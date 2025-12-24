Новый год-2026 И-го-го. 500 идей на Новый год-2026 и каникулы: где отмечать, что дарить и как одеваться Афиша Daily Сегодня в 15:26

Мы вступаем в новогодние праздники — и готовимся пережить подготовку к ним, потом сам Новый год и те самые прекрасные каникулы. Чтобы было проще, собрали для вас более 500 идей для праздников: что дарить близким и где все это дело отмечать? Как правильно вскочить в год Огненной Лошади? А что делать на каникулах? У нас есть ответы на все вопросы.