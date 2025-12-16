Хлопья никуда не летят 😔. Как украсить квартиру, если скучаете по нормальной зиме

В топ самых приятных занятий на свете точно должно попасть наблюдение за ливнем или метелью, когда сам сидишь дома в тепле. В идеале — с кружкой горячего какао с маршмеллоу или с любым другим приятным напитком на ваш вкус. За настоящим окном снег не кружится и не летает (еще и темнеет в три часа дня!), но современные технологии решают этот вопрос. Выключайте верхний свет и запускайте на проекторе многочасовое видео, имитирующее снегопад. Можно отправиться в Хогвартс, проснуться в Альпах или оказаться среди массивных елей (это видео длится десять часов).