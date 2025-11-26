Новый год-2026

Сладкие, косметические, чайные, диковинные — 21 адвент-календарь для любителей сюрпризов

Как скрасить декабрьские недели, которые горят дедлайнами, сводят с ума бесконечными поисками подарков и предпраздничными пробками везде и всюду? Подарить себе любимому (или ближайшему другу/партнеру) адвент-календарь и каждый день месяца распаковывать новый сюрприз.

Роскошный уходовый адвент Clarins

11 000 p. 

Классика состоявшейся бьюти-марки с универсальным уходом. В адвенте 12 продуктов-хитов бренда: крем для лица и пена для ванны, бальзам для тела, отшелушивающий крем, очищающее молочко, масло и блеск для губ, тушь для ресниц, бальзам, маска и лифтинг-концентрат для лица. Такого набора хватит минимум на 3–4 месяца, так что считаем выгодным приобретением (или разумным подарком).

Кофейный адвент-календарь Tasty Coffee

Цена неизвестна, стоит дождаться нового старта продаж

Хит кофейных фанатов Tasty Coffee, который каждый год сметают в два счета. Вот и сейчас адвент распродан, но мы советуем подписаться и ловить новую партию. В наборе 18 дрип-пакетов с разным кофе со всего мира. Коробка стилизована под магнитофон, а на каждом дрипе — QR-код, ведущий на один из треков, под который создатели рекомендуют заварить чашечку кофе и, никуда не спеша, наслаждаться напитком.

Чайный адвент Kusmi Tea

8490 p. 

Если не кофейный, то чайный адвент. В красивой коробке, оформленной в стиле путевого дневника Жюля Верна, 24 чая — они символизируют ту или иную страну или локацию. В наборе пакетики с ароматными зеленым, черным, белым и травяным чаями, ситечко для чая и чайное желе.

Бьюти-адвент For Me by Gold Apple

7500 р. 

15 бьюти-продуктов от одного из многочисленных собственных брендов «Золотого яблока». У For Me небанальные отдушки и хорошая линейка базовых средств: мини-кремов для рук, бальзамов для губ, патчей и шампуней. Ими и наполнен адвент.

Сладкий адвент Kinder

2179 р. 

Шоколадная классика — 24 молочные конфеты-шоколадки с вайбами Нового года и Рождества: Деды Морозы, пингвины, медведи и прочие фигурки, которые даже жалко надкусывать.

Банный адвент Modi

1299 р. 

Набор бомбочек для ванны — то, что нужно в декабре. Приятный аромат и неспешные водные процедуры помогут расслабиться после горящих дедлайнов и забегов по магазинам в поисках подарков.

Адвент с джемами Bonne Maman

11 636 р. 

Съедобные адвенты — популярная в Европе история: помимо шоколадных, в ходу сырные, с печеньем или джемами. Последний можно заказать в Россию, правда, со сроками доставки ничего не ясно, но намазать джем на утренний тост приятно в любой день года, а не только в декабре.

Шоколадномедвежий адвент Lindt

2665 р.

Набор красивого и вкусного молочного шоколада в симпатичной коробке с медвежатами. Внутри мини-плитки, конфеты, фигурки медведей и шоколадные сердца — в общем, все, чтобы примириться с горящим декабрем.

Секси-набор Satisfyer

4384 р. 

Небольшой адвент для тех, кто планирует не выходить из дома все январские праздники. В коробочке — главные игрушки Satisfyer: вакуумно-волновой вибратор и мастурбатор-яйцо, а заодно чулки с поясом и сумочка для хранения всех этих приколов.

Миллениальско-поттерианский адвент Funko Pop

1587 p. 

Адвент для тех, кто все еще ждет сову с письмом. В окошках — главные герои поттерианы, которых можно усадить на свой рабочий стол или расставить в гостиной и все праздники смотреть «Гарри Поттера». Требуем такой же адвент по «Сумеркам»!

Ароматный адвент Molecule

25 000 p. 

Роскошный максимум — 31 ячейка с ароматами, средствами ухода и товарами для дома люксовых брендов вроде Vilhelm Parfumerie, Amouage, Clive Christian, Byredo, Stefano Ricci и Memo. Оценят любители всего вкусно пахнущего и красивого.

Пивной адвент-календарь

940 р.

Адвент в стиле DIY: вам привозят симпатичную коробку с 12 отсеками, куда вы на свой вкус загружаете дюжину банок пива, или лимонада, или соков — в общем, зависит от фантазии и предпочтений получателя.

Готический адвент

1345 р. 

Красивый готический собор с окошками и дверцами, за которыми можно самостоятельно разместить мини-подарки: от конфет до елочных игрушек, украшений или записок с пожеланиями.

Шампуневый адвент Davines

15 000 р. 

По правде говоря, адвент прошлогодний: этот набор итальянская марка средств для волос выпустила к Рождеству 2024/2025, но за год календарь сбавил в цене, а шампуни и маски хуже не стали. Внутри 12 продуктов-хитов марки: несколько видов шампуней и кондиционеров для волос, маски, а заодно любимое всеми многофункциональное молочко для укладки, спрей с морской солью для объема и крем для рук с приятнейшим ароматом (как, впрочем, и все отдушки у Davines).

Сердечный мейкап-адвент Makeup Revolution

5416 р.

Сердечный адвент — внутри красивой коробки 12 бьюти-хитов марки: карандаши для губ, туши, румяна, помады и смешные спонжи-сердечки.

Бьюти-адвент Art & Fact

2609 р.

Бюджетный, но рабочий адвент: в наборе — зарекомендовавшие себя продукты недорогой, но эффективной марки Art & Fact. В основном это сыворотки, пилинги, маски и прочие средства, которые быстро дают видимый результат.

Кошачий адвент Modi

999 р. 

Новогоднее настроение должно быть и у вашего питомца! По крайней мере, так думают в Modi, где заготовили кошачий адвент: в нем несколько игрушек для пушистого и смешной галстук, который оценит не всякий Барсик.

Чайный адвент Palais des Thes

3000 p. 

Еще один симпатичный чайный адвент: в нем 24 муслиновых пакетика, чтобы распробовать все вкусы бренда и прийти в магазин уже за баночкой понравившегося.

Каменный адвент

1698 р. 

Слегка отлетевший адвент с 24 кристаллами и камнями внутри. У каждого, как водится, свое значение и свойства, а своему обладателю он сулит те или иные блага. Хорошая идея — не заниматься накопительством, а подарить по камушку всем друзьям.

Адвент из нулевых

589 р. 

Детский адвент с браслетом и брелоками-чармами, которые вновь на пике популярности.

Шоколадно-прогулочный адвент Chocolatheca

14 900 р. 

Чисто питерский прикол — адвент с шоколадом и маршрутами по Петербургу. Отличная идея, чтобы составить планы на каждый день январских праздников.

