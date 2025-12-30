Мода

Дни гламура сочтены: что происходило с модой в XXI веке и куда делся бодипозитив

От «лабутенов» до уродливых кроссовок, от бандажных платьев до спортивных штанов, от обложек глянца до роликов в тиктоке. В последние дни 2025 года редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева прослеживает изменения в моде за 25 лет, а также выясняет, как к трендам прошлого относятся эксперты фэшн-индустрии.

2000–2005: эпоха глянца и гламура

В первые годы нового тысячелетия мода активно глобализируется: трендесеттерами становятся звезды мирового масштаба, в первую очередь девушки, которых печатают в глянце и показывают по MTV. Россия догоняет международные тенденции: осенью 1998 года запускается русская версия MTV, в том же году выходит первый номер отечественного Vogue. 

Бритни Спирс, Кристина Агилера, Шакира, Бейонсе и Дженнифер Лопес задают тон эпохе, демонстрируя идеальные фигуры в джинсах с низкой талией, обтягивающих топах и корсетах. На нашем телевидении то же самое носят участницы «Фабрики звезд»

На волне популярности рэпа на улицы приходит хип-хоп-эстетика, поэтому парни в широких штанах, футболках на два размера больше и в банданах ассоциируются с 2000-ми не меньше, чем девушки с голыми животами. 

Героиня времени: Пэрис Хилтон. Наследница отельной империи, одетая во все лучшее сразу и перманентно доказывающая, что «еще чуть-чуть, и прямо в рай» — их жизнь удалась. 

Знаковая вещь: велюровый костюм Juicy Couture днем и не в спортзале, бандажное платье Herve Leger с «копытцами» Christian Louboutin вечером.

Анна Рыкова
Стилист, преподаватель профиля «Брендинг в индустрии моды» в НИУ ВШЭ. В прошлом фэшн-директор журналов Cosmopolitan и Marie Claire, а также Elle

«В 2000-е был дико моден дюраг — повязка на голову, пришедшая из хип-хоп-культуры. Когда я была моложе, дюраг казался мне дурацким предметом гардероба. Пару сезонов назад он вернулся в моду и вроде выглядит современно — интересная вещь. 

Из моды 2000-х я никогда не понимала все эти карго-брюки, карго–юбки, условные „жилеты Вассермана“ и другие вещи с кучей карманов. Еще мне не нравятся бандажные платья — Herve Leger и Max Azria тогда любили подобные штуки. Эта тема недавно будто снова проскользнула, хотя, на мой взгляд, лучше оставить ее там, где она есть». 

