Пайетки и перья, бусики и платки с бахромой, мундиры и тапочки: главные тренды весны-2026

Олива, розовая пудра, шоколад: главные цвета весны-2026
В цветовой палитре этой весной преобладают природные оттенки: оливковый и мшисто-зеленый, цветочный пудрово-розовый, темно-синий — как летнее небо, коралловый, незабудочно-сиреневый и древесно-шоколадный. Причем дизайнеры советуют сочетать в образе сразу несколько родственных оттенков или миксовать прямо противоположные — например, пудровый с оливой или шоколадный с кораллом. В общем, наконец-то снимаем черные пальто и убираем белые футболки, ну или хотя бы разбавляем это комбо чем-то ярким.
Пайетки, вышивка, перья, кроше: самые нарядные приемы весны-2026
Яркие цвета на подиуме идут рука об руку с жизнерадостными фактурами и декором: весну дизайнеры встречают вышивкой и светлым кружевом, уже привычными вещами в технике кроше, пайетками и стеклярусом в духе ревущих двадцатых (увы, прошлого века), бахромой и перьями. Носить всю эту перьевую и кружевную феерию можно с базовыми вещами вроде широких джинсов и лоферов, рабочих курток и лаконичных тренчей.
Куртка-пузырь, тренч, мундиры и клетка: верхняя одежда весны-2026
Заметный тренд весны-лета 2026 — пиджак «Наполеон» с характерными застежками, который в народе называют мундиром. Робкий камбек эта верхняя одежда совершила еще прошлой осенью, но в российских реалиях носить легкий жакет в нулевую температуру было решительно невозможно. Зато этой весной они будут повсюду.
Если милитари-тренд вам не по душе, присмотритесь к тренчам, но не классическим, а широким и длинным или любого силуэта, но из клетчатой ткани. Вариант на теплую погоду — куртка-пузырь, расширяющаяся в области талии. Это один из самых популярных силуэтов весны, причем актуальны как кожаные «пузыри», так и ветровки и бомберы «пузырного» вида.
Темная джинса, миди-юбки и джинсовые пиджаки: деним-тренды весны
Самый модный оттенок денима этой весной — насыщенный чернильно-синий, характерный для премиального селвидж-денима. Из плотной темно-синей джинсы в новом сезоне шьют брюки и куртки, рубашки, юбки и даже платья. В фасонах такого единства, как в оттенках, нет: дизайнеры предлагают носить клеши, свободные джинсы-бойфренды и деним с отворотами. А заодно миди-юбки из денима и приталенные джинсовые пиджаки. Последние имеют все шансы потеснить привычные рабочие куртки.
Шаровары аут, мини-клеши ин: какие брюки мы будем носить весной
Помните брюки-алладины, которые были повсюду прошлым летом? В этом году конкуренцию им составят укороченные брюки-дудочки, широкие костюмные брюки со стрелками и всевозможные клеш, от джинсовых до вельветовых и бархатных. Вельвет, к слову, вообще один из ключевых материалов этого сезона. А помимо классических брюк советуем присмотреться к комбинезонам — они этой весной тоже активно мелькают в новых коллекциях.
С шароварами на совсем не прощаемся — в весенних коллекциях еще есть сатиновые и шелковые брюки этого фасона. Но покупать новую пару уже не советуем: к середине лета такой силуэт точно отойдет на второй план.
Минимализм, нулевые и ревущие 20-е: возрождение каких эпох ждать в 2026
Посмотрели сериал Lovestory Райана Мерфи? Поздравляем! Теперь вы знаете, как выглядит один из ключевых трендов этой весны.
Дизайнеры вовсю обращаются к минимализму 90-х в духе золотой эры Calvin Klein: миди-юбки по фигуре, классические прямые джинсы «буткат», объемные жакеты, облегающие белые футболки и платья-комбинации. Не забываем и про нулевые: в топе всё еще клеш, футболки и лонгсливы со стразами, мини-юбки со множеством оборок и обтягивающие «детские» мини-футболки.
Если хочется перенестись подальше от наших дней, присмотритесь к образам в духе богемных 20-х (не мрачных, а ревущих, прошлого века): вышивка со стеклярусом, пайетки, перья, заниженная талия и открытые плечи — все это актуально и весной-2026.
Полупрозрачные блузы, мини-футболки и вырезы: основные «верха» весны-2026
С потеплением мы вновь возвращаемся к кружевным топам, которые были популярны еще прошлым летом, а заодно вспоминаем про обтягивающие микро-футболки с принтами и стразами — чем наивнее, тем лучше. Еще один заметный тренд — минималистичные топы с широкими бретелями и глубокими вырезами. А также топы со сборками и легкие топы кроше и любые футболки и майки в мелкую клетку.
Кружевные, полупрозрачные и мятые: юбки и платья на весну-2026
Часть трендов перекочевали из лета 2025, а то и 2024: все так же актуальны полупрозрачные миди-юбки, напоминающие винтажные подъюбники. К ним добавились миди-юбки из легкой ткани по фигуре с деликатным кружевом на поясе и по подолу — их мини-версии мы уже видели прошлым летом. Не сдают позиций «офисные» юбки в складку и пышные юбки будто бы из мятой ткани.
Самая популярная длина — миди и макси, хотя к лету им на смену традиционно придут мини. Среди всего многообразия платьев выделяются бохо-модели с большим количеством оборок и рюш и «крестьянские» светлые платья с вышивкой.
Крупные украшения, бусы и платки с бахромой: главные аксессуары весны
Этой весной дизайнеры вспомнили про крупные колье: самый популярный вариант — бусы из натуральных камней, совсем короткие, как чокеры, или под ворот рубашки. Другой тренд — заметные украшения для волос и заколки: накосницы, которые можно вплетать в пряди, как на недавнем показе Chloe, золотистые и серебристые макси-шпильки и крупные зажимы. Броши тоже остаются с нами этой весной: теперь носим их на платьях и футболках. А на смену плетеным ремням и ярким шелковым платкам пришли атласные платки с бахромой, их тоже полагается носить на талии.
Закрытые туфли, слинги и бабуши: самая интересная обувь весны-2026
Последние показы и витрины магазинов намекают: кроссовки отошли на дальний план, этой весной и летом мы все чаще будем носить каблуки и «формальную» обувь вроде кожаных лоферов или даже тапочек.
Самый интересный силуэт — туфли на небольшом каблуком с максимально закрытым носом, мысок при этом может быть круглым или слегка вытянутым. Сникерины этой весной заменили классические балетки и бабушки, замшевые и кожаные тапочки с закрытым носом и открытой пяткой. А для самых теплых дней остаются мюли с микро-каблуками и слингбэки, туфли с закрытым носком и резинкой на пятке.
Сатиновые, с цепочками и короткими ручками: главные сумки весны-2026
В тренде какие угодно, но только не практичные сумки. А именно: квадратные и прямоугольные с короткими ручками, из сатиновой блестящей ткани или с обильной вышивкой, яркие мягкой формы и клатчи средних размеров. Для тех, кто привык носить с собой ноутбук и спортивную форму, альтернативой станут замшевые сумки-тоуты, которые тоже актуальны в новом сезоне, и большие сумки с цепочками в духе Chanel и Moschino.