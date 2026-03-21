Эксперимент

Отрезали челки и радуемся (но по утрам страдаем): редакция рассказывает о новых стрижках

Афиша Daily
9 мин на чтение
Фото: Anna Dzhurynska/Getty Images
Наступление весны (и тренды этого года) сделали свое дело — мы в редакции дружно отрезали челки. В основном радуемся и получаем комплименты, но и жалуемся на сложности укладки и пересылаем друг другу видео про «те самые пять минут с брашингом, которые определяют настроение на весь день». Рассказываем, какие средства используем и как справляемся.
Саша Садыкова
Главный редактор «Афиши Daily»

«Я люблю эксперименты с волосами. Мне не нравятся ровные срезы, обычно выбираю каскадные стрижки, челки-шторки. Обожаю объемные укладки в стиле восьмидесятых и девяностых, всегда вдохновлял образ Памелы Андерсон. Но совсем коротко челку я давно уже не отрезала — первый такой опыт за много лет. Честно, меня раздразнили тренды в соцсетях, где девушки как раз просили стрижку как у Памелы или Синди Кроуфорд.

Мне все нравится! Сразу какая‑то легкость, игривость появляется в образе.

Сейчас челка уже начала отрастать, хочу снова ее вернуть, тем более впереди весна и лето — дурацких шапок, портящих укладку, не будет еще долго.

Я шла не в салон, а к конкретному мастеру Валерии (@1valerya1). Ее мне порекомендовали подруги, сразу три из нас стали счастливыми обладательницами челок. У стилистки я еще получила консультацию: раздражало, что волосы всегда выглядели сухими, хотя я перепробовала тысячу разных средств. Специалистка предложила мне новые: от шампуней до несмываемого ухода, и эти рекомендации сработали, качество волос значительно улучшилось.

Еще в салоне меня научили укладывать челку. До этого были сложности, к тому же я ленивая, не любила тратить время на укладку. А челка обязывает.

Теперь укладываюсь так: на мокрые волосы наношу средство для объема и термозащиту. Перехожу к челке, поочередно вытягиваю ее назад и вперед, чтобы приподнять, а потом уже разбираюсь с оставшейся длиной. Если спешу, просто наклоняюсь и просушиваю волосы. А если есть время — большим брашингом потихоньку вытягиваю пряди вбок. Сейчас хожу с челкой уже два месяца — приноровилась, да и процесс не такой сложный, как мне казалось. Еще из-за того, что более-менее регулярно начала волосы укладывать, техника стала лучше.

Но на самом деле челка нормально смотрится даже без укладки — из-за того, что она все-таки удлиненная и уходит в основной массив волос».

1/4
Спрей для объема R+CO Dallas Thickening Spray, 4924 р.
2/4
Спрей для придания объема Tigi Bed Head Queen for a Day, 2380 р.
3/4
Интенсивно увлажняющий несмываемый уход Evo Happy Campers Wearable Treatment, 1650 р.
4/4
Сухой текстурайзер Davines More Inside Dry Texturizer, 4600 р.
Лера Грос
Мастер парикмахерской «Культура». Категория услуг: стрижки на длинные и средние волосы, любые окрашивания, кроме смывок

Кому пойдет челка-шторка, а кому нет?

«Это самая универсальная челка. Она круто корректирует лицо: прячет высокий лоб и смягчает острые скулы или тяжелый подбородок. Подойдет всем, кто хочет освежить образ, не меняя длину волос. Но стоит задуматься, если у вас очень низкий лоб — такая челка может сделать лицо визуально слишком маленьким. Также она не очень дружит с мелкими кудряшками, их придется постоянно выпрямлять».

Как ее укладывать?

«Все проще, чем кажется. Вам нужны фен и круглая расческа (брашинг). 
Главный секрет: сушите челку, накручивая ее от лица к затылку. 

Лайфхак: используйте одно крупное бигуди на липучке. Накрутили на сухие волосы, попили кофе 5 минут, сняли — и у вас идеальный объем как из салона.

Чтобы укладка держалась весь день, брызните на корни немного текстурайзера». 

Можно ли подстричь самой дома?

«Честный совет: лучше не надо. На видео в соцсетях это выглядит легко: крутанул, отрезал, и готово. Но на деле одно неверное движение — и вы будете два месяца закалывать ее невидимками. Мастер сделает правильные слои, чтобы челка сама распадалась по бокам и красиво отрастала».

Видео: @nastya.nak

Почему она так популярна в 2026-м?

«Сейчас в моде небрежная роскошь. Нам надоели идеальные, зализанные прически. Челка-шторка — это привет из 90-х, образ супермоделей тех лет. Она создает эффект, будто вы только что проснулись, слегка взъерошили волосы и сразу выглядите на миллион. Это стильно, удобно и очень женственно».

