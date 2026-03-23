Стильно, модно, минималистично: изучаем образы Кэролин Бессетт-Кеннеди и других икон 90-х

В чем феномен Кэролин
Бессетт-Кеннеди часто называют воплощением тихой роскоши и эстетики «старых денег» (old money), то есть сдержанной манеры одеваться, свойственной представителям богатых аристократических семей. В 2022–2023 годах на волне популярности «Наследников» мир уже сходил с ума по тихой роскоши. Фотографии Кэролин еще тогда заполонили интернет: блогеры использовали архивные кадры для вдохновения. А в 2026 году благодаря проекту Райана Мерфи стиль женщины, трагически погибшей почти тридцать лет назад, снова в тренде. Что же в нем такого особенного?
Бессетт-Кеннеди любила простые силуэты, чистые цвета (черный, белый, бежевый, темно-синий и тому подобные) и, несмотря на должность пиар-директора Calvin Klein, никогда не светила логотипом бренда. В то же время Кэролин не имела отношения к «старым деньгам»: девушка родилась в семье со средним достатком. Не был ее образ и таким уж уникальным. Наряду с роскошью Джанни Версаче, гранжем Марка Джейкобса и рэп-эстетикой Томми Хилфигера минимализм Кельвина Кляйна считался в 1990-е одним из важнейших трендов.
«На мой взгляд, стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди несколько переоценен. Это была не выстроенная система, а очень базовый минимализм 1990-х, который идеально совпал с типажом и внешностью конкретной девушки. То есть набор вещей, шедших именно Кэролин, — его нельзя считать универсальным ориентиром.
И все же есть важный момент, который создает феномен Бессетт-Кеннеди. Ее образы очень понятные и читаемые — их легко повторить из вещей, который уже есть в гардеробах большинства из нас. Именно поэтому они так массово тиражируются.
Чему действительно стоит поучиться у Кэролин Бессетт-Кеннеди, так это умению четко выбирать вещи под себя, а также ощущению легкости и небрежности — стилю без перегруза».
Кэролин носила дорогие вещи, но относилась к ним спокойно. Она сочетала сумку Birkin с джинсами и футболкой, а еще могла поставить ее на пол вагона метро. Бессетт-Кеннеди не переживала за то, что роскошный аксессуар за десятки тысяч долларов испортится.
Не отказывалась Кэролин и от экспериментов, дополняя базовые вещи чем-то особенным. Например, классические черные брюки она носила с авангардным жакетом Yohji Yamamoto, а джинсы и свитер — с леопардовым пальто.
Вкус Кэролин Бессет-Кеннеди максимально отражал ее саму и то время, когда она жила.
Каким был минимализм 1990-х
Благодаря «Американской истории любви» в сознании зрителей минимализм тридцатилетней давности ассоциируется исключительно с Calvin Klein. От бывших сотрудников бренда мы знаем, что картинка, показанная в сериале, близка к реальности. Канцелярские принадлежности для штаб-квартиры закупались только в черном цвете, маляры чуть ли не ежедневно подкрашивали стены в идеальный белый, а для сотрудников существовал монохромный дресс-код. Эта эстетика поддерживала идеи, которые Кельвин Кляйн предлагал на подиуме: приглушенные цвета, простые и понятные формы, модели с минимумом макияжа и простыми укладками.
Кельвин Кляйн был не единственным дизайнером, предлагавшим сдержанную красоту. Минимализм в лучших проявлениях можно найти в коллекциях Prada 1990-х (например, SS 1996). В Donna Karan развивали идею капсульного гардероба, благодаря предложенной еще в 1985 году концепции семи простых вещей (seven easy pieces). Белый, черный, серый и бежевый оставались основными цветами на показах Helmut Lang. А для Jil Sander минимализм — часть ДНК еще с 1960-х.
Другие иконы минимализма
Кэролин — визуальное воплощение минимализма 1990-х, но многие другие известные женщины придерживались этого стиля.
В первую очередь стоит вспомнить о Келли Кляйн — фотографе, жене и музе Кельвина Кляйна (пара рассталась в 2006 году). Кстати, ее персонаж, сыгранный Лейлой Джордж, присутствует в сериале. Келли часто появлялась на вечерних мероприятиях в струящихся платьях-сорочках. Сходство со свадебным платьем Кэролин, сконструированным Нарцисо Родригесом, очевидно.
