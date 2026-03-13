Резиновый дресс-код: Определитесь, куда пойдете
Главное правило при выборе резиновых сапог — голосуйте сердцем! Резиновая обувь нелепа — и это факт, так пусть будет нелепой вдвойне — с умилительными узорами, дерзким принтом или голенищем с ручками-ушками. Вы серьезный человек и продумываете каждый выход в свет? Тогда берите ту пару, которая впишется в дресс-код: для похода в модный бар достаем аутдорные галоши; в театр или ресторан со звездочкой Мишлен — в барочных «резинка» с бантами. Поклонницам «Грозового перевала» — цветочные галошки, фанатам Bratz — огромные резиновые бутсы.
На какую температуру подойдут резиновые сапоги
Идеально — плюс 5 градусов и выше. В такую погоду в резиновых сапогах не будет холодно или скользко. При температуре ниже нуля резиновую обувь стоит носить аккуратно — во-первых, от холода может потрескаться или деформироваться сам материал; во-вторых, ногам будет банально холодно (но спасут шерстяные носки); в-третьих, скользко! Если все же планируете носить резиновые сапоги в гололед, ищите пару с рельефной подошвой с зубчиками — она покажет лучшее сцепление с поверхностью нежели привычная гладкая.
Имеет ли значение длина
Если только вы не планируете рыбачить или замерять глубину луж, образовавшихся на месте Миусской кучи, длина сапог не так уж важна. Модель по колено или по середину икры с равным успехом спасет брюки или джинсы от брызг — главное, всегда заправлять штанины в голенище. Совсем короткие модели по щиколотку и галоши тоже годятся: с главной задачей — не промочить ноги — они справляются на 5 с плюсом. Но попрыгать в лужах, как в детстве, не выйдет.
Какой материал выбрать
Резиновые сапоги, на самом деле, делают из разных материалов. Самый бюджетный — ПВХ, из этого полимера сапоги «отливаются» на конвейере и практически не требуют ручного труда. Из минусов — ПВХ неустойчив к холодам, со временем материал теряет эластичность и может трескаться. Сапоги из ПВХ зачастую тяжелые и не слишком хорошо удерживают тепло. Еще один недорогой материал — это ЭВА и полиуретан — оба достаточно популярны, но не слишком прочны. Бренды подороже, как правило, делают резиновые сапоги из многослойного натурального каучука. Этот материал не дубеет на холоде, достаточно эластичен, но прочен и неплохо удерживает тепло. Минус один — цена: каучуковая пара едва ли будет стоить меньше 10 000 рублей.
Впрочем, если резиновые сапоги — это обувь, в которой вы планируете переждать неделю-другую капелей и ручьев под ногами и не собираетесь носить их в минусовую температуру, выбирать можно самые бюджетные модели из ПВХ. Вряд ли они прослужат долго, но ноги в них точно останутся сухими.
Резиновые сапоги с утеплителем или без
Утепленные модели больше подходят для загородных активностей — например, похода по грибы в межсезонье или прогулок по лесу. В городе же в теплых сапогах станет жарко уже в плюс 5-7 градусов, а в помещении будет совсем некомфортно. Чтобы нога не мерзла, носите обычные резиновые сапоги с двумя пара носков: поверх хлопковых, которые хорошо отводят влагу, для тепла можно надеть тонкие шерстяные или кашемировые носки.