2000
февраль
2000
май
2000
в течение года
2002
весна
2003
в течение года
2004
в течение года
2005
лето
2007
осень
2008
в течение года
Дженнифер Лопес «ломает» интернет
Певица выходит на красную дорожку церемонии «Грэмми» в платье из весенне-летней коллекции Versace. В первые сутки после публикации фотографий картинку скачивают 640 тыс. раз. Наряд обсуждают на телевидении, по радио и в журналах, а в компании Google на волне запросов о платье появляется идея создать поиск по изображению — сервис назовут Google Images. Через 19 лет Лопес снова наденет знаменитый наряд — только уже на шоу Versace.
Ангелы Victoria’s Secret завоевывают мир
На показе Victoria’s Secret Жизель Бюндхен демонстрирует украшенный бриллиантами бюстгальтер за 15 млн долларов. Бра попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет нижнего белья, а марка заставляет говорить о себе следующие 15 лет. Девушек-моделей, прозванных ангелами, узнают и в лицо, и по именам. А истории о том, как они изнуряют себя упражнениями и диетами перед шоу, становятся главными «пугалками» эпохи тренда на идеальное тело.
Кэрри Брэдшоу становится модной иконой
В эпизоде «What’s Goes Around Comes Around» третьего сезона «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу грабят на улицах Нью-Йорка — героиня лишается сумки Fendi, а также босоножек Manolo Blahnik. «С каких пор воры разбираются в моде?!» — жалуется она подругам. С тех пор как в 1998 году канал HBO начал показ проекта. Образ персонажа придумала художница по костюмам Патриция Филд — с ее легкой руки стали популярны юбки пачки, «голые» платья и босоножки на шпильках.
Эди Слиман производит революцию в мужской моде
Дизайнер мужской линии Dior представляет коллекцию, вошедшую в историю по названию песни группы The Cure «Boys Don’t Cry». Мужчины-модели вышагивают по подиуму в узких брюках, приталенных пиджаках и рубашках. Благодаря Слиману в следующие годы скинни станут популярны у обоих полов. Даже Карл Лагерфельд признается, что сел на диету и сбросил 40 кг, чтобы влезть в костюмы Эди.
Том Форд продает через секс
Креативный директор Gucci Том Форд выпускает самую скандальную рекламу в истории бренда. В кампейне под кодовым названием Public Enemy букву G выбривают на лобке эстонской модели Кармен Касс. Gucci критикуют за решение, а в Великобритании появляется петиция, призывающая запретить печать снимка. Этого не происходит — фотография расходится по глянцевым журналам мира, в том числе и России.
H& M ангажируют Карла Лагерфельда
В начале десятилетия маркетологи марки H& M додумываются приглашать к сотрудничеству именитых дизайнеров и дорогие бренды. Их коллекции выходят ограниченным тиражом, продаются по демократичным ценам и производят фурор. В 2004-м марка работает с Карлом Лагерфельдом. Коллаборации становятся так популярны, что покупатели занимают очередь у магазинов с ночи.
Кейт Мосс создает фестивальный лук на века
Модель едет на «Гластонбери» и месит грязь в резиновых сапогах Hunter, сочетая обувь садовника с мини-платьем и кожаной курткой. Образ становится каноническим: к подобному расслабляющему рок-н-ролльному вайбу будут стремиться посетительницы всех музыкальных фестивалей следующие двадцать лет.
Марк Джейкобс популяризует униформу
На весенне-летнем показе для Louis Vuitton дизайнер сотрудничает с современным художником Ричардом Принсем. Вместе они придумывают костюмы, напоминающие платья медсестер и облачают в них моделей, включая Наоми Кэмбелл. Форма становится трендом, впрочем, как и сумки с буквами LV в руках девушек.
Тави Гевинсон заводит блог
В блоге Style Rookie 11-летняя Тави Гевинсон публикует фотографии в образах, будто позаимствованных из бабушкиного сундука, и высказывает альтернативное мнение о том, что видит на подиумах. Через год Тави сидит на первом ряду показов, фотографируется с Анной Винтур и дает интервью The New York Times. Гевинсон быстро надоест писать про моду, но в истории она останется одним их первых инфлюэнсеров.

2005–2010: богема наступает

Знаковые вещи первой пятилетки XXI века остаются в тренде, но ближе к концу десятилетия мода движется в сторону богемного шика. Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Миша Бартон, Кейт Мосс, Сиенна Миллер привносят в фэшн-индустрию дух рок-н-ролла. Популярность приобретают джинсовые шорты и юбки, туники, платья babydoll, куртки-косухи, легинсы, балетки на ногах и чокеры на шеях. 

Наталья Ячневая
Автор канала Make Your Style, фэшн-журналист

«Бохо-шик стал настоящим глотком свежего воздуха после гламура 2000-х, когда в человеке все должно было быть идеально: пресс, загар, пирсинг в пупке, выпрямленные утюжком волосы и последние коллекции брендов. 

Противотренд рождается на фестивалях „Гластонбери“, „Коачелла“, а в России — на Пикнике „Афиши“, где люди миксуют нарядное и утилитарное, новое и находки с блошиных рынков и вообще чувствуют себя максимально расслабленно. 

