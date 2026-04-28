Раскладушка Hello Kitty, барбифон, ручка-мобильник: 14 кнопочных гаджетов вместо смартфона

«Тупые телефоны» никогда не заменят смартфоны
С 2023 года медиа регулярно сообщают о новом тренде: якобы зумеры массово отказываются от смартфонов и переходят на кнопочные телефоны. The Guardian, The Atlantic и New York Post за это время выпустили десятки материалов — от новостей о росте популярности dumbphones («тупых телефонов») до личных экспериментов и инструкций, как жить без смартфона. И, казалось бы, что пора заканчивать, как вдруг The New York Times объявила 2026-й годом кнопочных телефонов, а затем выпустила текст о зависимости от смартфонов и о том, что некоторые молодые люди переходят на кнопочные телефоны и раскладушки.
Да, мы действительно устали от бесконечного скроллинга, избытка новостей и ИИ-слопа. Согласно исследованиям, у 98% зумеров есть смартфон, а среднее время, которое они проводят за экраном, составляет восемь часов в день (это 122 дня в году). На этом фоне неудивительно, что с каждым годом все популярнее становятся приложения с ограничениями и цифровой детокс.
Но важно, что полноценного и массового перехода на кнопочные телефоны не происходит, они все так же остаются нишевыми устройствами. Да, в тиктоке тысячи видео с хештегом #dumbphones, которые набирают миллионные просмотры: их покупают, тестируют и кастомизируют. Старые Nokia и раскладушки обклеивают стикерами, украшают брелоками и превращают в стильный аксессуар. Но есть одна деталь: все эти видео сняты и выложены через смартфон. Ну и дела. К тому же несправедливо и утверждение, что это тренд именно зумеров — его подхватывают люди разных поколений, ведь сейчас быть аналоговым круто.
Сегодня люди действительно чаще покупают кнопочные телефоны, но скорее как дополнение к смартфону и часть эстетики Y2K (вы вообще видели, какие фото на них получаются?). К сожалению или счастью, мы никогда не сможем полноценно отказаться от смартфонов, ведь вся наша жизнь там (а как иначе заказывать такси и искать бары без карт?)
При этом эксперименты показывают, что переход на простые телефоны улучшает самочувствие: люди лучше спят, меньше тревожатся, больше замечают окружающий мир и общаются друг с другом.
The Atlantic писал, что для некоторых людей этот опыт становился судьбоносным. Но у этих историй почти всегда одинаковый финал: их героям приходится возвращаться к смартфонам. Например, героиня одного из таких текстов отказалась от смартфона еще в школе, после того как заметила, что соцсети сильно влияют на ее состояние.
Несколько лет она жила с простым телефоном, но уже во время учебы в университете и самостоятельной жизни она вернулась к смартфону — сначала по практическим причинам, а затем старые привычки настигли ее. Спустя восемь лет она призналась, что снова бесконечно листает ленту.
Если все-таки хочется попробовать
HMD Barbie Phone
Звезда подборки — флипфон от Mattel 2024 года. При включении он приветствует владельца словами Hi, Barbie, предлагает сохранить контакт Кена и воспользоваться таймером для медитации. На задней панели у него зеркало, которое одновременно работает как экран для уведомлений. В остальном это обычный кнопочный телефон: простая камера, радио, «змейка» и базовые функции.
BlackBerry Classic Q20
Королева клавиатур и любимица тиктокеров. Блогеры покупают телефон ради ощущения «настоящего» набора текста и снимают распаковки, а также ролики с восстановлением старых моделей. У BlackBerry Classic Q20 есть браузер и поддержка интернета, но браузер сильно устарел и многие сайты либо не открываются, либо работают криво. К слову, в 2025 году китайская Zinwa Technologies решила вернуть к жизни старые BlackBerry, но не просто восстановить их, а пересобрать с нуля, оставив только корпус.
Nokia 3310 (2017)
Классика и самый очевидный выбор среди dumbphones с одним «но». Nokia 3310, вышедший еще в 2000-х, в 2017 году получил переиздание. Новую версию выпустила HMD Global (не та самая Nokia). Это самый настоящий «тупой телефон»: в нем медленный интернет, почти полное отсутствие приложений, простая камера и новая «змейка». Зато батарея держит неделями и до месяца в режиме ожидания.
Nokia N90
«А что это у вас?» — «Камера». — «Аааа, а я думала, телефон». Nokia любила экспериментировать с техникой и в 2005 году выпустила удивительнейший телефон, который буквально скручивается в видеокамеру. Внутри 2-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, вспышкой и возможностью снимать видео, поддержка 3G и даже слот для карт памяти. Тогда компания утверждала, что будущее за камерофонами. И в чем они, собственно, были не правы?