Аля Александрова
Редактор «Афиши Daily»

«Я спонтанно решила отрезать челку: захотелось освежить стрижку. В целом она меня устраивает, а зачем ломать то, что хорошо работает, правда? Поэтому решила попробовать удлиненную челку: не такая радикальная перемена, и можно потестить, каково быть рабом утренней сушки головы и сражений с феном.

Сражения пока продвигаются с переменным успехом — челка выигрывает. У меня стекловидные, непористые волосы, которые плохо поддаются укладке и не очень держат объем при любом раскладе. 

Поэтому самое лучшее, что делать с челкой, это лишний раз ей не мешать и не требовать от нее большего, чем она может предложить.

Мне нравится укладываться феном-щеткой: волосы ровные и красиво подкручиваются на концах, при желании можно заморочиться с переключением температуры и добиться некоторого объема. Если хочется более фигурной прически, перед сушкой брызгаю на волосы спрей для укладки. Объема он не придает, но держит волну. 

Челку сушу по-разному. Пробовала бигуди, но получается бухгалтерия. На фене-щетке большой диаметр, и он просто вытягивает волосы, никакого кокетства. Пока в хорошие дни лучше всего работает браш без каких-либо средств. Для верности можно сбрызнуть сухим шампунем, так волосы будут выглядеть посвежее. А вот для реанимации грязной головы сухой шампунь, как правило, бесполезен: волосы выглядят чище, но какой в этом толк, если объем безвозвратно утерян?»

1/3
Спрей для придания объема Organicals Before Dry Lime, 1152 р.
2/3
Фен-щетка Rowenta Hot Air Brush CF7830F0, 5499 р.
3/3
Сухой шампунь «Прелесть Pro Volume Lift», 209 р.
Аня Красюк
Редактор «Афиши Daily»

«Я на протяжении нескольких лет периодически отрезаю челку, но останавливаюсь на ее удлиненной версии, которую можно прятать за уши в те дни, когда лень заниматься укладкой. А тут насмотрелась на девчонок: одна за другой решились на обновление стрижки, причем именно оставляя короткие прядки посередине лба. Ну и я побежала! Как только первый весенний лучик упал на лицо, захотелось чего-то новенького. 

Опасалась, что мне такой вариант противопоказан: вдруг с высоким лбом вообще не смотрится? В салоне сначала сделали классическую шторку, по которой стало понятно, что и центральные прядки можно подрезать. Выбегала из салона довольная!
 

На следующий день оказалось, что все туториалы, которые казались мне элементарными для выполнения, не так просты.

Даже покупка специальной 35-миллиметровой круглой щетки не помогла — то ли я неправильно ее держу, то ли не туда тяну волосы, то ли нужна насадка на фен. Та самая идеальная волна упорно не получается. Но в целом вроде приноровилась, выглядит прилично!

На корни челки брызгаю спрей для объема, на длину наношу мультифункциональный спрей для гладкости и плотности, сушу сначала по сторонам, а потом вытягиваю по центру самые короткие прядки. 

Ну и известный лайфхак: когда торопишься, удобно отдельно мыть челку, убирая остальные волосы в хвост, — тотальная иллюзия чистой головы. А на крайняк можно и сухим шампунем сбрызнуть». 

1/4
Спрей для прикорневого объема Kevin.Murphy Anti Gravity, 4710 р. 
2/4
Несмываемый спрей для волос Empire Zone Cosmetics Money, 952 р.
3/4
Сухой шампунь For Me by Gold Apple Dry Shampoo for Dark Hair, 270 р.
4/4
Спрей для придания объема на корнях Kapous Professional Root Volume, 504 р.
Лиза Персиянцева
SMM-редактор «Афиши»

«Я решилась на челку, потому что это крайне низкобюджетное привнесение нового в жизнь… А в случае фиаско ошибка сама исправится за месяц-полтора.

Не жалею вообще. Во-первых, мне идет. Во-вторых, у меня есть дерматилломанский прикол — я могу сдирать любую неровность на коже, когда нервничаю, и у меня всегда особенно страдал лоб. Из-за того, что теперь на лбу челка, которую не хочется салить руками, я меньше трогаю лицо, кожа стала лучше. Бесплатно!

В моей укладке нет ничего особенного. Если челка раскладывается на пробор (что выглядит довольно тупо), я просто мочу ее водой и беру фен.

Сначала перекладываю волосы по сторонам и сушу сбоку, потом встряхиваю центральные пряди, поддавая воздух сверху. Всё.

Раньше пользовалась текстурайзером для объема, иначе я похожа на мышь.

 Минусы: 
— текстурайзер не самая дешевая штука;
— он сушит волосы.

Челка эту проблему решает: мне нравится как выглядят пропорции лица, но при этом не надо тратиться на дополнительные средства для объема и увлажнения волос».

Расскажите друзьям