовых: чтобы после выпускного — тусоваться

Если выпускной — не финальная точка вашего вечера и после торжественной части вы планируете завалиться в клуб, присмотритесь к атласным мини-платьям с драпировкой, минималистичным моделям по фигуре в духе 90-х и бельевым платьям с рюшами и оборками или к платьям в стиле китайских ципао. Это, пожалуй, самые заметные тенденции прямо сейчас.

Lime, 6 999 p.
Mango, 15 999 p.
Ushatava, 34 900 p.
May of may, 15 600 p.
Lime, 6 999 p.
Sorelle, 39 000 р.

Для бережливых: нестыдное и до 10 000 рублей

Платье для выпускного до 10 000 рублей? Не задачка со звездочкой, а вполне себе рабочий план. Первым делом предлагаем прошерстить «Авито» и группы по продаже вещей: есть шанс найти алмаз за копейки (особенно если ищете конкретную модель, бренд или айтем из конкретной коллаборации). Следующая остановка — массмаркет: недорогие платья ищите в Lime, Befree, Sela или Love Republic и Mango. Минус один — велики шансы встретить человека в таком же наряде на выпускном.

Альтернативный вариант — винтажки и секонд-хенды: если готовы к умеренному кринжу и активным поискам, можно откопать уже не алмаз, а целый бриллиант.

Lime, 5 999 p.
Love Republic, 9 999 p.
Befree, 2 999 p.
Sela, 6 299 p.
Ostin, 3 599 p.
Zarina, 3 999 p.

Для практичных: чтобы носить после выпускного

Если идея исключительно нарядного выпускного платья кажется вам устаревшей, присмотритесь к платьям-комбинациям в длине миди и платьям-маски лаконичного А-силуэта. На вечеринке такие будут смотреться классно с яркой обувью и аксессуарами, а в повседневной жизни подружатся с жакетами, рабочими куртками и кедами.

JNBY, 23 940 p.
Love Republic, 11 999 p.
Essential Antwerp, 16 850 p.
Studio 29, 17 900 p.
Sanchy, 19 500 p.
2Mood, 11 980 p.
Idol, 6 990 p.

Для бунтующих: не платье и не юбка

А, например, брючный костюм или полноценный смокинг. Выглядит эффектно, а по частям жакет и брюки можно носить и в повседневной жизни (или на работу, если вы уже присмотрели себе стажировку).

Блейзер Lime, 10 999 p.
Жакет Present&Simple, 27 990 p.
Жакет Abity, 30 000 p.
Брюки Sorelle, 36 000 p.
Брюки Mango, 6 999 p.
Брюки 12Storeez, 19 000 p.

Для демонстративных кавалеров

Широкие брюки, объемный жакет и темные ботинки — «оживить» классический выпускной лук поможет рубашка пастельного оттенка: например, яично-желтая, фисташковая или персиково-розовая. Если весь этот официоз совсем не про вас, инвестируйте в темный жакет с вельветовым воротником, свободные брюки из плотного хлопка и светлые Vans — в меру строго, но и в модной бильярдной в таком наряде сойдете за своего.

Kardo, 19 900 p.
Tryyt, 14 900 p.
12Storeez, 39 000 p.
Carhartt WIP, 29 990 p.
Lime, 5 999 p.
Red September, 17 000 p.
Vans, 6 888 p.
Garment Project, 29 990 p.

Для полного образа: обувь и аксессуары

Задать настроение всему образу можно с помощью эффектных аксессуаров. Схема рабочая, особенно если платья или костюм вы выбрали лаконичные — чтобы носить и после выпускного. Скромному образу зададут жара яркие туфли или мюли, заметный головной убор, длинные перчатки, веер или крупные украшения.

Lime, 2 599 p.
Mango, 3 499 p.
Marine Serre, 47 300 p.
Y/Project x Melissa, 38 600 p.
Idol, 21 990 p.
Askent, 16 000 p.
Ekonika, 18 990 p.
Petra, 24 900 p.
Befree, 499 p.

Для запасливых: сумки и клатчи

Выбирайте что-то компактное, чтобы всю ночь не таскать с собой кучу вещей и  освободить руки — например, сумку-узелок, которую можно повязать на запястье, или клатч с коротким ремешком на плечо. И не скромничайте: стеклярус и бисер, вышивка, бархат, атлас и кисточки — вот базовый минимум выпускной сумки.

Lime, 5 599 p.
Walk of Shame, 28 490 p.
Idol, 5 990 p.
Muus, 16 800 p.
Atelier Maru, 45 000 p.
Studio 29 x Rogov, 3 900 p.
