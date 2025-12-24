Запрос на праздник: как мы выбирали новогодние подарки с помощью нейросети

К помощи «ГигаЧата» я уже прибегала, когда нужно было срочно найти и структурировать информацию, и баловалась, пробуя вместе с искусственным интеллектом сочинять стихи и генерировать картинки. Поэтому я заинтересовалась, когда узнала, что ТРК «Ригамолл» с 19 по 21 декабря превратится в «Гигамолл», где можно будет испытать нейросеть в качестве новогоднего помощника.
Переименовали торговый комплекс только на три дня, но узнать, как использовать «ГигаЧат» для подготовки к празднику, можно до конца месяца. ИИ-помощник будет сопровождать покупателей на всех этапах: от входа до момента, когда все нужное уже куплено и упаковано. Он поможет быстро справиться с рутинными задачами, демонстрируя пользу технологий на реальных примерах.
«ГигаЧат» подскажет, какие подарки или украшения для дома стоит купить именно вам и где их искать, а также составит список продуктов для праздничного стола. Совету нейросети можно будет последовать сразу же, заглянув в нужный магазин.
Путь к празднику
Я решила пройти путь предновогодней подготовки вместе с «ГигаЧатом». Инсталляция на входе призывала задуматься, что приготовить к новогоднему столу вместо оливье. Когда я задала этот вопрос «ГигаЧату», он предложил заменить в классическом рецепте картофель на авокадо, а колбасу на вареное мясо птицы, отказаться от майонеза в пользу натуральных заправок или вообще выбрать альтернативный салат — чафан, нисуаз или «Индигирку». О последнем блюде на основе северной рыбы я услышала впервые. Попросила «ГигаЧат» поделиться рецептом — будет легко закупиться в соседней «Азбуке вкуса» по составленному нейросетью списку.
Сформулированные предновогодние запросы для «ГигаЧата» разбросаны по всему комплексу. Они тематически связаны с расположенными поблизости магазинами. Например, около «Спортмастера» надпись гласила «Дай совет, как начать заниматься спортом с 1 января». В магазине как раз можно найти все необходимое для первой пробежки.
Не менее актуальный баннер нашелся у «Детского мира»: «Расскажи, как объяснить ребенку, что нельзя купить все игрушки сразу». Судя по количеству хныкающих детей, которые не хотели уходить из этого магазина, многим родителям стоит спросить совет у «ГигаЧата» — может, хоть он выручит в ситуации, когда и отказать сложно, и купить все невозможно.
Инсталляция с запросом «Расскажи, как вывести томатный сок с белого дивана» встретилась у магазина с белыми диванами Boconcept. А покупателей Cosmorelax «ГигаЧат» может выручить в другой ситуации: «Объясни, какую ткань выбрать, чтобы кот ее не ободрал».
Упаковано с искусственным интеллектом
Сам ИИ-помощник, встреча с которым у меня была запланирована, обосновался на стенде, где бесплатно упакуют ваши подарки. Он находится недалеко от входа. Кстати, дизайн упаковочной бумаги создала нейросеть Kandinsky. Получилось очень по-новогоднему: например, на розовато-голубом фоне изображены подарки, колокольчики, сани, олени — в общем, все, что ассоциируется с Новым годом. Здесь же находятся планшеты с доступом к «ГигаЧату», что особенно удобно для тех, кто еще не успел с ним познакомиться. Сотрудницы объяснят, как лучше сформулировать запрос — письменно или в голосовом режиме — а затем, когда подарок будет куплен, помогут его упаковать.
Я задала вопрос, ради которого и приехала: «Что подарить знакомой на Новый год до 3000 рублей?» «ГигаЧат» разделил варианты на несколько категорий: полезные подарки, практичные и современные гаджеты, украшения и аксессуары — можно взять, например, умный зонт или пауэрбанк, фотоальбом, поход на массаж или небольшой набор хорошей косметики. Выслушав следующий запрос о том, где в «Ригамолле» можно закупиться хорошей косметикой, виртуальный помощник отправил меня в несколько магазинов: «Летуаль» показался довольно очевидным выбором, а вот в «Л’Окситан», который представлен не везде, захотелось заглянуть.
После того как «ГигаЧат» сориентировал меня в ассортименте магазина, определиться с подарком получилось легко. Я быстро взяла два подарочных набора в виде елочного шара и вернулась к стойке. Девушки ловко упаковали их в разноцветную бумагу, перевязали лентами и приложили маленькие открытки. Кроме меня стойкой заинтересовались и другие покупатели. По словам сотрудниц, к ним подходили и те, кто уже знаком с «ГигаЧатом», и те, кто услышал о нем впервые. Самые активные, конечно, дети и подростки, но возможности нейросети привлекли и взрослых.
Судя по моему опыту, выбирать подарки с ИИ-помощником действительно оказалось проще: «ГигаЧат» не знает ваших друзей лучше, чем вы сами, но соберет в одном чате всю нужную информацию и поможет быстро пройти путь от задумки до подарочного пакета, немного замедлиться в предновогодней суете и даже узнать, как приготовить «Индигирку».