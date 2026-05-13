Время красивых цацек на ноги! Выбираем анклеты и учимся встраивать их в образы

Иллюстрация: Станислава Колатселька
Мода на Y2K продолжает доставать из нулевых все самое интересное. Сначала фэшн-блогеры обвесили цепочками сумки, потом джинсы, а теперь добрались и до щиколоток. Анклеты снова в тренде, и по такому поводу рассказываем, какие существуют модели и как их сочетать.

Браслеты на ногу снова здесь! Спасибо эстетике Y2K

Анклеты вернулись еще пару сезонов назад, но сейчас финально закрепились у it girls и тикток-блогеров. В январе этого года Рианна, например, появилась с анклетом с бриллиантами Briony Raymond. Хейли Бибер еще летом 2023-го регулярно носила тонкие золотые цепочки с подвесками, а в конце прошлого года она показала кастомный анклет Alex Moss с бриллиантовой надписью «Jack» в честь сына.

Интерес к анклетам в целом вырос вместе с модой на эстетику Y2K. В конце 1990-х и начале 2000-х такие браслеты обожали Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и Виктория Бекхэм. Голливудский ювелир Алекс Мосс говорит так: «В 2026-м украшения переосмысляются заново. Анклеты возвращаются, потому что неожиданность — это и есть новая роскошь».

Какие анклеты выбрать

Из бисера

Самый очевидный референс из нулевых. Цветные бусины, стеклярус и буквы прекрасно вписываются в летний гардероб и подходят ко льняным шортам, юбкам макси, купальникам и вьетнамкам.

Анклет из микса бусин из натурального камня и стекла, 3700 р.
Анклет из бисера с жемчужными вставками, 3400 р.
Анклет из белого сверкающего циркония и цветов из бисера, 2841 р.

Металлические

Самый универсальный вариант — серебряные или золотые цепочки, которые подойдут даже к офисным нарядам.

Браслет «Незабудка» с позолотой, 4900 р.
Браслет на ногу из нержавеющей стали, 5500 р.
Серебряный браслет на ногу «Море волнуется» с позолотой, 5090 р.

Плетеные и текстильные

Бохо-версия тренда. Такие анклеты хорошо смотрятся со льном, расслабленной отпускной одеждой и сандалиями. 

Бранклет «Джин», 3300 р.
Браслет-нить, 310 р.
Вязаный анклет с перламутровыми бусинами, 593 р. 

С жемчугом и ракушками

Наша любимая и особенно популярная в этом году русалочья эстетика тоже здесь. Такие анклеты выглядят чуть более нарядно, в отличие от украшений из бисера, и здорово сочетаются с белыми платьями и сатином.

Анклет с подвесками в виде рыбок, морских звезд и жемчужин, 2400 р.
Анклет с натуральным жемчугом, 2988 р.
Анклет из пресноводного жемчуга и бисера, 2711 р.

Массивные анклеты

Chunky-цепи и акцентные анклеты, как и массивные браслеты, особенно любят модные тиктокерши. Они сочетают их с минималистичной обувью или стилизуют с джинсами.

Анклет-трансформер жемчужная манжета, 9900 р.
Анклет в форме листа тропического растения, 960 р.
Браслет «Ночные искры», 4200 р.

Как носить

С носками

Десять лет назад гламурные журналы советовали носить анклеты исключительно с босыми щиколотками. Но сейчас фэшн-инфлюенсеры живут как чувствуют, а не как наказывают снобы из глянца, поэтому надевают браслеты прямо поверх носков.

Тренд появился еще в карантинный период расцвета домашней моды, когда привычные нарядные аутфиты сменились комфортной одеждой и спортивками. Металлические анклеты носят с высокими спортивными носками; к браслетам из бисера подбирают цветные носочки, которые хорошо смотрятся с биркенштоками, сабо и массивными сандалиями; прозрачные носки сочетают с жемчугом и добавляют к этому образу балетки или мюли.

Поверх джинсов

В 2025-м в тиктоке придумали носить анклеты поверх джинсов, и в этом году тренд продолжается: с бойфрендами надевают крупные браслеты с жемчугом или обвесами, а с узкими скинни — тонкие цепочки.

С колготками

Помимо носков анклеты любят сочетать с колготками, и для этого подойдут самые разные модели. Тонкие или плотные черные колготки хорошо смотрятся с серебряной цепочкой, а разноцветные сочетаются с яркими акцентными украшениями.

С другими украшениями

Многослойность и персонализация остаются одним из главных трендов последних лет, и анклетов это тоже касается. Вместо одного украшения можно носить сразу несколько: сочетать тонкие металлические цепочки с бисером, жемчугом или тканевыми анклетами.

