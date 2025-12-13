Новый год-2026

Подушка от геморроя и Егор Крид. Что подарить в «Тайном Санте» на любой бюджет

Ну как вы там — под завалами дедлайнов или уже успели перейти в режим «давайте после праздников» и сидите на маркетплейсах, выбирая подарок для «Тайного Санты»? Если второе, то вам сюда. Собрали идеи, что подарить друзьям и коллегам — от полезных (картонный Егор Крид) до очень полезных (подушка от геморроя).

Обычай дарить подарки на Новый год существует уже много веков, но игра «Тайный Санта» относительно молодая. Ее точное происхождение неизвестно, но часто популярность связывают с историей американского филантропа Ларри Дина Стюарта.

В 1979 году житель американского города Канзас-Сити Ларри Стюарт начал анонимно помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации. Он отправлял незнакомцам конверты с деньгами, никогда не раскрывая своего имени. Благодаря этому мужчина получил прозвище Тайный Санта Канзас-Сити.

Лишь в 2006 году Ларри Стюарт раскрыл свою личность, а через год он умер от рака. Но его история щедрости вдохновила миллионы людей по всему миру перенять и продолжить традицию анонимного дарения.

Сегодня «Тайный Санта» — это предновогодняя игра для друзей, семьи или коллег. Участники случайным образом выбирают того, кому будут дарить подарок, сохраняя это в тайне. На протяжении оговоренного периода или в праздничный вечер все подарки отправляются к получателям, а те пытаются угадать своего секретного дарителя. Часто устанавливают лимит стоимости, чтобы игра оставалась справедливой и доступной для всех. Сервисы, с которыми удобно играть в «Тайного Санту», мы уже собирали здесь, а теперь рассказываем, что подарить коллегам и друзьям до 1000, 3000 и 5000 рублей.

Что дарить на работе

Руководителю

Тому, кто решает самые важные вопросы, терпит ваши выходки и почти не отдыхает. 

Блюдо, 1290 р. 
Гирлянда, 650 р. 
Планер, 500 р. 
Цветок, 1300 р. 
Подарочный сертификат в баню, 5000 р. 
Световой будильник, 4000 р. 

Броллеге

Тому, кого вы ждете с утра, чтобы попить кофе с корпоративными конфетками и обсудить новую офисную парочку.

Гирлянда с динозаврами, 1500 р. 
Ортопедическая подушка на стул, 1481 р.
Набор дрипов, 700 р. 
Игральные карты Frameplay, 5000 р.
Футболка, 4500 р. 
Набор мячей для жонглирования, 900 р. 

Таинственному незнакомцу

Тому, кого вы видели лишь однажды на корпоративе и даже не знаете, как его (ее) зовут. 

Набор для творчества «Ночник-фонарь», 499 р.
Подарочный набор «Тишина» с ароматом манго со сгущенкой, 1500 р. 
Тарелка «Волшебная лошадка»,  3600 р.
Виниловая пластинка, 5128 р. 
Отрывной календарь, 1800 р. 
Носки, 399 р. 

Что дарить в компании друзей

Приколисту

Тому самому бестику, с кем вместе поете про «Баобаб» и отправляете ежедневно десятки дурацких рилсов.

Журнальный стол, 4816 р.
Ростовая кукла Егора Крида из картона, 877 р. 
Брелок для ключей — карманный нож в форме рыбы, 900 р. 
Туалетный гольф, 899 р.
Аромасаше, 500 р. 
Виниловая пластинка «Смешарики», 4802 р.

Эстету

Тому, кто не может пройти мимо симпатичных штучек ручной работы, а его дом больше напоминает картинку с «Пинтереста».

Бокал для вина, 813 р. 
Глубокая миска, 3494 р.
Ложка из ракушек, 903 р. 
Дорожка для стола, 4500 р. 
Подсвечник «розовый слон», 1990 р. 
Подарочный сертификат на комикс, 3000 р.

Самому серьезному человеку

Тому, с кем хиханьки да хаханьки не пройдут, — практичные, но приятные подарки (искреннюю улыбку, вероятно, в ответ получите).

Набор аромапалочек, 790 р. 
Набор бомбочек для ванны, 5171 р. 
Менажница, 2100 р. 
Набор для кастома, 3800 р. 
Шар-открывашка, 2600 р. 
Крем для тела и рук, 680 р. 
