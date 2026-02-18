Партнерский материал Любителям уюта, адреналина и совместных ритуалов: подарки для тех, кто сейчас далеко Афиша Daily Анна Красюк Сегодня

Иногда накануне праздников дорогие люди оказываются далеко, а у кого‑то и сами отношения проходят на расстоянии. Чтобы стереть ощущение дистанции, порадуйте близких подарками. Вместе с Купером, который поможет с быстрой доставкой по всей стране, собрали идеи и для тех, кому не хватает домашней атмосферы, и для тех, кто скучает по общим ритуалам.

Для тех, кто любит адреналин и хочет вырваться из рутины Если вашему возлюбленному или возлюбленной обычно не сидится на месте, присмотритесь к сертификатам-впечатлениям — от пробного занятия новым видом спорта до прыжка с парашютом. Вот еще несколько приятных и вместе с тем полезных подарков: фитнес-браслет пригодится для отслеживания повседневной активности, а пауэрбанк, рюкзак, поясная сумка или термос напомнят о дарителе во время хайкинга и не только. Пауэрбанк 1999 р. Термос 1619 р. Фитнес-браслет 3990 р. Наушники 16 742 р. Для тех, кто устал от суеты и ценит теплую атмосферу На расстоянии особенно сильно хочется почувствовать тепло и уют. С воссозданием домашней атмосферы отлично справляются свечи и аромадиффузоры. Шерстяные носки и пледы согреют в холодные вечера — а ваши теплые слова усилят эффект. Утяжеленное одеяло не только укрепит сон, но и напомнит объятия любимого человека. Кофеманам подойдет турка или компактная кофемашина, а любителям чая — набор с любимыми сортами. В пару к нему можно добавить сладости. Аромадиффузор 3000 р. Одеяло с подогревом 7990 р. Черный чай 400 р. Увлажнитель воздуха 629 р. Увлажнитель воздуха 2632 р. Турка 2652 р. Для тех, кто скучает по совместным ритуалам Если вам обоим не хватает чего-то общего, присмотритесь к парным товарам: одинаковым или сочетающимся футболкам, худи, посуде, украшениям. Еще можно носить одинаковый унисекс-аромат, собирать пазлы и головоломки по видеосвязи, одновременно готовить и вместе ужинать, вести записи мыслей друг о друге — при встрече будет радостно вместе их просмотреть. Парфюмерная вода 32 000 р. Парные кружки 1170 р. Картина по номерам 799 р. Фотоальбом 1950 р. Как выбрать подарок и оформить доставку? Подарки могут стать чем-то большим, чем просто праздничной формальностью, если выбирать их, опираясь на настроение близких. Пока вы ищете то самое одеяло, все нюансы доставки возьмет на себя Купер. Сервис быстро доставляет заказы по всей России, а в его большом ассортименте найдется подарок для каждого.