В 2005-м Кейт Мосс сфотографировали на „Гластонбери“ в золотом платье, с небрежно заколотыми волосами и в резиновых сапогах Hunter. Фото в одночасье делает марку Hunter модной и становится точкой отсчета фестивального шика. Кстати, платье — это винтажная туника, подаренная Кейт иконой стиля 1970-х Анитой Палленберг. 

Другие героини времени, чьи наряды дарят бесконечный дофамин, — Сиенна Миллер в блузках с рюшами и балетках (за балетки отдельное спасибо, слезть с каблуков было  счастьем) и сестры Олсен, которые уже основали бренд The Row, но пока носят пестрые туники, сандалии и накидки с меховыми кисточками — до тихой роскоши еще далеко».

О том, что в тренде, все еще узнают из журналов, но появляются и первые модные блоги. В числе пионеров онлайна — популяризатор street style фотограф Скотт Шуман (The Sartorialist), любитель эксцентричных нарядов Bryanboy (Брайан Грей Ямбао), маленькая девочка Тави Гевинсон и другие люди, чьи имена никому ничего не говорили до начала эры интернета. 

Конструкторы Zara доводят до совершенства умение копировать подиумные  образцы в течение двух недель после показа. Индустрия часто критикует схему, но мода впервые становится по-настоящему доступной широким слоям населения. 

Героиня времени: Алекса Чанг. Еще одна богатая наследница и полная противоположность Пэрис Хилтон. Алекса несет в массы расслабленное и ироничное отношение к моде.

Знаковая вещь: it-bag. Каждая уважающая себя марка придумывает узнаваемую модель сумки. У Fendi есть Baguette (ее украли у Кэрри Брэдшоу), у Dior — Saddle (также популяризована «Сексом в большом городе»), у Chloe — Paddington, у Mulberry — Alexa (в честь Алексы Чанг). 

2010–2015: время перемен

Мода берет курс на нормкор, а пресыщенная публика предпочитает красоте удобство. В спортивные брюки и толстовки облачаются не только продвинутые трендсеттеры, но и широкие массы, а кроссовки становятся обувью, которую можно сочетать с чем угодно.

Интернет уверенно отвоевывает позиции у глянцевых журналов, кино и телевидения. Показы транслируют онлайн, а вещи приобретают статус виральных: если очередные туфли или сумку активно обсуждают онлайн, они быстро раскупаются и офлайн. Люди уже активно заказывают одежду и аксессуары в интернете. Каждый год продажи интернет-магазинов растут на 20–30%.

Социальные сети пока работают с оглядкой на профи: стилисты и главреды модных изданий вроде Карин Ройтфельд, Анны Делло Руссо и Каролин Де Мегре считаются инфлюэнсерами. Блогеры тоже занимают места на показах, хотя заходить в зал уже необязательно. Главное — ярко одеться и попасть в объективы фотографов у входа. Люди подбирают наряды специально для Instagram*, ведь  просмотры и лайки приносят известность.

Героиня времени: Мирослава Дума. Русские девушки при деньгах едут на мировые Недели моды, где переодеваются несколько раз в день. Так складывается «русский десант» в лице Наташи Гольденберг, Елены Перминовой, Ульяны Сергеенко и Мирославы Думы. Последняя становится самой известной в четверке.

Знаковая вещь: кроссовки на танкетке Isabel Marant. В 2011 году французский бренд выпускает знаковую модель обуви десятилетия. Бейонсе снимается в таких в клипе «Love on Top», а блогеры не расстаются с ними ни днем ни ночью. 

