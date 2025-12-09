Опять блистаю: 52 яркие вещи, чтобы затмить бухгалтерию на корпорате

Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Атлас, приталенный фасон, немного блеска — главное, чтобы костюмчик сидел, а ткань была побогаче. Праздник же! А еще на танцполе под Ветлицкую зажигать и громко подтрунивать над офисными тихонями. Должна же бухгалтерия когда-то отдыхать, не все им деньги считать.
Елочка, гори!
Мишура и блестки — не только украшения для новогоднего дерева, но и популярный мотив декабрьских коллекций. Смотрятся такие вещи эффектно, а в повседневной жизни туфли с дождиком или сумку-новогодний шар можно носить с простыми вещами вроде джинсов, белой футболки и жакета.
Если не готовы тратиться на праздничный наряд, купите пару лент сверкающей пушистой гирлянды — ее можно прицепить к пиджаку или обернуть вокруг шеи на манер боа.
Красная огненная лошадь
Огненная лошадь — символ 2026 года по китайскому календарю — намекает: главным цветом всех декабрьских корпоративов станет алый и бордовый. Если готовы поддержать тренд, присмотритесь к ярким жакетам и макси-платьям. Вариант поскромнее, но тоже в тему — аксессуары: алая помада, кепка или носки.
Группа «Блестящие»
Стразы, пайетки и блеск связаны с новогодними коллекциями так же неразрывно, как мандарины и декабрь. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на крупные кристаллы, которыми украшают кроп-топы, балетки, платья и жакеты. Обратите внимание на платья А-силуэта с крупными пайетками и кроп-топы с кристаллами. Вариант на случай, если вы не как все, — прозрачная косынка с россыпью пайеток и бисера.
Элегантная леди
Кружево было с нами весь год: все началось еще с весенне-летних коллекций с топами и юбками с деликатными кружевными вставками. Тенденция остается актуальной и этой зимой: посмотрите на обилие атласа с кружевом в новогодних капсулах.
Если не готовы заморачиваться с нарядом, выбирайте топ или платье-комбинацию с кружевной вставкой — носить их можно с джинсами и водолазкой (для тепла). Вариант для продвинутых — замиксовать в образе несколько кружевных вещей: юбку и топ, колготки и, например, перчатки с кружевом.
Не переодеваясь после офиса
Вариант для истинных офискорщиков и тех, кто регулярно навещает опенспейс даже при гибридном режиме работы. Подойдут все атрибуты офисного гардероба, но с апгрейдом до праздничной версии: жакеты с пышными басками, галстуки в горошек или в стразах, лаковые лоферы на макси-каблуке и жаккардовые брюки со стрелками.
После корпората — в Кристалл (Escapist/Ровесник/Клубклуб/подставить нужное)
Если после корпоратива ваш вечер продолжится в клубе или на другой вечеринке, советуем выбирать универсальный наряд — такой, чтобы он был уместен и на тусовке с коллегами, которых вы едва знаете, и в компании самых близких.