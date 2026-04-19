Красный деним, баллоны, клеши и буткаты: гид по трендовым джинсам весны-2026

Метод Помодоро
Один из самых популярных оттенков денима этой весной — насыщенный красный: от сочного помидорного до вишнево-бордового. Если цветной деним не навевает на вас тоску по 2007 году, носите, как советуют стилисты Lime, — c такой же алой джинсовкой, ботильонами или мюлями на танкетке, и клетчатой рубашкой.
Багги
Джинсы-подковы, багги, О-деним, баллоны — у расслабленного силуэта с широкими штанинами, слегка сужающимися к низу, множество названий. Но именно этот фасон остается самым популярным уже который сезон подряд. И вполне справедливо: широкие джинсы расслабленного силуэта сочетаются хоть с кедами, хоть с туфлями на каблуке, не спорят со строгими жакетами и спортивными ветровками. В общем, если в 10-е универсальным силуэтом для миллениалов стали мам-джинс, то в 20-е такая же популярность и массовость ждет как раз багги.
Самый разный клеш
Силуэт, навеянный 70-ми, вновь актуален этой весной. Аккуратные клеш в пол — самый универсальный вариант, но не единственный. Дизайнеры вспомнили и про укороченные мини-клеш, и про почти карнавальные модели с широкими брючинами и шнуровкой на них. Носить клеш в этом сезоне предлагают с джинсовой рубашкой в тон, казаками и массивными украшениями — получается очень семидесятнический образ. Более современные адаптации — с вьетнамками и свободной футболкой плюс с легким жакетом и ветровкой.
Буткат
Сериал «История любви» об отношениях Джона Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США, с Кэролин Бессетт, рекламным агентом дома мод Calvin Klein, породил очередную волну интереса к стилю последней. Бессетт-Кеннеди — икона нормкорного минимализма, а ее луки разбирали на составляющие и до выхода сериала, но никогда настолько массово.
Одной из любимых вещей в гардеробе Кэролин были простые синие джинсы-буткат — не слишком свободные и не слишком узкие, слегка расширяющиеся к низу и частично прикрывающие обувь. На рейлах магазинов этой весной модель буткат представлена буквально во всех оттенках — правда, чтобы найти идеально сидящую пару, как у Бессетт-Кеннеди, придется постараться. Зато универсальности такому фасону не занимать: буткат сочетаются с любой обувью и любой верхней одеждой и не теряют актуальности последние лет 40.
Со стрелками
И вновь мы входим в эру гибридов: дизайнеры уже научились скрещивать балетки с кроссовками (чтобы получились сникерины), а этой весной взялись за джинсы и брюки. Результат — прямые и расклешенные джинсы с заметно обозначенными стрелками. Понравится тем, кто обычный деним считает скучноватой базой и уже устал от привычной пары синих джинсов.
Джинсы со стрелками хорошо смотрятся в строгих и вечерних образах — с бархатом, объемными блузами, полупрозрачными рубашками, туфлями и мюлями.
С манжетами и подворотами
Только успели забыть как страшный сон брюки-аладдины, в котором все щеголяли прошлым летом? Встречайте джинсы с манжетами на щиколотках. Принцип тот же: свободные и широкие брючины сужаются к щиколоткам.
А-ла селвидж-деним
Еще один модный оттенок денима этой весной — насыщенный чернильно-синий, характерный для премиального селвидж-денима. Из плотной темно-синей джинсы в новом сезоне дизайнеры шьют прямые и свободные джинсы, куртки и миди-юбки.
Темно-синие плотные джинсы — хороший вариант для тех, кто подустал от классической синей расцветки. Правда, летом в плотном дениме может быть жарко.
Популярные цвета и принты
Цветы на весну, может быть, и не звучит оригинально, но остается фактом: в этом сезоне дизайнеры украшают бутонами и листочками светлый и классический голубой деним.
А кроме огненного-красного, о котором мы рассказывали выше, популярными оттенками стал нежный молочный и приятный поросячье-розовый, персиковый и фиалковый. Светлый деним хорошо смотрится как с белыми футболками и лонгсливами, так и с вещами ярких цветов — на лето самое то.
С чем носить джинсы этой весной
И вновь никаких ограничений. Из любопытных и свежих примеров стайлинга — тотал-деним-образы: с темным селвидж-денимом и замшевыми аксессуарами или из нескольких разноцветных предметов денима.
Из весенней классики — цветы с цветами: джинсы с цветочным принтом и топы или лонгсливы в крупный цветок. Сюда же свободные джинсы багги и легкие топы-кроше или атласные топы с кружевом. Если хочется многослойности, присмотритесь к сочетанию классических синих или черных джинсов с полупрозрачным подъюбником или платьем-комбинацией. Ну и не игнорируйте очевидное: белая футболка плюс синие джинсы — самая комфортная униформа на каждый день, которая вряд ли когда-то выйдет из моды. Пример Кэролин Бессетт-Кеннеди тому подтверждение.