2010
сентябрь
2010
ноябрь
2011
февраль — март
2014
в течение года
2014
октябрь
2018
октябрь
2019
сентябрь
2022
осень
2024
зима
2024
в течение года
2025
осень
Леди Гага делает заявление
На церемонии награждения VMA Леди Гага получает восемь статуэток, но мир обсуждает не победы, а ее платье из сырого мяса. Позднее певица объяснит, что это было политическое заявление. Гага хотела показать, как важно отстаивать свои права. «Если мы не будем бороться за то, во что верим, очень скоро у нас появится не больше прав, чем у мяса на костях», — заявила знаменитость.
Кейт Миддлтон «продает» платье за сутки
16 ноября 2010 года принц Уильям объявляет о помолвке с Кейт Миддлтон. В тот же день мир узнает, какой силой продаж обладают королевский бренд и интернет. Девушка появляется на официальных фотографиях в платье малоизвестной на тот момент марки Issa. В первые часы после публикации снимков наряд раскупают онлайн и офлайн. «Все сходят с ума. У нас теперь лист ожидания на платье», — поражаются в магазинах Issa.
Индустрия «отменяет» Джона Гальяно
Нетрезвый дизайнер оскорбляет посетителей парижского кафе и позволяет себе антисемитские высказывания. Креативного директора Dior снимают на видео, а ролик выкладывают в интернет. В течение пары недель Гальяно лишается поста и становится «нерукопожатным»: его даже не приглашают на показ последней коллекции. Джону потребуется несколько лет, чтобы извиниться перед миром, вылечиться от зависимостей и вернуться в высокую моду.
Ким Кардашьян и Канье Уэста воспринимают серьезно
По слухам, Анна Винтур клялась никогда не ставить звезду реалити в свой журнал. Но к 2014 году она поняла, каким влиянием на общественность обладают представители клана Кардашьян и отдала им обложку Vogue. В то же время Канье Уэст отвоевывает место под модным солнцем: придуманные им кроссовки Yeezy бъют рекорды продаж, а в Париже рэпер демонстрирует одежду собственного дизайна. Индустрия впервые признает в селебрити крупных игроков модного рынка.
Карл Лагерфельд проводит митинг
В числе первых глава дома Chanel догадывается: если хочешь публикации, надо делать шоу. Одежда в его последних коллекциях мало отличается друг от друга, зато декорации показов радуют глаз: дизайнер отправляет моделей то на гигантский айсберг, то в супермаркет. На шоу весна-лето 2015 он устраивает митинг с транспарантами и лозунгами в духе «Занимайтесь модой, а не войной», предугадывая наступающий социальный поворот в индустрии.
Тесс Холлидей заставляет всех спорить
На волне тренда на боди-позитив британская версия Cosmopolitan публикует на обложке модель Тесс Холлидей, чей вес очевидно превышает 100 кг. Мнение общественности разделяется: одни радуются признанию миром моды нестандартной красоты, другие считают, что журнал пропагандирует нездоровый образ жизни.
Демна Гвасалия уходит из Vetements
В собственном бренде Vetements братья Демна и Гурам Гвасалии пять лет переосмысляли деконструктивизм и уличную моду, но к 2019-му родственники разругались. Демна фокусируется на работе Balenciaga (он возглавлял бренд с 2015 года) и делает свое имя нарицательным. Теперь для молодого поколения иной Balenciaga, кроме как в оверсайз-версии Демны, не будет существовать.
На Беллу Хадид смотрят все
За финалом показа весенне-летней коллекции Coperni наблюдает мир: команда бренда наносит на обнаженную Беллу Хадид платье из пульверизаторов. Марка показывает новейшую разработку жидкого хлопка, а также отсылает к истории моды — культовому шоу Alexander McQueen «№ 13» 1999 года, где роботы разрисовывали платье на Шалом Харлоу.
Calvin Klein возвращают в моду секс
Реклама мужского нижнего белья с актером Джереми Алленом Уайтом становится вирусной сразу после выхода. В комментариях отпускают замечания по поводу идеальной формы актера, а журналисты спорят: если мы осуждаем сексуализацию женщин, то почему приветствуем то же самое в отношении мужчин?!
«Оземпик» побеждает боди-позитив
Появление на рынке эффективного препарата, помогающего худеть, заставляет индустрию забыть об увлечении боди-позитивом. Стройнеют буквально все: Кристина Агилера, Серена Уильямс, Опра Уинфри, Келли Кларксон, Барби Феррейра, Эми Шумер и даже икона plus-size Lizzo. Подиумы вновь занимают девушки размеров XS и XXS.
Дебютируют все
На миланской и парижской Неделе моды проходят премьеры новых креативных директоров крупных марок. Больше всего спорят из‑за коллекций Джонатана Андерсона для Dior и Матье Блази для Chanel. «Это новая эра или попрание истории?» — рассуждают критики. Как бы то ни было, именно эти два имени теперь двигают индустрию вперед.
Наталья Янчева
Автор канала Make Your Style, фэшн-журналист

