Красный деним, баллоны, клеши и буткаты: гид по трендовым джинсам весны-2026

Джинсы-подковы, багги, О-деним, баллоны — у расслабленного силуэта с широкими штанинами, слегка сужающимися к низу, множество названий. Но именно этот фасон остается самым популярным уже который сезон подряд. И вполне справедливо: широкие джинсы расслабленного силуэта сочетаются хоть с кедами, хоть с туфлями на каблуке, не спорят со строгими жакетами и спортивными ветровками. В общем, если в 10-е универсальным силуэтом для миллениалов стали мам-джинс, то в 20-е такая же популярность и массовость ждет как раз багги.