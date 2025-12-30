Идеальная косметичка

Из гоблинкора в сирену: как экстренно привести себя в порядок перед курантами

Фото: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images
Вы проснулись 31 декабря и видите это: из зеркала взирает сизый опухший гоблин с гигантским прыщом во лбу. Времени бежать по салонам и спасать ситуацию заботливыми руками мастера уже нет, да и деньги уже потрачены на подарки. Не переживайте — это все поправимо бесплатно, без смс и в домашних условиях.

Неожиданные отеки

Борьба с отеками — главная беда соцсетей в 2025 году. Все хотят слить воду и избавить от ненужной припухлости, поэтому советов на данную тему появилось довольно много. Мы расскажем про самые доступные и не требующие танцев с бубнами. 

Умыться прохладной водой

Первое и самое простое — это умыться прохладной водой. Эффект можно усилить с помощью «ледяной ванночки», которую Белла Хадид называет секретом своей красоты. Для нее понадобится миска с холодной водой и, опционально, кусочки льда. Делайте глубокий вдох и опустите свое прекрасное (и обязательно чистое!) лицо в резервуар на 10–15 секунд. Холод поможет сузить сосуды и улучшит циркуляцию крови, уменьшит припухлость и, по некоторым данным, даже сократит видимость пор. Бонусом такая криотерапия положительно влияет на нервную систему: резкая смена температуры приводит к выбросу эндорфинов и норадреналина, что улучшает настроение и снижает ощущение стресса. Не переусердствуйте. Если чувствуете, что вам совсем некомфортно, лучше прекратить процедуру.

«Домашняя купель» для лица подойдет не всем. Умывание ледяной водой не рекомендуется людям с чувствительной или сухой кожей лица, так как может вызвать сухость, шелушение, раздражение и покраснение. Еще если у вас есть купероз, аллергия на холод, экзема или элементарно нарушен барьер, лучше присмотреться к мягким альтернативам. Например, точечно приложить холодные ложки. 

Сделать зарядку

Добить отек и окончательно разбудить лицо и немного тело предлагаем небольшой зарядкой и лимфодренажным массажем. Любая физическая активность в течение 15 минут поможет разогнать лимфу и повысить шансы на хорошее самочувствие и внешний вид. А на подготовленной спортом почве массаж лица точно нанесет critical damage припухлости.

Сделать массаж лица

Из инвентаря нужны только руки или гуаша и ваша любимая сыворотка или масло, которое позволит плавно скользить по коже, минимизируя риск травмы. Вариантов, как делать массаж, в сети очень много. Они подойдут для любого уровня подготовленности. Главное помнить технику безопасности: все движения должны быть мягкие и по направлению вверх, а ваше лицо — всегда оставаться влажным. 

Видео: @pomadna

Если вы продвинутый skincare-энтузиаст с чемоданом модных гаджетов, то самое время их расчехлить. Микротоки тут — ваши лучшие друзья. Под них отлично зайдут специализированные гели-проводники или сыворотки с троксерутином, кофеином и экстрактом конского каштана. Все эти ингредиенты с доказанной эффективностью борются с отеками и, скорее всего, и так найдутся у вас в косметичке. 

А если дома совсем ничего нет, это повод заглянуть в аптечку. Старый дедовский крем от геморроя неиронично сделают свое дело. В его составе есть гепарин, который помогает сузить капилляры и приток крови к тканям. 

Бадяга, которая действует, как новомодные спикулы, тоже выручит в качестве sos-средства. Но с такими экспериментами все-таки будьте осторожны: последнее, что вы хотите 31 декабря, — получить воспаление слизистой или аллергическую реакцию. Поэтому при активных воспалениях, поврежденной коже или раздражении держитесь максимально успокаивающих и безопасных средств, с которыми вы знакомы и уверены в их эффекте. 

Что можно использовать

Лимфодренажный контактный гель-маска с кофеином Somelove, 1690 р.
Микротоковый аппарат medicube Age-R Booster Pro Black, 39 841 р.
Массажер скребок гуаша, 314 р.
Дренажная маска Angiopharm, 2520 р.
Лимфодренажный тоник Icon Skin, 1450 р.

Прыщ из ниоткуда

Первую помощь оказали, пора заняться врагом, не вовремя появившемся на лице. Нам понадобятся: 

  • 2%-ный раствор салициловой кислоты или точечное средство от прыщей;
  • бензоил пероксида 2,5% (для подкожников);
  • гидроколлоидные патчи или патчи с микроиглами;
  • противовоспалительный крем.

Если прыщ поверхностный

Рандомные высыпания в ненужный момент бывают подкожные и поверхностные. Во втором случае работать значительно проще, поэтому начнем с них. Выдавливать прыщ ни в коему случае не стоит, иначе вы создадите себе лишний пул проблем, которые у вас и так нет времени решать. На сегодня ваша главная задача — снятие красноты и подсушивание воспаления, чтобы впоследствии его аккуратно скрыть под макияжем. Поэтому берем салицилку и точечно мажем на сухое лицо чистыми пальцами. В отличие от других кислот, салициловая проникает в поры и работает с себумом внутри, снимая воспаление и подсушивая прыщ за счет отшелушивающих свойств. 

