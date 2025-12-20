Может, баобаб? 10 подарков для тех, кому не знаешь, что дарить

Хороший пауэрбанк
Этот гаджет пригодится всем владельцам смартфонов. С ним намного комфортнее выбираться в город на целый день, гулять на морозе или отдыхать на природе. Выбирайте модель под стиль жизни и вкусы человека: существуют пауэрбанки разных размеров, мощностей и цветов.
Очки
Красивая пара очков никогда не бывает лишней. Удобно, что владелец подарочного сертификата сам выберет себе идеальную оправу и тип очков: для зрения, солнцезащитные или с прозрачными стеклами. Эту возможность предоставляют многие бренды: например, модные московские оптики Cultura и P.Y.E, а также сети вроде «Айкрафта», «Очкарика» и Ochki Boutique. Возможно, в оптике рядом с вашим домом тоже продают подарочные сертификаты.
Чекап организма
Замечательная возможность проявить заботу. Медицинские клиники продают сертификаты на чекапы организма — «Рэмси», СОГАЗ, «Скандинавский центр здоровья» и не только. Подобрать обследование можно по возрасту, полу или конкретной цели — от офтальмологической проверки до онкочекапа. У некоторых компаний, например KDL или «Инвитро», сертификатов нет, но при желании на их комплексные программы можно просто записаться. В этом случае от торжественного вручения карточки придется отказаться, но важность такого подарка ничуть не уменьшится.
Сертификат в магазин косметики
Беспроигрышный вариант для близкого любого возраста и пола. Подарочные карты продаются в больших сетях — «Золотом яблоке», «Летуаль», «Рив Гоше», «Подружке», но всегда можно выбрать ваш любимый или нишевый магазин. Адресат подарка точно найдет что-то для себя: от люксовой туши или аромата до шампуня или зубной пасты.
Поход на спа головы
Самая успокаивающая и трендовая спа-процедура года сочетает в себе АСМР, массаж и аквамассаж, профессиональный уход за кожей головы и волосами, а также использование пара для лучшего проникновения компонентов косметики. Завершается все чаепитием в спокойной обстановке.
Подписка на образовательные курсы
Годовая подписка на образовательную платформу «Синхронизация» дает доступ более чем к 160 курсам по искусству, литературе, кино, психологии, архитектуре, музыке и другим гуманитарным наукам. «Мы хотим, чтобы после работы как можно больше людей обсуждали не только свой день, но и „голубой“ период Пикассо или отсылки в фильмах Тарантино», — так свою миссию описывают создатели проекта. В подписку входят заранее записанные курсы в видеоформате, а еще у платформы есть удобное приложение. Среди альтернатив — подписка на «Радио Арзамас», «Правое полушарие интроверта» и «Лекториум» (идеально для школьников).
Билет на Пикник «Афиши»
Программа фестиваля заинтересует гостей любого возраста — детей, молодых людей и взрослых. В 2026 году Пикник «Афиши» пройдет в Москве 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское», в Петербурге — 8 августа на Елагином острове. Бесплатный вход предусмотрен для детей до 7 лет, а для гостей до 11 лет действует специальный детский тариф. Следите за пополнением лайнапа и новостями Пикника в его официальном телеграм-канале.
Чай
С выбором кофе часто возникают проблемы: человек может не пить его из-за проблем со здоровьем или покупать только крупный помол. С чаем все гораздо проще. Советуем выбирать ассорти, так вы точно угодите предпочтениям. Бренд «Травки», к примеру, продает дегустационный набор из восьми вкусов сразу в подарочной упаковке. Но если вы уже в курсе пристрастий получателя, лучше зайти в специализированный магазин и купить конкретного чая на развес.
Настольный увлажнитель воздуха
Увлажнители эффективно борются с сухостью воздуха в помещении, а это особенно актуально в отопительный сезон. Благодаря минималистичному дизайну и небольшому размеру такой прибор легко впишется в интерьер любого дома или офиса. Специалисты считают ультразвуковые увлажнители наиболее эффективными. Важный момент: они очень требовательны к качеству воды, и если в аппарате нет очистителей, придется покупать только дистиллированную или фильтрованную воду.
Создание фотоальбома
В эпоху бесконечного архива в галерее телефона иметь осязаемый альбом с избранными снимками становится особенно ценно. Его можно быстро создать онлайн с помощью сервиса «Периодика» и получить по почте уже через пару дней. Удобно, что сертификат дает возможность его обладателю выбрать параметры будущего альбома: количество страниц, тип обложки, форму и ориентацию, а также посвятить его любым воспоминаниям — путешествию, итогам года, свадьбе или члену семьи.