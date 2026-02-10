Разбор

Креатин сделает вас качком? Разбираемся в популярной добавке и развенчиваем мифы

Фото: Gingagi/Getty Images
От тумана в голове, лишнего веса, тревоги и деменции — креатин сегодня наделяют разными чудодейственными свойствами. Ждать ли этих эффектов и что подтверждено научными исследованиями — разобрался доказательный нутрициолог, магистрант Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и душный зожник Игорь Кун.

Его называют одной из самых эффективных добавок для тех, кто тренируется «в натураху», а также средством от возрастной саркопении, некоторых форм тревоги и снижения когнитивных способностей. Но прежде чем поставить креатин на полку со специями или банкой протеина, стоит разобраться, так ли он универсален и необходим.

Что из себя представляет креатин 

Прежде чем перейдем к уроку биологии, стоит сразу прояснить, что это одна из самых изученных добавок. Про нее, вероятно, известно больше, чем про все БАДы на вашей полке вместе взятые. 

Креатин — это вещество, которое синтезируется в нашем организме из аминокислот (аргинина, глицина и метионина) и поступает с едой. Причем в его названии уже дается ответ, с какими продуктами мы его получаем: κρέας (kreas) переводится с греческого как «мясо». Креатина много в говядине и свинине, а еще в лососе, тунце и селедке (250 грамм говядины содержат около 1 грамма креатина).

Креатин накапливается преимущественно в мышцах в виде креатинфосфата и помогает восстанавливать АТФ

По сути, это источник быстрой энергии для тяжелой работы мышц или, если простыми словами, энергетик для ваших бицепсов и квадрицепсов.

Кому нужна эта добавка 

Популярность креатина случилась в Америке в 90-е: добавка сначала полюбилась бодибилдерам, а затем ей нашли активное применение в пауэрлифтинге и даже профессиональном спорте. С тех пор любители поиграть мускулами не теряют его из виду.

Добавка особенно хороша при силовом тренинге с большим весом и маленьким числом повторений. Все потому, что креатин обеспечивает быстрый ресинтез АТФ (хранителя и трансфера энергии в клетке) при кратковременных и высокоинтенсивных нагрузках. Он и сам вырабатывается в организме: мы синтезируем около грамма креатина в сутки и дополнительно получаем его с едой. Но для активно тренирующегося человека этого будет мало. Исследования, а также опытные культуристы и атлеты подтверждают положительные эффекты: увеличение мышечной массы, силы и производительности, ускорение восстановления и повышение выносливости к нагрузке

Видео: @alexboltonfit

Кроме того, пожилым людям креатин помогает сохранить мышечную массу и позволяет наращивать безжировую. Но, конечно, не в положении лежа перед телевизором.

Как принимать креатин

Для приема добавки есть специальный протокол загрузки: в течение недели 20 грамм в сутки, разбитые на четыре приема. По прошествии семи дней рекомендуют поддерживающую дозировку 3–5 грамм в сутки. Запивать можно соком: креатин моногидрат усваивается лучше с углеводами.

Тем, кто не тренируется, не собирается загружаться и просто хочет проверить на себе эффект, нежелательно принимать более 5 грамм в сутки, а остановиться стоит после четырех недель. 

Креатин влияет на умственные способности?

Креатин расходуется не только мышцами — для решения когнитивных задач тоже нужна энергия. Некоторые отмечают, что после начала приема добавки требуется меньше времени для сна и восстановления, а также улучшаются когнитивные способности. 

Видео: @marthagraeff

Среди гипотез адептов этой добавки можно также встретить версию, что 10 грамм в день способствуют получению когнитивных преимуществ: якобы при такой дозировке вырастает уровень креатина в определенных отделах мозга. Ученые пытались проверить эти эффекты, включая улучшение памяти, внимания, скорости восприятия и обработки информации. Однако существенных улучшений общей когнитивной функции или исполнительных функций при приеме креатина дополнительно обнаружено не было

Для кого креатин бесполезен 

Но лучше помнить, что магии не существует, — креатин не стоит считать волшебной пилюлей. Бенефиты от достаточного сна, работы со стрессом и общим образом жизни все еще несравнимо выше, особенно при высоких умственных нагрузках. 

Для обычного человека, занимающегося в зале для себя, эффект будет практически неощутим.

Уместно обратиться к цифрам: дополнительный прием креатина просто повышает общий запас вещества в мышцах, ускоряя их рост в среднем на 30%, — при тяжелых тренировках и хорошей восприимчивости организма это 1,3 кг мышечной массы за три месяца вместо 1 кг. Получается, добавка не дает и доли того эффекта, который обещают производители, — делите обещания на упаковке на два.

Есть ли побочные эффекты?

Креатин не относится к гормонам и анаболическим стероидам. Основные изменения в теле, которые происходят при приеме добавки, — рост мышечной массы и небольшое накопление внутримышечной воды (до 700 грамм), которые проходят со временем при прекращении употребления. Увеличение веса чаще упоминается в исследованиях мужчин, у женщин метаанализ не выявил значительных изменений массы тела.

Видео: @realityofnaj

Каждый случай уникален, но большинству людей страшных отеков бояться не стоит. Судя по обзору 656 исследований, дополнительный прием креатина не несет никаких побочных эффектов для здоровых людей. В любом случае перед приемом лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Креатин давно оброс так называемыми мифами из качалки. Но, как мы уже выяснили, добавка просто повышает общий пул вещества в организме и несет дополнительные бонусы только людям, ведущим активный образ жизни. К тому же, культуристы, как правило, предпочитают отрабатывать каждую добавку, увеличивая нагрузки. Остальным сверхпользы от приема креатина ожидать не стоит. 

