Опять блистаю: 52 яркие вещи, чтобы затмить бухгалтерию на корпорате

Зажигать под Агутина (или Ваню Дмитриенко!), прятаться у кулера, толпиться у столов с шампанским или сплетничать в курилке — согласитесь, захотелось. Если в вашей компании устраивают корпоратив, то вот несколько идей, как нарядиться: и женщинам, и мужчинам.

Бухгалтер, милый мой бухгалтер

Атлас, приталенный фасон, немного блеска — главное, чтобы костюмчик сидел, а ткань была побогаче. Праздник же! А еще на танцполе под Ветлицкую зажигать и громко подтрунивать над офисными тихонями. Должна же бухгалтерия когда-то отдыхать, не все им деньги считать.

Елочка, гори!

Мишура и блестки — не только украшения для новогоднего дерева, но и популярный мотив декабрьских коллекций. Смотрятся такие вещи эффектно, а в повседневной жизни туфли с дождиком или сумку-новогодний шар можно носить с простыми вещами вроде джинсов, белой футболки и жакета. 

Если не готовы тратиться на праздничный наряд, купите пару лент сверкающей пушистой гирлянды — ее можно прицепить к пиджаку или обернуть вокруг шеи на манер боа.

Красная огненная лошадь

Огненная лошадь — символ 2026 года по китайскому календарю — намекает: главным цветом всех декабрьских корпоративов станет алый и бордовый. Если готовы поддержать тренд, присмотритесь к ярким жакетам и макси-платьям. Вариант поскромнее, но тоже в тему — аксессуары: алая помада, кепка или носки.

Группа «Блестящие»

Стразы, пайетки и блеск связаны с новогодними коллекциями так же неразрывно, как мандарины и декабрь. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на крупные кристаллы, которыми украшают кроп-топы, балетки, платья и жакеты. Обратите внимание на платья А-силуэта с крупными пайетками и кроп-топы с кристаллами. Вариант на случай, если вы не как все, — прозрачная косынка с россыпью пайеток и бисера.

Элегантная леди

Кружево было с нами весь год: все началось еще с весенне-летних коллекций с топами и юбками с деликатными кружевными вставками. Тенденция остается актуальной и этой зимой: посмотрите на обилие атласа с кружевом в новогодних капсулах. 

Если не готовы заморачиваться с нарядом, выбирайте топ или платье-комбинацию с кружевной вставкой — носить их можно с джинсами и водолазкой (для тепла). Вариант для продвинутых — замиксовать в образе несколько кружевных вещей: юбку и топ, колготки и, например, перчатки с кружевом.

Не переодеваясь после офиса

Вариант для истинных офискорщиков и тех, кто регулярно навещает опенспейс даже при гибридном режиме работы. Подойдут все атрибуты офисного гардероба, но с апгрейдом до праздничной версии: жакеты с пышными басками, галстуки в горошек или в стразах, лаковые лоферы на макси-каблуке и жаккардовые брюки со стрелками.

После корпората — в Кристалл (Escapist/Ровесник/Клубклуб/подставить нужное)

Если после корпоратива ваш вечер продолжится в клубе или на другой вечеринке, советуем выбирать универсальный наряд — такой, чтобы он был уместен и на тусовке с коллегами, которых вы едва знаете, и в компании самых близких.

