Скидки

Что купить на распродаже 11.11 в 2025 году: одежду, обувь, товары для дома и косметику

Сегодня во всем мире отмечают День шопинга: сравнивают скидки, набивают корзины (в магазинах и онлайн) и радуются обновкам. Ноль процентов осуждения, сто процентов понимания: многие бренды действительно устраивают выгодные распродажи. Собрали самые крупные и интересные.

Одежда и обувь 

Lamoda
 

Самая масштабная распродажа уже стартовала на Lamoda. Помимо приятных предложений от массмаркетовых брендов вроде Befree и Mango, в ноябре здесь можно найти кардиган испанской марки Bimba y Lola, сумки Coccinelle, демисезонные ботинки Bottega Veneta и солнцезащитные очки Loewe — конечно, не из новых коллекций, зато по доступным ценам.

Кардиган Bimba y Lola, 10 018 р.
Пуловер Befree, 2363 р.
Джинсы Mango, 4946 р.
Солнцезащитные очки Loewe, 21 060 р.
Ботинки Bottega Veneta, 36 354 р.



Gloria Jeans

Здесь можно обновить базовый гардероб  всей семьей. Утепленные бомберы на холодный сезон сейчас можно купить за 3000 рублей, джинсы — за 2000, а некоторые детские вещи — дешевле 1000. Помимо привычных худи, толстовок и штанов, в распродаже участвуют и аксессуары: носки, шапки и бижутерия. 
 

Платье, 1599 р.
Ветровка, 1499 р.
Бомбер, 2999 р.
Детские шорты, 899 р.
Мужские джинсы, 1899 р.
Кеды, 1499 р.

Respect 

Переобуваемся правильно на сайте обувного магазина Respect: из элегантных полусапожек — в ботфорты, из кед — в зимние кроссовки, из лоферов — в угги (да, они снова в моде) и утепленные велюровые слипоны. Большинство моделей продаются со скидкой 30–40%, но на некоторые цену сбросили даже до 60%. 

Слипоны, 6990 р.
Низкие угги, 5754 р.
Кроссовки из нубука, 8754 р.
Ботильоны, 12 990 р.
Ботфорты, 12 975 р.
Лоферы, 6 990 р.

«Берегите птиц» 

Петербургский бренд «Берегите птиц» завоевал любовь благодаря тельняшкам и свободным платьям с вышитыми птицами, а потом расширил линейку до рубашек, кимоно и курток. До 17 ноября любую модель можно приобрести с 20%-ной скидкой по промокоду WHITE.

Платье, 15 500 р. (цена указана без применения промокода)
Мужская парка, 21 990 р. (цена указана без применения промокода)
Мужская косоворотка, 7370 р. (цена указана без применения промокода)
Женская тельняшка, 4570 р. (цена указана без применения промокода)
Детская футболка, 2490 р. (цена указана без применения промокода)

Belle You

Пока многие бренды пользуются «черной пятницей», чтобы распродать вещи из предыдущих коллекций, Belle You пошли ва-банк и объявили скидку 50% на новые модели. Наши фавориты — боди из микрофибры, домашние тапочки из овечьей шерсти и спортивные комплекты лаймового цвета.

Боди, 4799 р.
Трусы бразильяно, 1359 р.
Топ, 1919 р.
Бюстгальтер, 2399 р.
Спортивные шорты, 6999 р.
Тапочки, 3999 р.

Love Republic

Если базовые модели — не ваша история, загляните за дерзкими и сексуальными моделями на сайт Love Republic. Здесь вполне можно выбрать наряд на свидание или новогодний корпоратив: чего только стоит кожаная юбка миди или леопардовая шуба. В акции участвуют не все вещи, зато при оплате онлайн к скидке 15% прибавляется еще одна, 11%-ная экстраскидка. 
 

Бархатное платье, 6799 р.
Шуба, 12 749 р.
Брюки, 6799 р.
Юбка-баллон, 8499 р.
Юбка из экокожи, 7649 р.
Свитер с открытой спиной, 5949 р.

