Как превратить квартиру в сад: инструкция для начинающих (но воодушевленных) садоводов

Какие растения выбрать
Здесь все зависит от нескольких факторов. Во-первых, самой квартиры. Оцените условия: много ли в помещении света и на какую сторону выходят окна. На юг — идеально для светолюбивых растений, на север — лучше выбирать теневыносливые. Много ли в течение дня рассеянного света и прямых солнечных лучей? Дует ли от окон и хватит ли цветам места на подоконнике? Где, помимо подоконника, вы хотели бы разместить растения?
Во-вторых, важно понять, сколько у нас ресурса на погружение в новое хобби. Готовы ли вы к частым поливам и регулярным пересадкам растений?
Ну и в-третьих: сразу прикиньте, в каких частях квартиры или комнаты вы хотите разместить горшки с цветами, — это поможет выбрать растения правильного размера и высоты.
Для квартир с небольшим количеством солнечных лучей подойдут теневыносливые растения. Самый популярный вариант — сансевиерия: выдерживает редкие поливы, растет почти где угодно и выглядит симпатично. Такие же выносливые — замиокулькас и спатифиллум (он сам подскажет, когда его пора увлажнить: листья немного опустятся вниз).
Если в квартире много света и попадают прямые солнечные лучи, лучше выбирать суккуленты и кактусы: им нужно минимум воды и не страшно отсутствие тени. Еще один неприхотливый цветок — фикус эластика: он быстро растет, выглядит минималистично и при этом не капризничает в отсутствие полива. В этот же список можно добавить хлорофитум (легко адаптируется и быстро разрастается) и пеперомию (компактная и не требует частого полива).
Если хочется сразу создать зеленую зону в квартире, лучше купить не одно крупное растение, а несколько разных по форме и размеру: вертикальное (сансевиерия), объемное (фикус или замиокулькас) и что-нибудь свисающее или вьющееся, например эпипремнум. Так на подоконнике или стеллаже получится небольшой сад.
Как выбрать цветы в магазине
Лучше всего покупать растения в крупных магазинах вроде «Леманы Про», «Касторамы», «Максидома», «Твоего дома», Pilea и прочих. Подойдут цветочные базы — например, «Планета флора» или «Красная нива» — и даже супермаркеты. Редкие виды можно поискать на «Авито» или через другие сервисы продажи с рук.
Главное правило при покупке: тщательно проверяйте растение. Осмотрите листья: они должны быть упругими, без пятен и сухих краев.
Осмотрите грунт: земля не должна пахнуть плесенью или быть пересушенной. А рядом не должно стоять больных и пожухлых растений. Проверка на вредителей включает в себя осмотр стеблей и листьев (особенно с обратной стороны) на белые комочки, паутину и мелкие пятна.
Если с растением все в порядке, смело берите. Больное растение лучше не покупать: пока вы будете заниматься его лечением, оно успеет заразить другие цветы дома.
Почва и удобрения
Дома купленное растение, скорее всего, нужно будет пересадить. Во-первых, цветы часто продаются в небольших транспортировочных горшках — дома их лучше переместить в кашпо посвободнее. Во-вторых, в магазине растения могут находиться в неподходящем грунте.
Дайте растению адаптироваться к микроклимату квартиры (хватит пары недель), после этого пересаживайте. Самый простой путь — взять готовую смесь (грунт) под ваш тип растения. Например, для суккулентов и кактусов подойдет легкий грунт с песком, а большинству лиственных и цветущих растений вполне хватит универсального. На дно горшка стоит насыпать немного дренажа (керамзита или перлита), который защитит от застоя воды и гниения корней.
Чтобы понять, что грунт подходит растениям, проверьте через пару недель после пересадки: вода не должна стоять на поверхности, а земля долго оставаться сырой. Само растение не должно поникнуть, а листья — начать сохнуть.
Полив и уход
Главный принцип — не поливать по расписанию (хотя поначалу лучше все равно поставить еженедельную напоминалку — так действие войдет в привычку). Ориентируйтесь на состояние почвы и самого растения. Самый простой способ — проверить грунт. Если верхний слой еще влажный, лучше подождать. Если сухой на глубину 2–3 сантиметра — можно поливать.
При этом важно не просто смочить землю сверху, а хорошо пролить грунт до конца, чтобы вода вышла через дренажные отверстия. Если вода скопилась в поддоне, слейте ее, чтобы корни не загнивали.
Важен также климат в квартире. Летом и при ярком солнце растения пьют больше, зимой и в тени — гораздо меньше. Рядом с батареями земля пересыхает быстрее, а в прохладных помещениях влага держится дольше.
Кроме полива важно помнить про дополнительный уход. Листья растений нужно время от времени протирать влажной тряпочкой от пыли, засохшие стебли и листья — срезать.
Может быть, цветку не хватает света или слишком жарко. При этом двигать и переставлять растения просто так, без причины, не стоит: они не любят частой смены места.
Как выбрать подходящий горшок
Сперва определимся с терминами: для цветков есть горшки и кашпо. Первые отличаются от вторых тем, что на дне горшка, как правило, есть отверстия, которые пропускают лишнюю жидкость. Это нужно, чтобы растение не стояло в слишком мокрой земле, а корни не загнивали. Сам горшок можно поместить в кашпо: у него нет отверстий для слива и это скорее декоративный элемент. Поэтому кашпо выбирайте на свой вкус и исходя из общего стиля интерьера. А горшки ищите такие, в которых растению будет комфортно.
Обычно горшки делают из пластика или керамики (глины). Первые легче, дешевле и хорошо удерживают влагу, а еще идеально подойдут, если вы планируете поставить цветок в кашпо.
Глиняные симпатично выглядят сами по себе и не требуют декоративного слоя, но быстрее испаряют влагу и могут быть довольно тяжелыми.
Хорошая новость: разобраться в этом проще, чем кажется. При выборе размера ориентируйтесь на правило двух сантиметров: новый горшок должен быть на 2–3 см больше предыдущего. Слишком большой горшок повышает риск перелива.
Форма тоже имеет значение: глубокие горшки — для растений с длинными корнями, а широкие и неглубокие подойдут для суккулентов и растений с поверхностной корневой системой.
Отдельная категория — горшки с автополивом. Подойдут как замена ручному поливу на время отпуска и тем, кто категорически не может приучить себя к регулярному поливу. Система внутри горшка устроена по типу сообщающихся сосудов. Один из них — емкость для хранения воды, во втором — цветок. С помощью специальных трубок вода из первой емкости доставляется во вторую капиллярным способом.
Борьба с вредителями и болезнями
Тут стоит отделять болезни от неправильного ухода и вредителей. Частые «болезни», которые на самом деле являются ошибками ухода, — это желтеющие листья (перелив), их сухие кончики (сухой воздух или недостаточный полив), вялость (перелив или пересушка) и пятна, которые могут быть солнечным ожогом. Здесь все просто: меняем частоту полива и переставляем растение в более затемненную часть комнаты.
С вредителями сложнее: растению потребуется лечение. Основные вредители — это паутинный клещ (тонкая паутинка на листьях), мучнистый червец (белые комочки на листьях), тля (липкие листочки) и щитовка (коричневые плотные бляшки на стеблях и листьях). Чаще всего комнатные растения заражаются от новичка — свежекупленного растения, у которого был тот или иной вредитель.
Если вредители появились у одного из домашних растений, тоже первым делом изолируйте его. Дальше удалите зараженные листья и обработайте мыльным раствором или специальными средствами от вредителей. Потом наблюдайте. Подселять цветок обратно к здоровым растениям можно только после его полного выздоровления.