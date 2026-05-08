Как превратить квартиру в сад: инструкция для начинающих (но воодушевленных) садоводов

Сперва определимся с терминами: для цветков есть горшки и кашпо. Первые отличаются от вторых тем, что на дне горшка, как правило, есть отверстия, которые пропускают лишнюю жидкость. Это нужно, чтобы растение не стояло в слишком мокрой земле, а корни не загнивали. Сам горшок можно поместить в кашпо: у него нет отверстий для слива и это скорее декоративный элемент. Поэтому кашпо выбирайте на свой вкус и исходя из общего стиля интерьера. А горшки ищите такие, в которых растению будет комфортно.