Gate31

Еще одна петербургская марка проводит межсезонную распродажу и предлагает закупиться брюками, элегантными жилетами и дождевиками (мы уже говорили, что ребята из Питера?). Минус: вещи, участвующие в распродаже, уместились всего на шести страницах. Плюс: акция не закончится 11 ноября, а значит, можно изучить все без спешки. 

Жилет стеганый, 4796 р.
Дождевик, 8995 р.
Комбинезон, 5997 р.
Брюки с разрезами, 3747 р.
Брюки бананы, 3597 р.
Шапка, 2995 р.

Finn Flare 

Любители стеганой ткани и монохромной палитры в этом году расщедрились и анонсировали целых две распродажи. До 11 ноября на любую вещь распространяется скидка 11%, а если берете две — 22%. Желающие могут поучаствовать в розыгрыше в честь юбилея бренда: три победителя будут ежегодно получать пуховик за 1 рубль, вплоть до 2029 года. 

Платье, 7999 р.
Стеганая юбка, 7999 р.
Стеганый пуховик, 42 999 р.
Капор женский, 3999 р.
Свитер, 7999 р.
Ботинки женские, 17 999 р.

Dadaknit

Российский бренд вязаной одежды, который делает акцент на качественных материалах: шерсти, габардине, вискозе и технологичном хлопке. До 11 ноября марка распродает вещи из архивных коллекций, которые больше не будут выпускаться: их можно купить со скидкой 70%. Есть и отдельный приятный бонус для тех, кто хочет сэкономить на стилисте: на готовые комплекты, собранные командой бренда, действует скидка 15%. 

Пальто, 15 990 р.
Куртка, 6990 р.
Жилет, 3990 р.
Костюм, 13 980 р.
Юбка, 3990 р.
Брюки, 6990 р.

2Mood 

Московский бренд выставил на межсезонную распродажу 192 вещи буквально на любой вкус и цвет: от базовых однотонных боди и топов до красного платья с разрезами, тренча-трапеции и шароваров. Скидки — до 30%. 
 

Тренч, 22 980 р.
Платье, 13 980 р.
Боди, 6980 р.
Футболка, 6980 р.
Шаровары, 10 980 р.
Балетки, 5980 р.

Товары для дома 

«Пали(сад)ник» 


Московский бренд постельного белья «Пали(сад)ник» гордится тем, что одинаково внимательно относится как к лицевой стороне своих изделий, так и к изнаночной, а еще тем, что все белье можно сочетать друг с другом. Например, до 11 ноября можно купить наволочку (со скидкой 20%), а потом выбрать пододеяльник и простыню. 

Наволочка, 1500 р.
Наволочка, 1600 р. 
Наволочка, 1600 р. 
Наволочка, 1500 р.
Наволочка, 1500 р. 
Наволочка, 1500 р.

Ozon

От кухонных полотенец до гигантских ковров на стену, от подушек до диванов, от ароматических свечей до садовых скульптур — потеряться в бесконечных предложениях на Ozon легко, а скроллить страницы в поисках того самого товара утомительно. Лучше сразу определиться с тем, чего хочется, а еще лучше присмотреть конкретный бренд и проверить, участвует ли он в распродаже. На Ozon она, кстати, до 13 ноября.
 

Плед Tkano, 4495 р.
Дозатор для жидкого мыла Ridder, 1815 р.
Поднос Rokky Home, 668 р.
Корзина для хранения Casa Bella, 1729 р.
Ароматический диффузор для дома «Запах вкуса», 4552 р.
Набор из двух свечей A Few Moments, 1512 р.

«Лукоморье»

Бренд архитектора Ольги Емельяновой вырос из любви к русскому фольклору и природе, поэтому на изделиях можно встретить леса и звезды, а еще русалок и Змея Горыныча. В честь дня рождения марки «Лукоморье» дарит скидку 10%, и мы уже присмотрели себе елочную игрушку в виде символа 2026 года — лошадки. 
 

Елочная игрушка «Лошадка в яблоках», 6900 р.
Блюдо со щукой, 12 000 р.
Тарелка с русалками, 5900 р.
Стакан «Горыныч», 4500 р.
Подставка для яйца «Курочка», 4900 р.
Колье с березкой, 7000 р.

