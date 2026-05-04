Закомфортиться на балконе и никуда не ходить: как создать там сад, чилл-зону, летний бар

Во что вы хотите превратить дополнительные квадратные метры? В сад и огород, где будете снимать стресс, копаясь в земле, после пятого зума на дню? Или в кабинет на свежем воздухе, где станете работать под зонтиком, попивая джус на шезлонге? Может быть, балкон превратится в вашу личную веранду (никаких броней за неделю!), где по вечерам вы будете устраивать ужины или пить домашний лимонад с видом на закат? А может, вам нужно пространство для диджитал-детокса с мягкими подушками и огоньками, куда можно только с бумажной книгой и без единого гаджета?