Sidephone
Модель от канадского стартапа, который попытался сделать «умный dumbphone». Sidephone — это устройство с базовыми функциями смартфона, но без всего лишнего. Его главная особенность — сменная нижняя часть. Клавиатура телефона крепится на магнитах, и ее можно менять от T9 до QWERTY или даже трекпада. Вместе с этим меняется и интерфейс телефона. Работает Sidephone на упрощенной версии Android без Google-сервисов и магазинов приложений (установить соцсети или игры не выйдет). Сменный аккумулятор телефона держит до восьми дней, а заряжается он через обычный USB-C.
Hello Kitty Flip K688+
Самый няшный аппарат в подборке. Это компактная розовая раскладушка с камерой, Bluetooth, медленным 2G-интернетом и базовыми функциями вроде звонков, музыки и сообщений. Держит заряд до недели и выглядит больше как обвес на сумку, чем настоящий телефон.
Punkt MP02
Легкий (весит 100 грамм), черно-белый и максимально урезанный: на нем есть только звонки и сообщения (и даже нет календаря). При этом разработчики добавили неожиданную деталь — раздачу интернета, чтобы пользователи могли заниматься делами в своем компьютере, а не залипали в само устройство. Разработчики называют Punkt MP02 телефоном для тех, кто хочет не полностью отказываться от технологий, а радикально изменить способ их использования, сделать интернет чем-то, к чему именно подключаются, а не в чем постоянно живут.
Haier P7 Pen
Абсурдный эксперимент из 2000-х — мобильник, который буквально выглядит как ручка. Весит он около 65 грамм, а внутри крошечный цветной экран, камера 0,3 Мп и пара мегабайт памяти. При этом всем в нем также есть GPRS-интернет, MMS, диктофон и даже возможность записывать до полутора часов аудио.
Nokia 2660 Flip
Простой и дешевый флипфон, который долго держит заряд, но при этом выглядит немного странно. В нем есть браузер и игры (то есть все то, от чего вроде бы хотят уйти), но нет, например, карт.
Light Phone III
Не кнопочная игрушка, а антисмартфон, разработанный американским стартапом. У него нет браузера и приложений, но при этом остаются базовые функции вроде навигации, музыки и звонков. Фактически это люксовая версия кнопочного телефона, которая стоит как полноценный смартфон.
При этом похожую логику все чаще пытаются воспроизвести на обычных смартфонах. Например, звезда «Очень странных дел» Финн Уордхард рассказывал, что «превратил» свой iPhone в dumbphone, удалив соцсети и оставив только базовые функции. В тиктоке и на ютубе полно инструкций, как сделать из смартфона «антисмартфон» без покупки нового устройства. Достаточно скачать приложение Dumb Phone.
Nokia 7373
Абсолютная легенда, которая в 2000-е была если не у вас, то у кого-то из ваших знакомых точно. Nokia 7373 — весьма интересная модель с необычным слайдером, который скручивается в сторону. Внутри все просто: звонки, сообщения, базовые игры, камера на пару мегапикселей и минимальный интернет, но, к слову, автор текста в свое время с такого в аське сидела и в книжном боте «Сумерки» читала.
Siemens Xelibri 6
Эксперимент Siemens из линейки Xelibri, в которой компания выпускала «аксессуары, которые умеют звонить», и продавали их не только в салонах связи, но и в магазинах как украшения. Xelibri 6 выглядит как компактная пудреница с раскладным корпусом и двумя встроенными зеркалами. Внутри только звонки, SMS, будильник и стандартный набор мелодий. Представьте, каким стильным будет цифровой детокс с ним.
Motorola V100
Причудливое и почти забытое всеми устройство начала 2000-х с выдвижной QWERTY-клавиатурой и дизайном, который больше напоминает приставку, чем мобильник. При этом он слишком простой даже по меркам своего времени: экран разрешением 162×64 пикселя, память примерно на 100 контактов, базовый WAP-интернет, аккумулятор на 600 мА·ч и отсутствие камеры.
Еще у него нет привычного динамика, и разговаривать можно через проводную гарнитуру. Зато есть функция записи, в которую помещается примерно на минуту аудио — достаточно, чтобы записать припев «Nobody» Токсиса и слушать его по кругу.
Vertu Constellation Ayxta
Dumbphone для сытых мещан. Телефон вышел в 2009-м, и спустя годы он все еще стоит как новый айфон в средней комплектации. В целом бренд Vertu продвигал идею именно люксовых телефонов, вот и раскладушка сделана из дорогих материалов с кожей и сапфировым стеклом. При этом по характеристикам телефон довольно скромный, в нем есть базовая камера, поддержка звонков, SMS и простые функции вроде органайзера.