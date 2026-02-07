Отношения

Тарелка для скумбрии, билет на бурлеск и хрюзервативы: что дарить любимым на 14 февраля

Подготовились к Дню святого Валентина и собрали подарки на любой вкус: для романтиков, противников розовых сердечек, тех, кто больше всего ценит дружбу или созрел для презента самому любимому человеку — то есть себе.

Прагматичные (любовь есть действие)

Для вас отношения — не красивые слова, а понятные действия: забота о близком, совместный опыт и впечатления. Подарок скажет все за вас. А если не хотите дарить материальное, пусть и полезное, вручите крашу сертификат в баньку или купите вам обоим билеты на интересную выставку, экскурсию или поход на парный массаж.

Презерватив Underdog, 160 p. 
Флиска «Меч», 6300 р.
Билет на экскурсию «Манифест нового быта. Дом Наркомфина», 3000 р.
Лубрикант Eska, 2200 р.
Банный сертификат, от 5000 р.

Самые сердечные

Вы неравнодушны к широким жестам, виральным фразочкам и всему, что может приобрести форму сердца. Если и отмечать День святого Валентина, то по классическому сценарию: с коробкой пирожных или брецелями-сердцами, с валентинками и настоящим свиданием — дома с секси-игральными картами или на бурлеск-шоу. 

Тирамису-котик, эклерная «Клер», 3650 р.
Валентинка Befree, 199 p. 
Игральные карты Agent Provocateur, 9900 р.
Брецель-сердечко, La poste, 320 p.
Билет на бурлеск-кабаре, от 9000 р.

Антивалентин

Вы — Хельга Патаки, Уэнсдей, Битлджус и Дарья в одном флаконе. Праздник наигранных чувств, пластиковых сердечек и капиталистического разгула вас раздражает, как и традиция вручать романтичные подарки. Но не оставлять краша совсем без внимания в ДСВ! Вручите ему что-нибудь полезное или просто дурацкое.

Футболка Sorry I’m Not, 6000 р.
Набор губок Underdog, 1500 р.
Подарочный сертификат «Инвитро», от 1000 р.
Брелок Serious About, 1850 р.
Стикерпак Irnby, 1190 р.

Galentine’s Day

Не такой популярный праздник, как День святого Валентина, но, на наш взгляд, ничуть не менее важный: 13 февраля в мире отмечают Galentine’s Day, или День дружбы. 

Вручите любимой бэсти парные кулоны или кружки с крысами, ассорти конфет с ликером, которые улучшат совместный просмотр «Бриджит Джонс», или презентуйте стильную тарелку для скумбрии (с килограммом скумбрии для совместного ужина).

Тарелка Moroz Ceramics, 3350 р.
Брелок Befree, 1199 р.
Футболка Choux, 6980 р.
Бальзам для тела Predubezhdai, 3100 р.
Ассорти шоколадных конфет «Бутылочки с начинкой из премиального алкоголя», 1650 р.
Кружка Huf, 2490 р.

Холодные сердца (подарок самому себе)

Даже если вы не отмечаете День святого Валентина в паре или романтические отношения вообще вне фокуса вашего внимания, отпраздновать можно и одному. В конце концов, начинать всегда стоит с любви к себе. Порадуйте себя новым планером для путешествий или учета вкусных блюд, купите наконец-то удобные огромные трусы и запишите себя на двухчасовой расслабляющий массаж.

Валентинка, 180 р.
Сертификат на массаж Tekstura, от 5000 р.
Дневничок Befree, 299 p. 
Боксеры Lime, 1999 р.
Коробка шоколадных конфет «Счастье», 349 р. 
