Опять блистаю: 52 яркие вещи, чтобы затмить бухгалтерию на корпорате

Стразы, пайетки и блеск связаны с новогодними коллекциями так же неразрывно, как мандарины и декабрь. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на крупные кристаллы, которыми украшают кроп-топы, балетки, платья и жакеты . Обратите внимание на платья А-силуэта с крупными пайетками и кроп-топы с кристаллами. Вариант на случай, если вы не как все, — прозрачная косынка с россыпью пайеток и бисера.