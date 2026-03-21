Отрезали челки и радуемся (но по утрам страдаем): редакция рассказывает о новых стрижках

Теперь укладываюсь так: на мокрые волосы наношу средство для объема и термозащиту. Перехожу к челке, поочередно вытягиваю ее назад и вперед, чтобы приподнять, а потом уже разбираюсь с оставшейся длиной. Если спешу, просто наклоняюсь и просушиваю волосы. А если есть время — большим брашингом потихоньку вытягиваю пряди вбок . Сейчас хожу с челкой уже два месяца — приноровилась, да и процесс не такой сложный, как мне казалось. Еще из-за того, что более-менее регулярно начала волосы укладывать, техника стала лучше.