Что носить 24 лошадиных предмета гардероба: от тематических брошек до стильных копыт Таня Решетник Сегодня в 16:00

Впереди нас ждет год Красной Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется с энергией, обновлением и динамикой, а главными цветами года станут красный, оранжевый и бордовый. Если алое платье или багровый смокинг кажутся слишком скучными, вот 24 лошадиных предмета для новогоднего наряда, которые наверняка притянут к вам удачу.

Рубашка By Parra Элегантная рубашка с главным символом года. Достаточно нарядная, чтобы стать новогодним нарядом, но не слишком вычурная — для летнего фланирования по бильярдным и барам тоже подойдет. Палка для хоббихорсинга Главный аксессуар всех новогодних вечеринок. Также — возможно — ваше новое хобби в следующем году. Казаки Ekonika Если наряжаться не в лошадь, то в ковбоя или ковгерл. Клетчатая рубашка, джинсы, казаки, широкополая шляпа и лассо на поясе — берите пример с главных героев «Истории игрушек» Лонгслив Sela Краткая справка для городских: лошади, как и коровы, бывают пятнистыми — такой окрас еще часто называют «в яблоках». Так что смело надевайте на себя самый популярный принт года. Футболка Эта футболка настолько безумная, что в ней все хорошо! Постироничный лук можно дополнить обувью-копытами (см. ниже) и маской лошади. Балетки Maison Margiela Самые дорогие копыта в истории человечества, зато стильные. И пригодятся не только в новогоднюю ночь: хайп вокруг таби из года в год только растет. Лайфхак: ищите маржеловские копытца на ресейл-платформах и «Авито», цены там вполне сносные. Носки «Купание красного коня» Funny Socks Думали, носки с ироничными рисунками и надписями остались в 2017 году? А вот и нет! Новогодняя вечеринка — достойный повод, чтобы расчехлить свою безумную пару с красным конем. Набор «Лошадь» «Артэ» Готовы носить этот костюм весь год, а не только в праздничный вечер. Бонус — в такой «шапке» уши точно не замерзнут. Ковбойская шляпа Дикий Запад есть у нас дома! На лошадиной вечеринке в честь символа 2026 года такой головной убор будет более чем уместным. Маска «Голова лошади» Имба! Больше добавить нам нечего. Может быть, не самый удобный праздничный аксессуар, но ничего эффектнее вы точно не найдете. Шиньон-хвост Если маска коня для вас ту мач, предлагаем лошадиный хвост (ну или гриву). В народе — просто шиньон. Крепится на резинке на собственные волосы или сзади на пояс брюк, здесь все зависит от вашей фантазии. Брошь Befree Аккуратная брошь, которая впишется в любой образ. А еще всевозможные брошки — хит этой зимы. Шар-лошадка «Веселая затея» Берите в руки вместо клатча, если палка для хоббихорсинга кажется слишком смелым выбором. Сумка Askent Для тех, кто готов поддаться сумасбродному дресс-коду, но следит за трендами. Крупные пятна травоядных — главный принт сезона, так что сумка вам еще пригодится после праздников. Свитер с пятнами Mirstores Тепло, нарядно, лошадно — для празднования за городом (возможно, даже в приятной близости от настоящих лошадей). Копытистые ботильоны Lera Nena Имитируют лошадиные копыта и прекрасно чувствуют себя в декабрьской слякоти. Рубашка в клетку Finn Flare База ультимативного ковбойского лука — клетчатая фланелька, которая еще пригодится вам на волне популярности инди-слиза. Кардиган Befree Олененок или пятнистая лошадка — в конце концов, в новогоднюю ночь можно повторить образ любого парнокопытного. Футболка Stockholm (Surfboard) Club Буквально символ года — Красная Огненная Лошадь. С такой футболкой в 2026 году вас ждет успех, любовь и богатство. Худи Jungles Для тех, кто предпочитает стритвир, но и про дресс-код не забывает. Кеды Sela Альтренатива таби и массивным ботильонам-копытцам. Учитывая легкий плюс за окном, вполне сгодятся для декабрьских прогулок, а не только вечеринок. Брелок Hermès Люксовый символ года, который приятно получить в подарок. Плюмаж Плюмаж часто используют в конской сбруе, вспоминаем исторические фильмы и кареты с роскошными лошадьми, так что советуем не игнорировать такой простой способ поддержать лошадиный дресс-код. Брошь Hotei Если вы заявились на праздник в футболке и джинсах, крупная брошь с конем моментально сделает образ праздничным.