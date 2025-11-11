Что купить на распродаже 11.11 в 2025 году: одежду, обувь, товары для дома и косметику

Одежда и обувь
Lamoda
Самая масштабная распродажа уже стартовала на Lamoda. Помимо приятных предложений от массмаркетовых брендов вроде Befree и Mango, в ноябре здесь можно найти кардиган испанской марки Bimba y Lola, сумки Coccinelle, демисезонные ботинки Bottega Veneta и солнцезащитные очки Loewe — конечно, не из новых коллекций, зато по доступным ценам.
Gloria Jeans
Здесь можно обновить базовый гардероб всей семьей. Утепленные бомберы на холодный сезон сейчас можно купить за 3000 рублей, джинсы — за 2000, а некоторые детские вещи — дешевле 1000. Помимо привычных худи, толстовок и штанов, в распродаже участвуют и аксессуары: носки, шапки и бижутерия.
Respect
Переобуваемся правильно на сайте обувного магазина Respect: из элегантных полусапожек — в ботфорты, из кед — в зимние кроссовки, из лоферов — в угги (да, они снова в моде) и утепленные велюровые слипоны. Большинство моделей продаются со скидкой 30–40%, но на некоторые цену сбросили даже до 60%.
«Берегите птиц»
Петербургский бренд «Берегите птиц» завоевал любовь благодаря тельняшкам и свободным платьям с вышитыми птицами, а потом расширил линейку до рубашек, кимоно и курток. До 17 ноября любую модель можно приобрести с 20%-ной скидкой по промокоду WHITE.
Belle You
Пока многие бренды пользуются «черной пятницей», чтобы распродать вещи из предыдущих коллекций, Belle You пошли ва-банк и объявили скидку 50% на новые модели. Наши фавориты — боди из микрофибры, домашние тапочки из овечьей шерсти и спортивные комплекты лаймового цвета.
Love Republic
Если базовые модели — не ваша история, загляните за дерзкими и сексуальными моделями на сайт Love Republic. Здесь вполне можно выбрать наряд на свидание или новогодний корпоратив: чего только стоит кожаная юбка миди или леопардовая шуба. В акции участвуют не все вещи, зато при оплате онлайн к скидке 15% прибавляется еще одна, 11%-ная экстраскидка.
Gate31
Еще одна петербургская марка проводит межсезонную распродажу и предлагает закупиться брюками, элегантными жилетами и дождевиками (мы уже говорили, что ребята из Питера?). Минус: вещи, участвующие в распродаже, уместились всего на шести страницах. Плюс: акция не закончится 11 ноября, а значит, можно изучить все без спешки.
Finn Flare
Любители стеганой ткани и монохромной палитры в этом году расщедрились и анонсировали целых две распродажи. До 11 ноября на любую вещь распространяется скидка 11%, а если берете две — 22%. Желающие могут поучаствовать в розыгрыше в честь юбилея бренда: три победителя будут ежегодно получать пуховик за 1 рубль, вплоть до 2029 года.
Dadaknit
Российский бренд вязаной одежды, который делает акцент на качественных материалах: шерсти, габардине, вискозе и технологичном хлопке. До 11 ноября марка распродает вещи из архивных коллекций, которые больше не будут выпускаться: их можно купить со скидкой 70%. Есть и отдельный приятный бонус для тех, кто хочет сэкономить на стилисте: на готовые комплекты, собранные командой бренда, действует скидка 15%.
2Mood
Московский бренд выставил на межсезонную распродажу 192 вещи буквально на любой вкус и цвет: от базовых однотонных боди и топов до красного платья с разрезами, тренча-трапеции и шароваров. Скидки — до 30%.
Товары для дома
«Пали(сад)ник»
Московский бренд постельного белья «Пали(сад)ник» гордится тем, что одинаково внимательно относится как к лицевой стороне своих изделий, так и к изнаночной, а еще тем, что все белье можно сочетать друг с другом. Например, до 11 ноября можно купить наволочку (со скидкой 20%), а потом выбрать пододеяльник и простыню.
Ozon
От кухонных полотенец до гигантских ковров на стену, от подушек до диванов, от ароматических свечей до садовых скульптур — потеряться в бесконечных предложениях на Ozon легко, а скроллить страницы в поисках того самого товара утомительно. Лучше сразу определиться с тем, чего хочется, а еще лучше присмотреть конкретный бренд и проверить, участвует ли он в распродаже. На Ozon она, кстати, до 13 ноября.
«Лукоморье»
Бренд архитектора Ольги Емельяновой вырос из любви к русскому фольклору и природе, поэтому на изделиях можно встретить леса и звезды, а еще русалок и Змея Горыныча. В честь дня рождения марки «Лукоморье» дарит скидку 10%, и мы уже присмотрели себе елочную игрушку в виде символа 2026 года — лошадки.
«Яндекс Маркет»
Настоящая Нарния для тех, кто любит мелочи для дома, добавляющие уюта и атмосферы, — от подставок для чашек до забавных салфетниц. Главная прелесть маркетплейса в том, что здесь можно найти как бюджетные безделушки в пределах 1000 рублей, так и товары премиальных брендов (в разделе Ultima). В распродаже участвуют и те и другие.
«Стокманн»
На этом маркетплейсе рекомендуем закупиться небольшими предметами декора, на которые обычно жалко денег: вазами, фигурными свечами, фоторамками и интерьерными растениями. 11 ноября они доступны со скидками 20 и 44%.
Бьюти и парфюмерия
«Золотое яблоко»
В «Золотом яблоке» пятница не черная, а лаймовая, и длится она весь ноябрь. С 40%-ной скидкой можно купить ароматы Banana Republic и Estée Lauder, а также протестировать молодой нишевой французский бренд Affinessence. Из российских марок советуем обратить внимание на Booster Bar и Okolo: у первых отличные долгоиграющие сыворотки, у вторых увлажняющие эссенции для лица. При авторизации можно получить дополнительную скидку 20%.
«Лэтуаль»
Для тех, кому старый добрый «Лэтуаль» милее зумерского «Яблока», тоже есть хорошие новости. В магазинах этой сети распродажа также продлится до конца ноября; среди брендов, участвующих в акции, — Bioderma, La Roche-Posay, Giorgio Armani, Hugo, Dior.
Smorodina
Российский бренд косметики для неравнодушных к экологии: все продукты делают из натуральных ингредиентов и продают в упаковках из перерабатываемых материалов. Сейчас у Smorodina проходит сезонная распродажа: самые популярные товары можно купить со скидкой до 30%.
«Иль де ботэ»
Отсюда можно уйти с косметикой, уцененной на 70%. В распродаже участвуют все бренды, кроме Dior и Chanel, а при покупке от двух товаров добавляется дополнительная скидка. Сюда мы заглянем за культовой помадой Clinique оттенка Black Honey, очищающим муссом Sisley и вечной тушью Vivienne Sabó.