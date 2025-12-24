Новый год-2026

И-го-го. 500 идей на Новый год-2026 и каникулы: где отмечать, что дарить и как одеваться

Мы вступаем в новогодние праздники — и готовимся пережить подготовку к ним, потом сам Новый год и те самые прекрасные каникулы. Чтобы было проще, собрали для вас более 500 идей для праздников: что дарить близким и где все это дело отмечать? Как правильно вскочить в год Огненной Лошади? А что делать на каникулах? У нас есть ответы на все вопросы.

Наряжаемся и затмеваем всех на корпоративах и вечеринках

Что носить /Опять блистаю: 52 яркие вещи, чтобы затмить бухгалтерию на корпорате
Новый год-2026 /24 лошадиных предмета гардероба: от тематических брошек до стильных копыт
Новый год-2026 /Пилинг, лифтинг, BBL? Какие процедуры сделать перед Новым годом, чтобы сиять как звездочка
Ностальгия /Нулевые вернулись! Рассказываем, как краситься и одеваться, чтобы быть в моде
Волосы /Берегите голову: куда сходить на спа для головы — и как устроить процедуры дома
Новый год-2026 /💅🏻💅🏻💅🏻 I want деликатные с конями: 8 вариантов дизайна маникюра к Новому году

Накрываем стол, украшаем дом и создаем сказочную атмосферу

Новый год-2026 /Хлопья никуда не летят 😔 Как украсить квартиру, если скучаете по нормальной зиме
Новый год-2026 /Как нарядить елку в стиле Уорхола, Бэнкси и Кандинского
Поваренная книга /Самое вкусное овсяное печенье: быстрый рецепт для уютных вечеров
Новый год-2025 /Обойдемся без оливье: 5 небанальных рецептов для новогоднего стола (и первых дней года)
Новый год-2025 /От сельди под шубой до эклеров с крабом: где заказать готовые блюда для новогоднего стола
Что пить /У нас есть Coca-Cola дома: российские аналоги — от худшего к лучшему
Новый год-2026 /От салфеток с конским принтом до охапки пшеницы и морковки: накрываем стол к году Лошади
Новый год-2026 /Игриво и без последствий: лучшие безалкогольные игристые на Новый год

Остаемся дома, накрываемся пледом и начинаем киномарафон

Кино /Никакой «Реальной любви»: 33 небанальных ромкома от классических до альтушных
Итоги-2025 /Лучшие российские фильмы 2025 года: выбор Евгения Ткачева
Итоги-2025 /10 лучших фильмов 2025 года: выбор Никиты Лаврецкого
Итоги-2025 /10 самых смешных кинокомедий 2025 года, которые доказывают, что жанр жив
Итоги-2025 /20 лучших аниме-сериалов 2025 года
Сериалы /11 главных сериалов зимы 2025/2026, на которые не жалко тратить жизнь
