Хит кофейных фанатов Tasty Coffee, который каждый год сметают в два счета. Вот и сейчас адвент распродан, но мы советуем подписаться и ловить новую партию. В наборе 18 дрип-пакетов с разным кофе со всего мира. Коробка стилизована под магнитофон, а на каждом дрипе — QR-код, ведущий на один из треков, под который создатели рекомендуют заварить чашечку кофе и, никуда не спеша, наслаждаться напитком.