На душе вьюга, в косметичке SOS-тюбики: средства, которые спасут вашу кожу и волосы зимой

«Мороз действует как агрессивный дегидратор: вода внутри волосяного стержня может кристаллизоваться, разрушая его структуру изнутри, а в сочетании с пересушенным воздухом в помещениях приводит к испарению внутренней влаги из стержня. Волос становится пористым, чешуйки кутикулы приподнимаются, что делает волосы ломкими, тусклыми и склонными к электризации. В этом случае важно не только питание, но и защита гидролипидной мантии. Зимой важно включать в уходовую рутину средства с защитным и увлажняющим действием, они помогают удержать влагу и предотвратить превращение волос в солому.