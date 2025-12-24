И-го-го. 500 идей на Новый год-2026 и каникулы: где отмечать, что дарить и как одеваться

Выбираем подарки любимым, родным, коллегам и знакомым
Наряжаемся и затмеваем всех на корпоративах и вечеринках
Новый год-2026 /Пилинг, лифтинг, BBL? Какие процедуры сделать перед Новым годом, чтобы сиять как звездочка
Накрываем стол, украшаем дом и создаем сказочную атмосферу
Новый год-2025 /Обойдемся без оливье: 5 небанальных рецептов для новогоднего стола (и первых дней года)
Новый год-2025 /От сельди под шубой до эклеров с крабом: где заказать готовые блюда для новогоднего стола
Новый год-2026 /От салфеток с конским принтом до охапки пшеницы и морковки: накрываем стол к году Лошади