Если у вас аллергия на BHA или вы обладаете чувствительной кожей, в качестве замены подойдет азелаиновая кислота. Она мягче воздействует на кожу, но и работать будет медленнее. Специализированные точечные средства тоже подойдут.

Когда точечное средство впитается, можно закрыть его патчами для прыщей. Наиболее эффективные — гидроколлоидные или с микроиглами. Они вытянут экссудат (гной и жидкость из прыща) и защитят зону воспаления от проникновения бактерий. Плюс поверх них можно нанести макияж. Учтите, что патчи работают не со всеми воспалениями. С поверхностными и «созревшими» прыщами от них будет пользы больше. Гидроколлоиды подойдут, чтобы всосать в себя все ненужное вашей коже, а патчи с микроиглами — глубже ввести антибактериальные и противовоспалительные ингредиенты, чтобы лицо быстрее пришло в себя. 

Если прыщ подкожный

С подкожными прыщами, увы, эта история бесполезна. За счет отшелушивающих свойств кислоты могут ускорить созревание болезненной шишки, но здесь куда лучше подойдет бензоил пероксид. Он также проникает под кожу и разрушает бактерию P. acnes, которая и виновата в появлении папул, пустул и прочих убийц хорошего настроения. Из минусов: бензоил пероксид жестко сушит кожу, поэтому обязательно закрывайте его кремом. Патч наклеить тоже можно, но в этом случае выбирайте микроигловый. Пытаться выдавить подкожный прыщ тоже не стоит, на сегодня достаточно смириться с его существованием и прикрыть макияжем.

Вариант для богатых: LED-маска с зеленым или синим светом. 10–15 минут — и вы цветочек. Нет, прыщ не исчезнет, но процесс его аннигиляции ускорится. Надевать маску стоит между точечным средством и патчем.

Что можно использовать

Силиконовая маска Yamaguchi LED, 19 500 р.
Крем с микроиглами и чесноком VT Cosmetics, 1850 р.
Патч Carbon Theory, 956 р.
Сыворотка для лица против акне Smorodina, 1890 р.
Базирон АС, 1431 р.

Багаж усталости под глазами

31 декабря — самое время посмотреть на то, кем вы стали. Лучше это сделать свежим и выспавшимся взглядом, но если такого нет, садитесь — сейчас сымитируем. К счастью, привести зону глаз в приемлемый вид можно быстрее всего. 

С мешками под глазами схема такая же, как с отеками: сперва прикладываем холодное, затем мажемся средствами с полезными ингредиентами. Это значит кофеин, троксерутин, экстракт конского каштана или ментол (чувствительнокожим его лучше избегать). Синяки — отдельная история. Если они появились у вас из-за усталости, поздравляем, вы редкий везунчик. А если из-за генетики — желаем вам сил, потому что тонкая кожа и яркая сосудистая сетка требует совсем другого подхода. 

В моменте могут помочь средства с витамином С или ниацинамидом. Они обладают осветляющими свойствами, но чаще всего имеют накопительный эффект. В некоторые средства для кожи глаз добавляют мелкий шиммер, он помогает визуально уменьшить проявление синяков. На худой конец никто не отменял цветокоррекцию: персиковый или лососевый корректор прекрасно нейтрализует сине-фиолетовые оттенки. Сверху понадобится еще чуть-чуть консилера, и теперь вас точно никто не обвинит в том, что вы полночи залипали в рилсах.

Что насчет патчей? В большинстве своем они бесполезны, но в отопительный сезон дополнительное увлажнение зоны под глазами лишним не будет. Да и как ритуал они ощущаются очень успокаивающе, если не сползают в процессе носки к подбородку. 

Что можно использовать
 

Массажная сыворотка для век с бакучиолом Skin & Lab, 2750 р.
Светоотражающий консилер Vivienne Sabo, 461 р.
Охлаждающий стик-бальзам для глаз Round Lab, 1418 р. 
Охлаждающие патчи Garnier, 109 р. 
SPA-маска для глаз, 359 р.

Лицо сизого голубя

Последняя попытка подготовить холст для будущего макияжа и вернуть своей коже здоровое естественное сияние, как будто последние 12 месяцев вы провели в санатории. Сразу берите в руки мягкие кислоты, а лучше энзимную пудру, чтобы не тратить много времени. Нежная эксфолиация выровняет поверхность кожи и освежит внешний вид. Так как ороговевший слой клеток уйдет в небытие, остальной уход (а затем и макияж) будет эффективнее и лучше усядется. 

Закрыть всю эту красоту можно любой увлажняющей или успокаивающей маской — от кремовой до гидрогелевой. Следите, чтобы активы не конфликтовали между собой. В идеале все агрессивные ингредиенты убрать на дальнюю полку, только если вы уверены в своей коже и ее способности выдержать что угодно. Потому что единственным сюрпризом в этот день хочется иметь только подарки под елкой. 

Про губы тоже не забываем: все сухости и шелушения закрываем любимым бальзамом и вперед — чиллить в последний день года. 

Что можно использовать



 

Сыворотка для лица с витамином С Cha U Kao, 1042 р. 
Бальзам для губ Openface, 890 р.
Гидрогелевая маска Round Lab, 338 р.
Маска с ниацинамидом Reminder, 270 р.
Энзимная пудра Maskoholic, 547 р.
