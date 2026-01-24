От трусов с начесом до пуховика в цветочек: 47 классных вещей, которые согреют в холода

На втором месте по сложности выбора после пуховиков всегда обувь: от нее зависит, как вы будете чувствовать себя на скользком тротуаре, не промокнут ли и не замерзнут ли ваши ноги. При выборе ориентируйтесь на два ключевых параметра: наличие водонепроницаемой мембраны (Gore-Tex или ее аналогов) и тип подошвы (Vibram и другие).