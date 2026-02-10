Креатин сделает вас качком? Разбираемся в популярной добавке и развенчиваем мифы

Добавка особенно хороша при силовом тренинге с большим весом и маленьким числом повторений. Все потому, что креатин обеспечивает быстрый ресинтез АТФ (хранителя и трансфера энергии в клетке) при кратковременных и высокоинтенсивных нагрузках. Он и сам вырабатывается в организме: мы синтезируем около грамма креатина в сутки и дополнительно получаем его с едой. Но для активно тренирующегося человека этого будет мало. Исследования, а также опытные культуристы и атлеты подтверждают положительные эффекты: увеличение мышечной массы, силы и производительности, ускорение восстановления и повышение выносливости к нагрузке .