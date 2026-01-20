На душе вьюга, в косметичке SOS-тюбики: средства, которые спасут вашу кожу и волосы зимой

Что происходит с кожей в морозы?
С наступлением сильных холодов кожный покров подвержен обезвоживанию: сосуды сокращаются, кровоснабжение и обмен веществ происходят медленно, клетки получают мало питательных элементов. Сальные железы менее активно выделяют себум, который отвечает за увлажнение, эластичность и защитную гидролипидную пленку.
«Из-за ослабления барьерной функции кожа стремительно теряет влагу и становится более склонной к раздражению. Это не только косметическая проблема, но и дисфункция. Зимой, особенно в сильные холода, важно сместить фокус внимания с активов в домашнем уходе на продукты, в состав которых входят гумектанты».
По словам бьюти-эксперта, это не только старые добрые гиалуроновая кислота и глицерин, помогающие притягивать и удерживать влагу, но и Polyglutamic Acid (PGA), Beta-Glucan, Panthenol (провитамин B5), Aloe Vera, Sodium PCA. «Обязательно стоит добавить эмоленты и липиды (церамиды, жирные кислоты), чтобы реконструировать липидный слой, снижая тем самым трансэпидермальную потерю влаги», — продолжает Софья.
Какие средства наносить и как это делать правильно?
Агрессивные факторы окружающей среды вносят свою лепту, и двумя увлажняющими агентами в виде крема и сыворотки не обойтись. «На ночь можно использовать балмы или эмоленты: они защитят барьер от излишней сухости, вызванной активной работой центрального отопления. Также следует переходить на более питательные формулы с плотной текстурой. Очищающие продукты тоже стоит перепроверить: зимой полезно использовать мягкие масляные или кремовые форматы. А вот от гелей, отличающихся агрессивными ПАВ в составе, лучше отказаться», — объясняет Софья Тетерь.
«Средство должно успеть впитаться: тогда сформируется барьер, который защитит кожу от холода и ветра. Для лица достаточно крема размером с горошину для каждой зоны (щеки, лоб, нос, подбородок), затем можно немного добавить на сухие участки».
Что необходимо исключить из рутины красоты?
В морозное время кожному покрову нельзя доставлять дополнительный стресс. Об эксфолиантах стоит забыть до лучших времен.
«Отшелушивающие кислоты и скрабы, особенно те, что содержат в составе AHA и BHA, ослабляют барьер, а это повышает риск сухости, раздражения и покраснений. С осторожностью подходите к ретиноидам (ретинолу и рецептурным ретиноидам): в периоды экстремального холода они могут сильно сушить кожу и усиливать чувствительность».
Как заботиться о коже губ и рук?
Область губ — одна из самых уязвимых частей. Дело в том, что тонкая кожица лишена сальных желез, поэтому она сильнее страдает от ветра, перепадов температур и фотостарения.
Принцип нанесения тот же, что и с питательными кремами для лица: распределите продукт по губам за несколько минут до выхода. Если стики не справляются, интегрируйте в ночной уход полужирные маски для губ: достаточно нанести их плотным слоем на время сна — и наутро эффект обеспечен.
Важно не забывать и о питательных кремах для рук. Правила прежние: плотные текстуры, масла в формуле и наносить заблаговременно до выхода.
Как позаботиться о детской коже?
Кожа всех возрастов нуждается в бережном подходе, а детская — особенно. Разница в том, что ей не требуется такое количество средств, как взрослому человеку. Кожный покров детей содержит больше влаги, чем сального секрета, и защитная пленка еще тонкая.
За несколько минут до выхода на улицу необходимо нанести плотный защитный крем: например, с эмолентами, церамидами, пантенолом, витамином Е, маслом миндаля. Можно взять на заметку специальные протект-бальзамы без водной основы: они богаты маслами, ланолином и пчелиным воском, которые создают надежную защиту от ветра и перепадов температур.
Что происходит с волосами в морозы?
«Мороз действует как агрессивный дегидратор: вода внутри волосяного стержня может кристаллизоваться, разрушая его структуру изнутри, а в сочетании с пересушенным воздухом в помещениях приводит к испарению внутренней влаги из стержня. Волос становится пористым, чешуйки кутикулы приподнимаются, что делает волосы ломкими, тусклыми и склонными к электризации. В этом случае важно не только питание, но и защита гидролипидной мантии. Зимой важно включать в уходовую рутину средства с защитным и увлажняющим действием, они помогают удержать влагу и предотвратить превращение волос в солому.
Другая физиологическая опасность холода — спазм сосудов кожи головы. Уход за волосами в холода — прежде всего борьба с ним. При температуре ниже –5°C капилляры кожи головы резко сужаются, перекрывая доступ питательных веществ и кислорода к луковицам, что приводит к голоданию фолликула волоса и его последующему выпадению. Поэтому в зимний протокол я обязательно включаю мягкое очищение и несмываемые средства, улучшающие трофику тканей, чтобы компенсировать замедленный кровоток и предотвратить истончение стержня».
Как ухаживать за волосами и кожей головы в сильные холода?
Категория продуктов для волос в домашнем уходе тоже требует пересмотра, простым очищением не обойтись. «Стратегия ухода должна смещаться к защите и стимуляции кровообращения. Обратите внимание на несмываемые средства для кожи головы: сыворотки, пены, лосьоны. Выбирайте продукты с натуральными энергетиками для фолликулов в составе: экстрактами арники, розмарина и сосны. Шампуни должны быть не агрессивными, не повреждающими липидный слой, который зимой и так истощен», — уточняет Наталья Новикова.
Правда и мифы о шапках: какие теории — достоверные?
Тема, окутанная спорами, — головные уборы зимой. Кто-то утверждает, что они могут спровоцировать облысение, а кто-то, наоборот, считает, что их отсутствие в морозный день — прямой путь к волосопаду.
«Стоит сразу оговорить, что выход на мороз без головного убора — риск так называемой холодовой алопеции. Хроническое переохлаждение скальпа вызывает стойкий спазм сосудов и воспаление фолликулов. Шапка может навредить только в двух случаях: если она слишком тесная (нарушает кровоток механически) или если ее редко стирают (головные уборы из синтетики создают парниковый эффект, нарушая микробиом кожи и провоцируя жирную себорею), но сам факт ее ношения убережет волосы от повреждения».
Холода — не повод мириться с сухостью кожного покрова и ломкостью локонов. Это сигнал, который побуждает перепроверить домашний уход и сделать его грамотным и действенным. В морозы необходимо поддерживать защитный барьер, удерживать влагу, применять деликатные очищающие продукты для лица, тела и волос, а также использовать питательные формулы, обогащенные полезными элементами и экстрактами. Это тот план действий, который поможет дождаться теплого сезона без потерь.