«Никогда еще кроссовки не были такими модными, как в 2010-е. Новое поколение модников — хайпбисты — вдохновляется рэперами, скейтерами и  уличной культурой в целом, где спортивная обувь была ключевым элементом стиля. Любовь подпитывается лимитированными дропами и постоянными коллаборациями — брендов друг с другом, с магазинами и артистами. В 2013-м Канье Уэст подписал контракт с Adidas и буквально взорвал рынок своими Yeezy.

Модная московская молодежь готова проводить ночи в очередях за редкими релизами у магазинов Fott и КМ20. Кроссовки даже обзавелись собственной биржей StockX и стали стоить на ресейле тысячи долларов. Наконец, появляются раффлы, когда право купить модную пару нужно выиграть в конкурсе: так магазины борются с перекупщиками, впрочем безуспешно.

Люксовые бренды понимают, что теряют деньги. В конце концов и они сдаются: в 2017-м году Демна, недавно назначенный креативным директором Balenciaga, выпускает „уродливые“ Triple S, а следом за ним свои ulgy sneakers делают Prada и Louis Vuitton. Хотя изначально кроссовочная культура была мужской, к концу 2010-х на Неделях моды или вечеринках девушек в массивной спортивной обуви можно встретить чаще, чем на каблуках: ее миксуют с нежными платьями-комбинациями и объемными пиджаками». 

2015–2020: борьба за все хорошее и против всего плохого 

Мода заболевает полезностью. На повестке дня экологическая ситуация. Демократичные бренды обновляют коллекции раз в пару месяцев, а то и недель, побуждая потребителей делать покупки чаще, — большинство вещей быстро оказываются на свалке. В 2015 году выходит документальный фильм «Реальная цена моды»,  шокирующий зрителей кадрами гор мусора из одежды, а также условиями работы на фабриках по ее производству. 

Натуральный мех больше не популярен, и от него постепенно отказываются. Если в 2000-е только в Великобритании и Австрии закрывали фермы, выращивающие животных для мехового производства, то с начала 2010-х к «бану» присоединяется почти весь Европейский союз. Шубы-«чебурашки» становятся трендом, а во главе тенденции — Max Mara. Их знаменитое Teddy Bear Coat продают за тысячи долларов — практически по цене норки.

На подиумах и в съемках ждут моделей всех рас, размеров и гендеров, иначе легко нарваться на критику — продажи Victoria’s Secret обваливаются, когда бренд оказывается не готов поменять свою политику.

Героиня времени: Лотта Волкова. Уроженка Владивостока в 17 лет уехала в Лондон, чтобы сделать карьеру в фэшн-индустрии. Волкова станет главным стилистом 2020-х и популяризует «уродливую моду». Работая вместе с Демной Гвасалией, она заставит модников носить массивные ботинки, куртки-олимпийки и гиперобъемные брюки и худи.

Знаковая вещь: футболка «We All Should Be Feminists». На волне движения #MeToo креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в 2017 году выпускает майки и лонгсливы с говорящей надписью. 

2020–2025: мода ищет себя в кризис

Пандемия COVID-19 ускоряет тренды, уже существующие в индустрии. Каждый год онлайн-продажи растут с космической скоростью, правда, постепенно меняется схема торговли. Если раньше мы покупали одежду в отдельных интернет-магазинах, то теперь все чаще на маркетплейсах — вместе со стиральным порошком и пачкой овсянки. К примеру, в 2025 году Ozon, Wildberries и Lamoda в общей сложности заработали на 20% больше, чем в 2024-м. 