В числе звезд, отдающих предпочтение лаконичным нарядам, нельзя не назвать Гвинет Пэлтроу. В 1990-е Пэлтроу смотрелась идеально в черной водолазке с кожаными брюками или джинсами днем и в однотонном платье на бретельках вечером.
Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Халли Берри, Кристи Тарлингтон — еще несколько имен знаменитостей, чьи архивные фотографии стоит посмотреть и понять: они не так далеко ушли от Кэролин Бессетт-Кеннеди, как кажется.
Как одеться в стиле минимализма 1990-х
Сериал «Американская история любви» покоряет визуалом, но важно понимать, что эта картина адаптирована командой профессионалов. Черные брюки на исполнительнице главной роли Саре Пиджон заканчиваются ровно у косточки — ни сантиметром больше, ни сантиметром меньше. Джинсы, которые актриса носит в кадре, не настолько мешковатые, как у Бессетт-Кеннеди.
Реальная Кэролин отличалась элегантностью, но не была идеальна. Ей даже доставалось от журналистов за модные ошибки. Автору этого текста как-то попался скан старой газеты, где репортеры смеются над Кэролин из-за черной вязаной шапки с завязками.
Важно понимать: несмотря на нарочитую простоту, большинство вещей в гардеробе Бессетт-Кеннеди были очень дорогими и качественными. Думаете, она носила обычное черное пальто? Нет, это Versace. Лаковая прямоугольная сумка — Prada, модель Spazzolato. Кстати, в слегка измененном дизайне она выпускается до сих пор. Легендарные узкие очки куплены в нью-йоркском магазине Selima Optique. Их тоже производят по сей день, только подобная оптика обойдется в 520 долларов.
Выглядеть как Кэролин Бессетт-Кеннеди в черном свитере из полиэстера не получится, потому что минимализм всегда про качество. Покупать трикотаж в Brunello Cucinelli необязательно, но потратиться на кашемир или натуральную шерсть все же придется.
У Кэролин были модельные параметры: рост 175 см, стройное телосложение, тонкие черты лица. В юности она пыталась покорить подиум (в этом видео можно увидеть редкие кадры ее съемок, сделанные в 1980-е). Вроде бы это очевидно, но не все понимают: на женщинах с другими пропорциями такие же брюки и юбки смотрятся совершенно иначе. У Кэролин Бессетт-Кеннеди есть чему поучиться в плане моды, но подходить к урокам нужно с умом.
«Стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди не универсален, поэтому я не рекомендую копировать ее образы целиком. Попробуйте взять какую-нибудь одну деталь и адаптировать под себя, ориентируясь на собственную внешность. Например, водолазка сработает почти на всех, а вот вельветовые брюки или миди-юбка — очень избирательная история».
Изучаем образы Кэролин
Белый верх, черный низ
Простая белая рубашка и черная юбка — не только офисная униформа, но и вечерний наряд, если подойти к нему так же, как Кэролин Бессетт-Кеннеди. «Максимально классический верх и оригинальный низ» — эту формулу стоит взять на вооружение.
Маленькое черное платье
Лаконичное платье походит если не всем, то почти всем. Залог успеха — посадка: платье должно идеально смотреться на вашей фигуре, и, если есть сомнения, лучше обратиться к портному. Длинные перчатки делают образ максимально вечерним, но есть места, где они уместны, например на спектакле в Большом театре.
Джинсы, топ и босоножки
То, что выглядит просто, бывает сложно повторить. Ищите джинсы классического синего цвета, которые сядут идеально. Черный топ из хлопка замените на трикотажного майку из благородного материала (например, шелка или кашемира). Золотистые босоножки с тонкими ремешками собирают наряд до конца.
Бежевая юбка, черный джемпер и сапоги
Длина миди подойдет не всем, но образ Кэролин хорош из-за сочетания цветов. Его можно повторить и с более короткой юбкой, и даже с брюками. В последнем случае сапоги лучше заменить на ботильоны похожего оттенка.