«Яндекс Маркет»


Настоящая Нарния для тех, кто любит мелочи для дома, добавляющие уюта и атмосферы, — от подставок для чашек до забавных салфетниц. Главная прелесть маркетплейса в том, что здесь можно найти как бюджетные безделушки в пределах 1000 рублей, так и товары премиальных брендов (в разделе Ultima). В распродаже участвуют и те и другие. 

Подставка для бутылки, 536 р.
Чайный набор Chako Lab, 7553 р.
Настольный светильник MGline, 1518 р.
Коврик для ванной Home of Ester, 2335 р.
Куб-стеллаж, 4512 р.
Зеркало Juliet, 21 166 р.

«Стокманн»

На этом маркетплейсе рекомендуем закупиться небольшими предметами декора, на которые обычно жалко денег: вазами, фигурными свечами, фоторамками и интерьерными растениями. 11 ноября они доступны со скидками 20 и 44%. 
 

Керамическая фигурка Eglo, 1432 р.
Декоративное блюдо Coincasa, 3032 р.
Аромат для дома Figuier Dolce, 1672 р.
Подсвечник Kersten, 3520 р.
Ваза Kersten, 6712 р.
Наволочка 21Maison, 1112 р.

Бьюти и парфюмерия 

«Золотое яблоко»

В «Золотом яблоке» пятница не черная, а лаймовая, и длится она весь ноябрь. С 40%-ной скидкой можно купить ароматы Banana Republic и Estée Lauder, а также протестировать молодой нишевой французский бренд Affinessence. Из российских марок советуем обратить внимание на Booster Bar и Okolo: у первых отличные долгоиграющие сыворотки, у вторых увлажняющие эссенции для лица. При авторизации можно получить дополнительную скидку 20%. 

Парфюмерная вода Estée Lauder, 9500 р.
Маска-детокс Davines, 1689 р.
Парфюмерная вода Banana Republic, 7215 р.
Сыворотка Booster Bar, 3650 р.
Увлажняющая эссенция для лица Okolo, 2300 р.
Солевой скраб для тела Elemis, 9800 р.

«Лэтуаль»

Для тех, кому старый добрый «Лэтуаль» милее зумерского «Яблока», тоже есть хорошие новости. В магазинах этой сети распродажа также продлится до конца ноября; среди брендов, участвующих в акции, — Bioderma, La Roche-Posay, Giorgio Armani, Hugo, Dior.
 

Бальзам для умывания Elemis, 6880 р.
Корректирующий крем Erborian, 1802 р.
Шариковый дезодорант Payot, 2609 р.
Мужской гель для душа Hugo, 2715 р.
Маска для губ Mario Badescu, 2519 р.
Мицеллярная вода Bioderma, 1420 р.

Smorodina

Российский бренд косметики для неравнодушных к экологии: все продукты делают из натуральных ингредиентов и продают в упаковках из перерабатываемых материалов. Сейчас у Smorodina проходит сезонная распродажа: самые популярные товары можно купить со скидкой до 30%.
 

Набор для домашней депиляции, 903 р.
Сыворотка с лизатами, пребиотиками и постбиотиками, 1393 р.
Энзимная маска, 664 р.
Гидрофильное масло, 623 р.
Твердый шампунь, 483 р.
Кофейный антицеллюлитный скраб с красным перцем, 903 р.

«Иль де ботэ»

Отсюда можно уйти с косметикой, уцененной на 70%. В распродаже участвуют все бренды, кроме Dior и Chanel, а при покупке от двух товаров добавляется дополнительная скидка. Сюда мы заглянем за культовой помадой Clinique оттенка Black Honey, очищающим муссом Sisley и вечной тушью Vivienne Sabó.
 

Тушь Vivienne Sabó, 99 р.
Блеск для губ Clarins, 2010 р.
Помада Clinique, 1520 р.
Масло для душа L’Occitane, 2800 р.
Очищающий крем-мусс Sisley, 10 702 р.
Тональный корректор Lancôme, 4830 р.