Пункты выдачи заказов появляются везде, даже на Шпицбергене. Благодаря им переодеваются жители маленьких городов и деревень: им больше не нужно ехать за одеждой и обувью в центр. Выясняется также, что быстрой моде не так уж нужны большие бренды. На маркетплейсах развиваются собственные марки, создатели которых быстро копируют то, что пользуется популярностью в интернете. А видео влияет на пользователей сильнее, чем фото, и тикток становится главной социальной сетью. 

Большие тренды уступают место сотням «коров» и «эстетик». По сути, невозможно сказать, а что сейчас действительно в моде? Одни блогеры обращаются к 1990-м и 2000-м, другие — к готике, а третьи — к стилю американских домохозяек 1950-х, хотя порой весь мир начинает сходить с ума по одной из «эстетик». К примеру, благодаря популярности сериала «Наследники» все выучивают словосочетание «старые деньги» и примеряют кашемировые двойки.

После 2022 года из России уходят многие иностранные бренды, но случается бум локальных марок, хотя финансовая ситуация и большая конкуренция стремительно подкашивают игроков. В 2025-м на паузу становятся долгожители I Am Studio, закрываются также Prav.da и многие другие

В люксовых командах постоянная «игра в музыкальные стулья»: Матье Блази заменяет на посту креативного директора Chanel Виржини Виар, Джонатан Андерсон приходит в Dior вместо Марии Грации Кьюри, Демна Гвасалия покидает Balenciaga и оседает в Gucci, а Эди Слиман и вовсе отправляется в свободное плавание из Céline. 

Героиня времени: виртуальный инфлюэнсер. Появляются первые модели и блогеры, созданные с помощью ИИ. Самая известная среди них — Лил Микела, заработавшая на рекламе миллионы долларов. 

Знаковая вещь: медицинская маска. Из-за пандемии мы годами прикрываем рот и нос этим аксессуаром. Бренды реагируют чутко и создают свои версии: шелковые, расшитые стеклярусом, с надписями и рисунками. 

Ольга Михайловская
Автор канала Front Fashion, журналист, историк моды. Работала на запуске русского Vogue и была его обозревателем, в прошлом также фэшн-директор журналов InStyle и Elle

«Практически все тренды, которые мы видим сейчас, — это повтор того, что было в 2000, 2010 или 1990-е. Из того, что лично я очень люблю, — „рабочая одежда“, то есть униформы всех видов, от военной до медицинской, а также то, что связано с балетом (в прошлом году это было трендом). Нравится мне и возврат к 1940-м и 1950-м, особенно в мужской одежде: сейчас он чувствуется у Magliano, а в 2000-е был характерен для Дриса Ван Нотена. Также очевидный в 2025 году возврат к дендизму — еще одно повторение пройденного, но от этого он не становится менее прекрасным трендом. 

Мне бы хотелось забыть, хотя бы на время, о бесконечных платьях-комбинациях, корсетах и прочем бельевом стиле. Тренд стал слишком буквальным, то есть в лоб, и от того, в моем понимании, совсем не секси, а словно кто-то по рассеянности забыл одеться. В 2000-е это выглядело не так примитивно. Логомания — то, о чем в принципе больше не хочется вспоминать. Пусть сегодня она прикрывается фиговым листком метаиронии, но это не спасает от позора».

Какой станет мода в следующую пятилетку? Никто не сможет ответить на этот вопрос со стопроцентным попаданием. Пока эксперты прогнозируют, что мы по-прежнему будем стремиться выглядеть расслабленно, хотя и двинемся подальше от набившего оскомину old money в сторону более ярких цветов и запоминающихся образов. В то же время обещают возрождение стиля яппи — образов волков и волчиц с Уолл-стрит в идеальных костюмах. Фэшн-индустрия многолика и многогранна и, очевидно, еще не раз нас удивит. 

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

