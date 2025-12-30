Дни гламура сочтены: что происходило с модой в XXI веке и куда делся боди-позитив

«Практически все тренды, которые мы видим сейчас, — это повтор того, что было в 2000, 2010 или 1990-е. Из того, что лично я очень люблю, — „рабочая одежда“, то есть униформы всех видов, от военной до медицинской, а также то, что связано с балетом (в прошлом году это было трендом). Нравится мне и возврат к 1940-м и 1950-м, особенно в мужской одежде: сейчас он чувствуется у Magliano, а в 2000-е был характерен для Дриса Ван Нотена. Также очевидный в 2025 году возврат к дендизму — еще одно повторение пройденного, но от этого он не становится менее прекрасным трендом.