Тарелка для скумбрии, билет на бурлеск и хрюзервативы: что дарить любимым на 14 февраля

Даже если вы не отмечаете День святого Валентина в паре или романтические отношения вообще вне фокуса вашего внимания, отпраздновать можно и одному. В конце концов, начинать всегда стоит с любви к себе. Порадуйте себя новым планером для путешествий или учета вкусных блюд, купите наконец-то удобные огромные трусы и запишите себя на двухчасовой расслабляющий массаж.